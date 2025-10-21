【新サービス】飲食店の“現場課題”に応える、メニュー提案の新しいかたち。柴田ハム食品、店舗ごとのニーズに寄り添うレシピ開発サービスを本格展開

柴田ハム食品株式会社

創業73年の歴史を持つ老舗食肉卸店、柴田ハム食品株式会社（本社所在地：愛知県名古屋市 代表取締役社長：柴田 康行）は、飲食店向けのレシピ開発サービスを本格始動いたします。

本サービスでは、飲食店様の業態や立地、ターゲット客層、厨房設備、スタッフ構成などを丁寧にヒアリングし、柴田ハム食品が取り扱う厳選された精肉や加工品を活かした実践的なレシピ開発をサポートします。メニュー構成に精通したレシピ開発アドバイザーが飲食店の課題を的確に捉え、「調理のしやすさ」「コストバランス」「仕込みの効率化」などの観点から、オペレーションに馴染みやすい、実用性の高い一品をご提案します。

■“仕入れ先”から“経営パートナー”へ。なぜ、いまこのサービスなのか？

食材価格の高騰や人手不足といった構造的な課題により、飲食業界では調理現場の効率化や原価管理の見直しが急務となっています。

一方で、そのお店ならではの魅力あるメニューは、来店動機やリピート、口コミ拡散につながる重要な競争力であり、個店の価値を高める鍵でもあります。柴田ハム食品はこれまで、飲食店との対話と信頼を大切にしながら、精肉の仕入れから加工・仕込み・物流までをワンストップで提供してきました。

本サービスは、そうした現場の実情やニーズに応えるかたちで生まれた新たな取り組みです。

私たちは、店舗の個性や強みを引き出すパートナーとして、メニュー開発を通じて飲食店の価値向上に寄与してまいります。

■サービスの特徴

・調理現場のニーズに即した、実用性重視のレシピ設計

現場ニーズを熟知したレシピ開発アドバイザーが、業態や厨房環境、提供オペレーションを考慮し、調理のしやすさ・再現性・食材ロスの最小化を重視した“実用性の高いレシピ”をご提案します。

・精肉、加工品の強みを活かした独自のレシピを開発

豚肉・鶏肉・牛肉に加え、自社開発のソーセージなどの加工品を組み合わせた、柴田ハム食品ならではの提案が可能。素材の特性を活かした“そのお店らしさ”を引き出す一皿を形にします。

・仕込みの省力化・厨房の負担軽減にも柔軟対応

ご提案したレシピに合わせて、カット形状・部位・グラム指定・下処理の有無など細かなご要望に対応。仕込み済みの状態での納品も可能なため、厨房作業の効率化やコスト最適化に貢献します。

■本サービスの導入効果が高い飲食店様の例

・新メニューの開発に悩んでいる

・原価とオペレーションのバランスを改善したい

・限定メニューや季節感を出したい

・加工品や精肉をもっと上手に活用したい

・調理スタッフの負担やスキルの差をカバーしたい

■レシピ開発アドバイザー

【清水 祥子（しみずしょうこ）】

管理栄養士・フードコーディネーター

経歴：飲食店勤務／スポーツ現場での栄養サポート／オリンピック競技の栄養サポート

活動：企業向け健康教室／市民向け保健指導／レシピ開発／料理監修／フードスタイリング

主宰：「からだを作るごはん」をテーマにした料理教室「Lifeat（リフイート）」



コメント

今回のレシピ開発サービスにおいて、ただ調理方法をお伝えするのではなく、現場の方が「作ってみたい」「誰かに食べてもらいたい」と思えるレシピであることを大切にしています。

そのためにも、材料や工程はできるだけシンプルに、わかりやすく構成することを心がけています。

柴田ハム食品さんのお肉は、品質が安定しており、「いつもの味」を再現しやすいのが大きな強みです。さらに、配合やスライスの厚みなど、細かな加工のご要望にも柔軟に対応できる点も、調理現場にとっては非常に頼もしいと感じています。

現場での使いやすさと、“そのお店らしさ”の両立を意識しながら、一つひとつ丁寧に、寄り添う提案をしていきたいと思っています。

■柴田ハム食品株式会社について

愛知県名古屋市に拠点を構え、創業73年の歴史を持つ精肉販売・食肉仕入れ・卸売の専門企業です。牛肉・豚肉・鶏肉からソーセージ・ハムまで、幅広いラインナップの高品質なお肉を、低価格で提供しています。お客様のニーズに応じた食肉加工にも対応しており、熟練の技術を活かして最適な形でお届けします。また、自社トラックによる迅速かつ安全な配送体制を整え、良質な食材を安心してお届けできる環境を確立し、地域に根ざしたサービスと、信頼の品質で、多くのお客様から支持をいただいております。



【会社概要】

会社名：柴田ハム食品株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区大須一丁目21番49号

設立：1951年12月

代表：柴田 康行

公式HP：https://shibata-ham.com/



【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

柴田ハム食品株式会社

広報担当 李

E-mail︓ lee@shibata-ham.com