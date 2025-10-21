東海道・山陽・九州新幹線の「GreenEX」を導入出張時の新幹線移動に伴うCO2排出量を実質ゼロへ









■青山商事各拠点でのグリーン電力導入の取り組み当社は2023年度から2025年度現在まで、全国101拠点にて使用電力の100％を実質的にCO2排出量がゼロとなる再生可能エネルギー由来のグリーン電力に切り替えています。なお、2024～2026年度中期経営計画において、2026年度CO2排出量を2013年度比59％削減（Scope1+2）、再生可能エネルギー導入率18％以上の達成を目標に掲げており、2025年3月期実績はCO2排出量54.2％削減、再生可能エネルギー導入率13.0％となっています。【 導入拠点 】合計101拠点2023年4月 5拠点導入福山本社・東京オフィス・千葉センター・神辺商品センター・井原商品センター2024年4月 70拠点導入洋服の青山64店舗（東京都全店32店舗、広島県全店15店舗、高知県全店5店舗、沖縄県全店6店舗、他6店舗）・スーツスクエア2店舗・本部および商品センター4拠点（王子ビル、倉敷商品センター、田川商品センター、卸町商品センター）2025年4月 26拠点導入洋服の青山26店舗（岡山県全店9店舗、鳥取県全店3店舗、島根県全店4店舗、山口県全店10店舗）※当社受電直契約店舗のみ（テナントビルイン除く）