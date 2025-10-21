SNSを内製化し、情報発信に強い組織をつくるクリエイティブ人材育成「SNSスキルシェア」のご紹介

合同会社スポットライト

合同会社スポットライト（本社：大阪市、代表：山下悦令）は、クリエイティブ人材育成「SNSスキルシェア」の提供を開始しています。「SNSスキルシェア」は、企業やお店が長期的にコストを削減しつつ、持続的にSNSで情報発信するためのスキルを身につける6カ月間の研修プログラムです。

こんなお悩みありませんか？

- SNS担当になったけど、スキルが足りないからちゃんと学びたい。- 社内でSNSを内製化して、今後情報発信に強い組織を作りたい。- ショート動画を自分たちで制作できるようになって、バンバン投稿したい。

すべてスッキリ解消できます！

＼サポート期間中は、質問し放題＋添削無制限／

最新アルゴリズムやトレンドなど、都度シェアします。

サービスの目的や背景

企業が抱えるSNSの課題を追求していった結果、大きく二つのパターンに別れると判断しました。

ひとつは、人的リソースがないパターン。こちらは一般的に運用代行などで解決が可能です。もう一つのパターンは、社内に担当者はいるけれど、手探りでSNSを運用しているパターンです。若いからという理由でSNSの担当者になったり、担当は長いけれど自己流で運用したり、相談できる相手もいない。また、流行りのショート動画で情報発信したいけれどそのスキルがないなどの悩みを抱えている企業も多く、社内の担当者を育てたいという経営者の思いもたくさん聞いてきました。

合同会社スポットライトは、後者に目をつけ、企業・お店のSNSをもっと活用したい、社員を育てたいという悩みを解決するために、クリエイティブ人材育成「SNSスキルシェア」を開発しました。

SNS担当の社員も、ショート動画の撮影や編集、基礎的なアカウント設計からAIの活用まで幅広く学ぶことができ、情報発信のスキルアップができることから、積極的に取り組んでくださっています。

プログラム内容（毎月1回の勉強会＋課題提出）

第1回：SNS基礎知識・アカウント設計

まずは、企業・お店が行うSNSの基礎知識を学びます

発信の土台となるアカウント設計についての考え方

リサーチ方法の伝授

第2回：アカウント設計の添削 ＆ デザイン

課題で提出されたアカウント設計の添削

デザイン基礎

AIを活用した投稿ネタや内容の作成方法

第3回：デザインの添削＆ショート動画の作り方

課題で提出された投稿やCTAのデザインの添削

ショート動画の作り方を学ぶ

AI を活用した台本作成方法

第4回：ショート動画撮影＆運用

課題で作成した台本を元に撮影（できれば2本）

動画編集の基礎を学ぶ

運用方法

第5回：ショート動画撮影＆編集

課題で提出された動画の編集の添削

課題で作成した台本を元に撮影（できれば2本）

広告について

第6回：ショート動画撮影＆まとめ

課題で作成した台本を元に撮影（できれば2本）

総仕上げとして、今後の運用方法などのアドバイス

※ご要望に応じてカスタマイズも可能です。

サービス料金

詳細はお問い合わせください。

対象のSNS

Instagram、X（旧Twitter）、TikTokの中からひとつお選びいただけます。

こんな企業・お店の方におすすめ

あなたの会社・お店に「SNS人材」を育てます

対象地域

- SNS運用を外注しているが、自社で内製化したい- トレンドのショート動画を取り入れたい- SNSでの情報発信をきちんと学びたい- 外注任せからの脱却。内製化して長期的なコスト削減につながります- 社員がスキルアップしながら、SNS運用を自社の資産に変えるチャンスです- 流行りのショート動画でSNSの情報発信ができます

日本全国どこでも訪問可能です。ただし、関西（大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀）以外の地域に関しては、実施方法をオンラインまたは訪問のいずれかからお選びいただけます。ご訪問の場合、別途宿泊費と交通費を頂戴いたします。

私がSNSスキルをシェアいたします。

合同会社スポットライト 代表 山下 悦令

大阪産業創造館 経営サポータ

大阪産業創造館主催セミナーに登壇多数あり

SNSセミナーは満足度100%の実績あり

専門学校での講師

他、施設や企業様からの講師依頼も承っております

本件に関するお問い合わせ先

合同会社スポットライト 代表／山下 悦令

TEL／050-3559-3502 MAIL／info@spotwrite-fp.com

https://spotwrite-fp.com/

その他、SNS運用に関するさまざまなアイデアや商品・サービスを提供しています。小さなことでもお困りのことや課題がありましたら、お気軽にお問い合わせください。