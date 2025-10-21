ロンネフェルト×PAPABUBBLE香りと味わいを楽しむ、キャンディと紅茶のプレミアムギフトが登場10月20日（月）よりロンネフェルト松江 ECサイトにて発売

有限会社アニバーサリーカンパニー

有限会社アニバーサリーカンパニー（本社：島根県松江市、代表取締役：仙田充利）が運営する紅茶専門店ロンネフェルト松江は、クラフトキャンディの先駆けCraft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」と、1823年創業のドイツ老舗紅茶ブランド「紅茶専門店ロンネフェルト松江」とのコラボレーションによる特別なギフトセットを発売いたします。香り高い紅茶と色とりどりのキャンディが出会い、“見て・香って・味わって”楽しむ新しいティータイム体験をお届けします。

高級ホテルのラウンジではお馴染みの高級紅茶ブランドロンネフェルトのティーバッグと、パパブブレのキャンディのコラボギフトは、見た目も華やかでギフトとしても喜んでいただけるコラボギフトに。

お菓子と紅茶のセットなので、今年もまもなくやってくるクリスマスギフトとしても。

また、ノンカフェインだけの紅茶のセットもご選択いただけるので、妊婦さんへのプレゼントとしてもおすすめです。

商品概要

商品名：ロンネフェルト松江 ×PAPABUBBLE コラボレーションギフト

発売日：2025年10月20日（月）

価格：税込2,600円送料別（公式オンラインストア価格）

＜内容＞

・ロンネフェルト（紅茶ティーバッグ×11種）：アッサム／アールグレイ／ダージリン／ルイボスバニラ／レモンスカイ/イングリッシュブレックファースト/ジャスミンティー/ペパーミント/レッドベリーズ/ヴァ―ヴェイン/ウィンタードリーム

・ティーポット型ティーバッグトレイ1枚

・パパブブレ（キャンディ）：フルーツミックスキャンディ

販売場所：

紅茶専門店ロンネフェルト松江公式オンラインストア

(https://www.ronnefeldt-matsue.com/view/item/000000001258)

紅茶専門店ロンネフェルト松江楽天市場店

(https://item.rakuten.co.jp/auc-ronnefeldt/puti101candy/)

紅茶専門店ロンネフェルト松江LINEギフト

(https://mall.line.me/sb/ronnefeldt-matsue/8220696)

パパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/products/ronnefeldt-matsue-box(https://papabubble.co.jp/products/ronnefeldt-matsue-box)）でもコラボギフトを同時発売！

酸味とフルーティーな味わいが特徴のキャンディに、相性の良い紅茶5種をセレクト。

シーンに合わせて楽しめる味わいが揃い、いつものティータイムをより特別な時間へと彩るオンラインストア限定のギフトです。

上品でシンプルなギフトボックスは、贈り物としてもご自身用としてもおすすめ。

いつものティータイムを少し特別に演出します。

商品名： PAPABUBBLE × ロンネフェルト キャンディ／紅茶 ギフト

税込価格：3,300円

パパブブレ公式サイト

(https://papabubble.co.jp/products/ronnefeldt-matsue-box)

＜内容＞

パパブブレ（キャンディ）：フルーツミックス／サンキューミックス

ロンネフェルト（紅茶ティーバッグ）：アッサム／アールグレイ／ダージリン／ルイボスバニラ／レモンスカイ

アニバーサリーカンパニーについて

有限会社アニバーサリーカンパニーは、ドイツのロンネフェルト紅茶をブランド公認の最高位資格である”ティーマスターゴールド”に選ばれたオーナー仙田が、日本国内にロンネフェルト紅茶の美味しさだけでなく、正しい紅茶の楽しみ方を伝えたいという想いで専門店を運営。地元企業とのコラボレーションや今回のパパブブレ様のようなブランドとのコラボ商品開発にも注力し、“高級紅茶の正しい味わい方”を全国に発信しています。

会社名：有限会社アニバーサリーカンパニー

所在地：島根県松江市西川津町４２７１

代表者：代表取締役 仙田充利

設立：1996年

公式サイト：https://www.ronnefeldt-matsue.com/

お問い合わせ先：mail@ronnefeldt-matsue.com

お問い合わせ電話番号：0852-61-8690