ハイパースケールデータセンター市場、2032年までに1,775億8,000万米ドルに達すると予測
世界のハイパースケールデータセンター市場の評価額は、2024年から2032年の予測期間中に5.3%のCAGRで成長し、2032年までに1,775億8,000万米ドルに達すると見込まれています。世界中のハイパースケールデータセンター市場は、コロケーションプロバイダーのおかげで日々活況を呈しています。コロケーションプロバイダーは、Google、AWS、Microsoftなどのクラウドサービス企業が短期間で地球上に複数のクラウドリージョンを展開できるよう、基本的な不動産スペースをリースすることで、業界で重要な役割を果たしています。しかし、2023年における重要な出来事の一つは、大規模なハイパースケール施設が建設される建物の数が増加し続けていることです。その多くは10万平方フィートを超え、ラック電力密度は最大50kWに達します。この変化は既存のテクノロジーセンターに限ったことではありません。南アジアやラテンアメリカなどの地域でも、グローバル化を促進するために新しいテクノロジーセンターが建設されています。さらに、これらの事業者は、ハイパースケーラーの運用を含む設備投資に年間数千億ドルを費やしていることを理解し、グローバルなデジタル開発の可用性を促進したいという強い願望を示しています。
海底ケーブルの建設は、ハイパースケールデータセンター市場において様々な新たな展開をもたらしました。例えば、Google、Facebook、Microsoftといったインターネット大手企業による運用中の海底ケーブルプロジェクトへの投資は、データセンターから最終ユーザーへのデータ伝送方法のパラダイム変革を目指しています。例えば、2023年には、これらの企業がグレースホッパーケーブルやフィルミナケーブルといった複数の新たな海底ケーブルを敷設し、大西洋と太平洋間の接続強化に貢献しました。また、12本以上の新たなシステムケーブルも建設中で、魅力的なだけでなく、並外れた容量帯域幅と耐障害性も備えています。このインフラは、世界中の通信ネットワーク事業者との複数の生産的な合弁事業を通じて維持されています。こうした関係は、接続性の向上だけでなく、特に成長するデジタル経済において、ハイパースケール投資の重要な推進役となりつつある地域行政機関との橋渡しにも役立ちます。
ビッグデータとクラウドコンピューティングの需要増加
ハイパースケールデータセンター市場は、様々なビジネスにおけるビッグデータ技術の需要の高まりにより、計り知れないほど成長しています。レポートによると、世界のデータは2023年までに175ZBに達すると予想されており、データを効率的に保存・処理するための大規模な構造が必要になります。ハイパースケールデータセンターはコンピューティングのバックボーンとして機能し、膨大な量のデータを管理するために必要なインフラストラクチャを合理化することで、企業がこれらの資産を最大限に活用し、最適な効率性を提供できるようにします。例えば、ヘルスケア分野では、2025年までに年間150億ドル以上をデータ分析に投入すると予測されており、これは同分野における患者管理および全般的な管理の向上に有利に働くでしょう。さらに、AIと機械学習の拡大が続いているため、データセンターにおけるAIワークロードは毎年50%増加すると予測されています。この傾向により、ハイパースケール事業者は、量子コンピューティングやエッジコンピューティングなどの先進技術をインフラストラクチャに組み込み、処理能力を強化しています。
