【45店舗突破】パーソナルジムASPI、全国各地に5店舗を新規グランドオープン！ ― 北海道・新潟・京都・大阪・福岡に拡大中 ―

株式会社ASPIRESTパーソナルジムASPI新潟本町店パーソナルジムASPI難波店

関東を中心に全国で45店舗以上を展開するパーソナルジムASPIは、

この度、北海道-円山店・新潟-新潟本町店・京都-四条烏丸店・大阪-難波店・福岡-博多店の5店舗を新規オープンいたました。

■パーソナルジムASPIとは

お客様の「一生の身体づくり」をサポートすることを目的とし、関東を中心に全国45店舗以上を展開する継続型パーソナルジムです。全トレーナーが米国認定資格（NSCA-CPT）とAFAA認定ピラティスインストラクターの資格を保有し、科学的根拠に基づいたウエイトトレーニング・ストレッチ・ピラティス・食事管理を組み合わせた指導を提供。お客様のボディメイク・健康維持・コンディショニング・パフォーマンス向上をサポートします。

■今後の展開

今後も、全国各地に店舗を展開していき、より多くの方にパーソナルジムASPIのトレーニングを体験・継続していただける環境を整えてまいります。

パーソナルジムASPIは、「一生の身体づくり」を全国へと広げてまいります。

■店舗情報

【北海道】パーソナルジムASPI円山店

住所：〒064-0803

北海道札幌市中央区南3条西25丁目1-1 クレマティス円山 1F B号

アクセス：円山公園駅4番出口より徒歩5分

【新潟県】パーソナルジムASPI新潟本町店

住所：〒951-8067

新潟県新潟市中央区本町通6番町1141－1 ストークビル新潟一番館 5階C室

アクセス：バス停「本町(ほんちょう)」より徒歩1分

【京都府】パーソナルジムASPI四条烏丸店

住所：〒600-8431

京都府京都市下京区綾小路通室町西入善長寺町 140-1 グランドビル21 502号室

アクセス：JR浦和駅 東口から徒歩3分 アトレ北口から徒歩1分

【大阪府】パーソナルジムASPI難波店

住所：〒542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目4-2 難波日興ビル5F B号室

アクセス：地下鉄なんば駅から徒歩5分

【福岡県】パーソナルジムASPI博多店

住所：〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5-11 コスギ・1ビル 5F

アクセス：JR博多駅より徒歩4分

■株式会社ASPIRESTについて



「一生の身体づくり」をコンセプトにした”続けられるパーソナルジム“「ASPI」を関東を中心に全国45店舗以上展開しています。

所属するパーソナルトレーナー全員が国際的に認証された米国資格を保有しており、ひとりひとりのニーズに寄り添った高品質なトレーニングやコンディショニングのサポートを実現しています。

2025年からはピラティスメソッドの導入を行い、同時にAFAA（ATHLETICS and FITNESS ASSOCIATION of AMERICA）のピラティス国際認定ライセンスを全トレーナーが取得いたしました。

人の健康に関わる全てのサポートを国際基準で提供する唯一無二のブランドを目指し、パーソナルトレーニングのほか、パーソナルピラティス、パーソナルストレッチ、食事指導を科学的根拠に基づいた安全かつ効果的な方法で提供しています。マンツーマン授業で国際認証資格保有のパーソナルトレーナーを育成するスクール事業「ASPトレーナースクール」を運用しており、1,500名以上のパーソナルトレーナーを輩出しています。





事業内容：パーソナルトレーニング事業、トレーナースクール事業

URL：https://aspirest.com/

代表者：代表取締役 原田 光

所在地：神奈川県横浜市西区北幸2丁目10-40 横浜西口TYビル8F

電話番号：03‐6260‐6366