【関西初開催！】東京で3万人を魅了した人気イベント『おやつ市場』が奈良 蔦屋書店に上陸

おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）は、【シェアしたくなるおいしい出会い】をコンセプトに、全国から多様なおやつが集まるイベント『おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店』を、2025年10月31日(金)から11月19日(水)までの20日間、奈良 蔦屋書店 1F POP UPスペースにて開催いたします。


本イベントは、2025年2月に東京・二子玉川で初開催し、3日間で約3万人のお客様にご来場いただいた人気のフードイベントです。この成功を受け、関西エリアでは初開催となります。



『おやつ市場』のコンセプトは、【シェアしたくなるおいしい出会い】。イベントでは自分で 楽しむだけではなく、家族や友人にもおすそ分けしたくなる、全国の素敵なおやつと 出店者が集まります。これまで知らなかった新しい「おやつ」との出会いを通じて生まれるお店の人との温かいコミュニケーションと楽しさとともに、どこか懐かしいさまざまな 「おやつ」を販売します。



総120種類以上！ 受賞歴を持つ人気店などが集結

おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店　参加店舗

会場には、昔懐かしい味から新進気鋭の話題のおやつまで、和菓子や洋菓子はもちろん、めったにお目にかかれない逸品まで、ジャンルに問わず幅広い人気店が全国各地から厳選された20店舗、総120種類以上集結します。



『ニッポン全国ご当地おやつランキング』第5回グランプリや『おいしいもの総選挙2024』観光商品部門を受賞した「和菓子司いづみや」の黒かりん、日本最大級のパンの祭典「パンのフェス」や「スコーンパーティー」でも大人気の行列店「Lykca」「スコーン専門店 famfam」、そして全国カレーパングランプリ金賞受賞の実績を持つ「パンプラス」など、注目の店舗が目白押しです。



●参加店舗一覧　店名（エリア）／主な商品


・OYATSUYA SUN（東京・世田谷区）／パウンドケーキ


・菫花堂（東京・三鷹市）／菫花どら焼き


・THE PU 洋菓子屋（東京・葛飾区）／バターサンド


・TAYORI BAKE（東京・台東区）／オリジナルクッキー


・nice&warm（東京・世田谷区）／能登の食材を使った焼菓子


・Norico-Chocol'art（東京・文京区）／チョコ


・Le Petit Citron（東京・世田谷区）／サブレボックス


・洋菓子Moiira（東京・渋谷区）／贅沢ナッツのフロランタンタルト


・和菓子司いづみや（神奈川・横須賀市）／かりんとうまんじゅう


・hokka（石川・金沢市）／ビスケット


・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見市）／リッチハニースコーン


・大須ういろ（愛知・名古屋市）／手作りういろ


・Lycka（愛知・刈谷市）／スコーン各種


・聖護院八ッ橋総本店（京都・左京区）／生八ッ橋


・然花抄院（京都・中京区）／どらやき


・アデリー（山口・柳井市）／ちいさな森のドーナツ


・ひなのや（愛媛・西条市）／米菓子


・パンプラス（長崎・壱岐市）／壱岐牛カレーパン


・ANAフーズ株式会社（通販・空港売店）／フルーツを食べるチョコレート


・WERKA（通販）／ガレットブルトンヌ


※参加店舗は予告なく変更する可能性があります。



最新情報は『おやつ市場』公式サイト・公式SNSにて順次公開して参ります。『おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店』に、どうぞご期待ください。



『おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店』開催概要


■名称：『おやつ市場 in 奈良 蔦屋書店』


■開催日：2025年10月31日(金)～11月19日(水) 計20日間


■会場：奈良 蔦屋書店 1F POP UPスペース


（〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691-1）


■アクセス：近鉄奈良線「新大宮駅」より徒歩15分


■入場料：無料


■主催：おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社・カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）



◎『おやつ市場』とは


『おやつ市場』は、エンターテイメント領域でイベント制作などを手がけるぴあ株式会社と、書店を核としてライフスタイルの提案を行う蔦屋書店などを企画・運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が 、『作り手の想いと食べ手の笑顔をつなぎ、日常に小さな感動と豊かな時間を生み出す場所』をコンセプトに開催するフードイベントです。


公式サイト：http://oyatsu-ichiba.jp/(http://oyatsu-ichiba.jp/)


公式Instagram：https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba(https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba)