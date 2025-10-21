『パルワールド』ハロウィンアップデートが10月23日（木）配信決定！ ゾーイとンダコアラに怪しげな影…？

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』のv0.6.8（ハロウィン）アップデートを2025年10月23日（木）に配信することをお知らせいたします。

パルワールドの世界にも、どうやらハロウィンの季節が近づいているようです。 プレイヤーの前に立ちはだかったあの「ゾーイ」が、なにやら怪しげな衣装を身にまとっている姿が目撃されたとか…。

さらに、愛らしいパル「ンダコアラ」の姿にも異変が。 プレイヤーの拠点やフィールドで、ンダコアラの“着ぐるみ”のようなものを着た謎の存在が確認されています。

これらが何を意味するのか…。 詳細は近日公開予定です。 パルワールドで起きるかもしれない“いたずら”に、どうぞご期待ください。

今後とも『Palworld / パルワールド』をよろしくお願いいたします。

■『Palworld / パルワールド』について

不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

パルと出会い、捕まえたり、育てたり、闘わせたり、働かせたり、売り飛ばしたりーー。様々なパルたちと協力しながら、広大な世界を思うままに冒険することができます。

ゲーム概要

タイトル： Palworld / パルワールド

ジャンル： モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

対応プラットフォーム： PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Mac

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/palworld

開発／販売元： 株式会社ポケットペア