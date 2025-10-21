こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海道・山陽・九州新幹線の「GreenEX」を導入出張時の新幹線移動に伴うCO2排出量を実質ゼロへ
CO2排出量実質ゼロ化サービスの利用で環境負荷軽減の取り組みを推進
当社は2024年に発表した「2024～2026年度中期経営計画」において、サステナビリティの取り組みを基本戦略の1つに定めており、環境分野においては2050年カーボンニュートラル（Scope1+2）を宣言しています。（https://www.aoyama-syouji.co.jp/ir/management/pdf/plan/plan2024-2026.pdf#page=34）その実現に向けた活動の1つとして、これまで、当社の本社や店舗、商品センターの合計101拠点で再生可能エネルギー由来のグリーン電力※1の導入や省エネの取り組み推進など、CO2排出量（Scope2）削減に取り組んできました。※1水力・風力・太陽光その他の再生可能エネルギー由来の非化石証書の使用により、実質的にCO2排出量がゼロとみなせる電力
そのような中、新たに「GreenEX」を導入することで、当社従業員が広島県福山市の本社や東京オフィス、全国47都道府県にある店舗など各拠点へ出張する際に、東海道・山陽・九州新幹線（東京～鹿児島中央間）を利用することで発生するCO2排出量（Scope3）を実質ゼロとすることが可能となります。このサービスの導入で、当社従業員の移動に伴うCO2排出量削減効果は年間約45.8トン（2024年度実績より引用）を見込んでいます。
当社グループでは今後も環境課題の認識と解決のためにSDGsを重要視し、持続可能な社会に向けた取り組みを推進してまいります。
【「GreenEX」サービススキーム】
・JR各社が電力会社等からCO2フリー電気※を調達
・エクスプレス予約法人会員の出張利用分に対してCO2フリー電気を充当 （エクスプレス予約法人会員はCO2フリー電気購入による追加料金の支払い）
・エクスプレス予約法人会員に対してCO2削減効果の証書を発行
※CO2フリー電気：太陽光発電など、発電時にCO2を排出しない再生可能エネルギー電源由来の非化石証書を付与した電気
■青山商事各拠点でのグリーン電力導入の取り組み
当社は2023年度から2025年度現在まで、全国101拠点にて使用電力の100％を実質的にCO2排出量がゼロとなる再生可能エネルギー由来のグリーン電力に切り替えています。なお、2024～2026年度中期経営計画において、2026年度CO2排出量を2013年度比59％削減（Scope1+2）、再生可能エネルギー導入率18％以上の達成を目標に掲げており、2025年3月期実績はCO2排出量54.2％削減、再生可能エネルギー導入率13.0％となっています。
【 導入拠点 】合計101拠点
2023年4月 5拠点導入
福山本社・東京オフィス・千葉センター・神辺商品センター・井原商品センター
2024年4月 70拠点導入
洋服の青山64店舗（東京都全店32店舗、広島県全店15店舗、高知県全店5店舗、沖縄県全店6店舗、
他6店舗）・スーツスクエア2店舗・本部および商品センター4拠点（王子ビル、倉敷商品センター、
田川商品センター、卸町商品センター）
2025年4月 26拠点導入
洋服の青山26店舗（岡山県全店9店舗、鳥取県全店3店舗、島根県全店4店舗、山口県全店10店舗）
※当社受電直契約店舗のみ（テナントビルイン除く）
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 宮本、岩永
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
ＴＥＬ:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
