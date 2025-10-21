株式会社メリル【AI活用】株式会社メリルが全国運転代行共済共同組合向けに企業研修を実施

株式会社メリルの代表取締役中島大介が、全国運転代行共済共同組合向けに「"知っている人"から"使える人"になるためのAI活用研修」を実施いたしました。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AI技術の急速な普及により、企業における業務効率化やデジタル変革の可能性が大幅に拡大しています。一方で、多くの企業や従業員が「AIについて知っているが、実際の業務でどう活用すればよいか分からない」という課題を抱えているのが現状です。

本研修では、AI技術の実用的な活用方法について、理論から実践まで包括的に解説し、業務効率化とデジタル変革の推進を支援しました。

■ 研修概要

テーマ： "知っている人"から"使える人"になるためのAI活用研修

対象： 全国運転代行共済共同組合

講師： 株式会社メリル 代表取締役 中島大介

研修形式： オンライン

研修アジェンダ：

・自己紹介

・生成AIの基礎（用語、仕組み、得意・苦手と留意点）

・プロンプトの作り方（役割付与・目的/背景・出力形式・例示・段階指示・自己チェック）

・実践編：明日から使える活用事例

・おすすめのAIツール

・さいごに

研修内容：

本研修は、最新のAI技術をテーマに、理論から実践までを60分で体系的に学べる構成で実施しました。効果的なプロンプト（指示文）の作り方、業務で使える具体的なAIツールの紹介など、初心者から中級者まで幅広く学べる内容となっています。

文書作成・データ分析・顧客対応など、日常業務に直結する効率化手法を実践的に学び、最後にAI導入時の注意点やよくある課題への対処法を通じて、安全かつ効果的にAIを業務に取り入れるためのポイントを解説しました。

■ 株式会社メリルの企業研修の特徴

1. 実践重視のカリキュラム

単なる知識習得にとどまらず、実際の業務シーンでAIを効果的に活用できるスキルの習得を重視したプログラムを提供します。参加者が「知っている」段階から「使える」段階へとステップアップできるよう、体験型の学習を中心に構成しました。一般的な研修とは異なり、実際の業務フローに即した実用性の高い内容を提供します。

2. 段階的なスキル構築

AI初心者から中級者まで、参加者のレベルに応じて段階的にスキルを構築できるよう設計されています。基礎的な概念理解から始まり、具体的なツールの使い方、応用的な活用方法まで、体系的に学習できる構成となっています。

3. 豊富な教育実績に基づく専門性

メリルは、登録者14万人を超える日本最大級のAI・IT専門YouTubeチャンネル「ウェブ職TV」を運営し、AI技術の解説と普及において豊富な実績を有しています。また、著書「ChatGPT & Copilotの教科書」は累計6.5万部を突破するなど、AI教育分野での確かな専門性を持っています。

4. 実証実験に基づく実践的知見

大阪府豊中市や株式会社サイバーエージェントとの協働による「生成AIを活用した子育て相談チャットボット」の実証実験を実施するなど、AI技術の実用化において先進的な取り組みを行っています。こうした実証実験から得られた実践的な知見を研修内容に反映しています。

2015年の設立以来、中小企業のWebマーケティングやデジタル変革を一貫して支援してきた経験を活かし、AI技術を企業の既存業務に効果的に統合するためのアプローチを提供します。

■ こんな企業におすすめ

メリルのAI活用企業研修は、以下のような課題や関心をお持ちの企業・組織に特におすすめです。

業務効率化を図りたい企業

日常的な定型業務や事務作業の効率化を図り、より付加価値の高い業務に人的リソースを集中させたい企業に対し、AI技術を活用した具体的な改善手法を提案します。

デジタル変革を推進したい組織

従来型の業務プロセスからデジタル化された効率的な業務フローへの転換を目指す組織に対し、AI技術の導入から活用まで、段階的な変革プロセスを支援します。

従業員のITスキル向上を図りたい企業

従業員のデジタルリテラシーやAI活用スキルの向上を通じて、組織全体の競争力強化を図りたい企業に対し、実践的なスキル習得プログラムを提供します。

AI導入に不安を感じている企業

AI技術の導入に興味はあるものの、具体的な活用方法や導入プロセスが不明で二の足を踏んでいる企業に対し、基礎から応用まで体系的な研修を実施します。

■ お申し込み方法

本研修にご興味をお持ちの法人様は、下記フォームよりお申し込みください。内容と日程調整の上、ご連絡させていただきます。

▼お申し込みフォーム

https://forms.gle/JfVgHn196RQggKDx5

※応募されたすべての企業様に研修を行うことをお約束するものではありません。採用された企業様にのみご連絡しますので、予めご了承ください。

※オフライン開催の場合、当社指定地域（大阪）以外での実施には交通費のご負担をお願いしております。

※研修内容を自社サイトやYouTube等で公開いただける企業を優先いたします。

■株式会社メリルの無料LLMO診断サービス

メリルでは、本書の知見を活かした包括的なLLMO対策支援サービスを提供しています。

企業のWebサイトが生成AIにどのように認識され、どの程度引用・参照されているかを包括的に分析し、AI時代に適応するための具体的な改善策を提案します。

メリルのLLMO診断サービスにご興味をお持ちの企業様は、以下の方法でお気軽にお申し込みください。診断期間は通常1～2週間程度で、結果レポートと改善提案をお渡しいたします。

以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/x8N9svcsuJMaJjPD9(https://forms.gle/x8N9svcsuJMaJjPD9)

■ 会社概要

会社名：株式会社メリル（英語表記：Meril Inc.）

代表者：代表取締役 中島大介

所在地：〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町11-8-2F

設立：2015年5月22日

事業内容：Webメディア運営、Webマーケティング支援、オウンドメディア構築、SEO記事制作代行、SEOコンサルティング、LLMOコンサルティング

URL：https://meril.co.jp/

主な実績：登録者14万人超えのYouTubeチャンネル運営｜大阪府豊中市と協定締結｜著書「ブログライティングの教科書(朝日新聞出版)」累計2万部｜著書「ChatGPT & Copilotの教科書(SBクリエイティブ)」累計6.5万部｜多数の企業のWebマーケティング支援実績

メリルは「弱者の反撃」をミッションに掲げ、2015年の設立以来、中小企業向けに一貫してWebマーケティング領域での価値提供を行ってまいりました。AI時代の到来を見据え、今後も最新技術とマーケティングノウハウを融合した革新的なサービスの提供を通じて、企業の成長を支援してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社メリル 担当者：代表取締役 中島大介

電話番号：06-7777-1896

メールアドレス：contact+llmo@meril.co.jp

受付時間：平日9:00-18:00

LLMO診断サービスに関する詳細情報、診断内容に関するご質問、実施スケジュールのご相談についても、お気軽にお問い合わせください。

以上