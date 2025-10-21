【Algomatic】AI駆動開発カンファレンス 2025秋に協賛・登壇

株式会社Algomatic

株式会社Algomatic（本社：東京都港区、代表取締役：大野 峻典、以下Algomatic）のAX（AI Transformation）カンパニーは、2025年10月30日～31日に品川グランドセントラルタワーで開催されるイベント『AI駆動開発カンファレンス 2025秋』に協賛することをお知らせいたします。

10月30日の14時20分に開始予定のセッションでは、AXカンパニー テックリードの渋谷優介が登壇。「仕様駆動開発を実現する上流工程におけるAIエージェント活用」と題し、プロジェクトマネージャーやエンジニアが本質的な作業に集中できる環境を構築するための実践的なアプローチを紹介します。

・AI駆動開発カンファレンス2025秋

https://www.ai-driven.dev/

『AI駆動開発カンファレンス 2025秋』は、AI技術を使った開発に興味を持つ方々向けに、AI駆動開発の最新ツールの情報や、その開発ノウハウ、AIによる開発プロセスの最適化、生成AI・LLMを最大限に活用した新たな開発方法・開発スタイルやテクニックや今後の新しい開発スタイルについて、最新情報を紹介するイベントです。10月30日～31日の2日間にわたり、会場（品川グランドセントラルタワー）とオンラインのハイブリッド形式で開催されます。

AlgomaticのAXカンパニーでは、「企業のAIネイティブな事業創造」を実現すべく、生成AIを活用した業務変革から、AIネイティブな新規事業創出までを一気通貫で支援しています。また、開発や要件定義を加速するためのAIソリューションや、AI人材育成を支援する研修プログラムも提供中です。

【登壇概要】

【登壇者プロフィール】

- セッションタイトル：仕様駆動開発を実現する上流工程におけるAIエージェント活用- 登壇者 ：株式会社Algomatic AXカンパニー テックリード 渋谷優介- 日時 ：2025年10月30日（木）14:20-15:00- 会場 ：品川グランドセントラルタワー 31F Room CD- タイムテーブル ：https://storage.e.jimdo.com/file/15b8b4f2-ad99-47cc-bf35-405e3619aacb/TimeTable.pdf- セッション内容 ：曖昧な要求から直接実装へと進む「バイブコーディング」において、その手戻りやコスト増が多くの開発現場で課題となりつつある昨今、AI時代の仕様駆動開発では「人が理解でき、かつAIが再現可能な粒度」での仕様書作成が求められていると言えます。本セッションでは、AIエージェントを活用した上流工程の効率化手法に加えて、人とAIエージェントの協働方法を解説。プロジェクトマネージャーやエンジニアが本質的な作業に集中できる環境を構築するための実践的なアプローチを紹介します。渋谷優介

株式会社Algomatic AXカンパニー テックリード

大学院在学中より深層学習の研究に従事し、2023年4月にARISE analyticsへ入社。生成AIおよび機械学習の導入支援、ITコンサルティング、システムインテグレーション領域において、生成AIアプリケーションのフルスタック開発から、商用アプリケーションやPoCシステムのバックエンド/インフラ開発まで幅広く経験を重ねる。2024年12月、Algomaticに入社。生成AI・RAG・AIエージェントを活用したソリューションの受託開発などを通して、大企業向けの業務変革を推進するとともに、テックリードとして自社LLMプロダクトの開発を牽引している。

■AX（AI Transformation）カンパニーについて

https://ax.algomatic.jp/

■Algomaticについて

社 名 ：株式会社Algomatic

所在地 ：東京都港区六本木3丁目1番1号

代表者 ：大野 峻典

設 立 ：2023年4月13日

事業内容： 大規模言語モデル等生成AI技術を活用した、サービスの開発・提供

URL：https://algomatic.jp