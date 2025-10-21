【関西初開催！】東京で3万人を魅了した人気イベント『おやつ市場』が奈良 蔦屋書店に上陸

ぴあ株式会社おやつ市場

おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）は、【シェアしたくなるおいしい出会い】をコンセプトに、全国から多様なおやつが集まるイベント『おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店』を、2025年10月31日(金)から11月19日(水)までの20日間、奈良 蔦屋書店 1F POP UPスペースにて開催いたします。

本イベントは、2025年2月に東京・二子玉川で初開催し、3日間で約3万人のお客様にご来場いただいた人気のフードイベントです。この成功を受け、関西エリアでは初開催となります。

『おやつ市場』のコンセプトは、【シェアしたくなるおいしい出会い】。イベントでは自分で 楽しむだけではなく、家族や友人にもおすそ分けしたくなる、全国の素敵なおやつと 出店者が集まります。これまで知らなかった新しい「おやつ」との出会いを通じて生まれるお店の人との温かいコミュニケーションと楽しさとともに、どこか懐かしいさまざまな 「おやつ」を販売します。

総120種類以上！ 受賞歴を持つ人気店などが集結おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店 参加店舗

会場には、昔懐かしい味から新進気鋭の話題のおやつまで、和菓子や洋菓子はもちろん、めったにお目にかかれない逸品まで、ジャンルに問わず幅広い人気店が全国各地から厳選された20店舗、総120種類以上集結します。

『ニッポン全国ご当地おやつランキング』第5回グランプリや『おいしいもの総選挙2024』観光商品部門を受賞した「和菓子司いづみや」の黒かりん、日本最大級のパンの祭典「パンのフェス」や「スコーンパーティー」でも大人気の行列店「Lykca」「スコーン専門店 famfam」、そして全国カレーパングランプリ金賞受賞の実績を持つ「パンプラス」など、注目の店舗が目白押しです。

●参加店舗一覧 店名（エリア）／主な商品

・OYATSUYA SUN（東京・世田谷区）／パウンドケーキ

・菫花堂（東京・三鷹市）／菫花どら焼き

・THE PU 洋菓子屋（東京・葛飾区）／バターサンド

・TAYORI BAKE（東京・台東区）／オリジナルクッキー

・nice&warm（東京・世田谷区）／能登の食材を使った焼菓子

・Norico-Chocol'art（東京・文京区）／チョコ

・Le Petit Citron（東京・世田谷区）／サブレボックス

・洋菓子Moiira（東京・渋谷区）／贅沢ナッツのフロランタンタルト

・和菓子司いづみや（神奈川・横須賀市）／かりんとうまんじゅう

・hokka（石川・金沢市）／ビスケット

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見市）／リッチハニースコーン

・大須ういろ（愛知・名古屋市）／手作りういろ

・Lycka（愛知・刈谷市）／スコーン各種

・聖護院八ッ橋総本店（京都・左京区）／生八ッ橋

・然花抄院（京都・中京区）／どらやき

・アデリー（山口・柳井市）／ちいさな森のドーナツ

・ひなのや（愛媛・西条市）／米菓子

・パンプラス（長崎・壱岐市）／壱岐牛カレーパン

・ANAフーズ株式会社（通販・空港売店）／フルーツを食べるチョコレート

・WERKA（通販）／ガレットブルトンヌ

※参加店舗は予告なく変更する可能性があります。

最新情報は『おやつ市場』公式サイト・公式SNSにて順次公開して参ります。『おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店』に、どうぞご期待ください。

『おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店』開催概要

■名称：『おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店』

■開催日：2025年10月31日(金)～11月19日(水) 計20日間

■会場：奈良 蔦屋書店 1F POP UPスペース

（〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691-1）

■アクセス：近鉄奈良線「新大宮駅」より徒歩15分

■入場料：無料

■主催：おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社・カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）

◎『おやつ市場』とは

『おやつ市場』は、エンターテイメント領域でイベント制作などを手がけるぴあ株式会社と、書店を核としてライフスタイルの提案を行う蔦屋書店などを企画・運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が 、『作り手の想いと食べ手の笑顔をつなぎ、日常に小さな感動と豊かな時間を生み出す場所』をコンセプトに開催するフードイベントです。

公式サイト：http://oyatsu-ichiba.jp/(http://oyatsu-ichiba.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba(https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba)