ブラックペッパーとガーリックの旨み！1本食べても、もう一本。チキンとチキン！「チキチキン THE ガーリックペッパー」10月29日(水)から期間限定販売！
さらに、夜マック(R)限定のポテナゲも「チキチキン」入りで大満足！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいでご好評いただいている2本入りのチキンのサイドメニューである「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月29日（水）から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場し、当初は「マックTHEチキン」として親しまれてきた“2本入り”のチキンのサイドメニューです。昨年度からは、手軽に2本で楽しめる魅力をより伝えるために「チキチキン」へと名称を変更し、多くのお客様にご好評をいただいたことから、今年も期間限定で登場いたします。粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用しており、しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群の一品です。ランチやディナーのお供としてはもちろん、小腹がすいた時の軽食にもぴったりの商品です。
また、昨年ご好評いただいた“夜マック”限定のおトクなセットも再登場。夕方5時から販売の「ポテナゲ」に、「チキチキン」が加わった「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」を、10月29日（水）より期間限定でご提供します。「マックフライポテト(R)」や「チキンマックナゲット(R)」に加えて「チキチキン THE ガーリックペッパー」も一緒に味わえる、今だけの特別な食べくらべセットをぜひお楽しみください。
商品の販売にあわせ、岡田准一さんが“双子の冒険家”に扮したTVCMも昨年に引き続き10月28日（火）より放映いたします。さらに、今年も「チキチキン」の登場をより盛り上げるため、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
