2025年11月11日～13日開催「GRIC 2025」にカスタメディアが出展およびシルバースポンサーとして協賛

株式会社カスタメディア（本社：大阪市北区、代表取締役：宮崎耕史）は、2025年11月11日（火）～11月13日（木）に開催されるフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役： 志水 雄一郎）主催の『GRIC2025』にてブース出展を行い、シルバースポンサーとして協賛します。

GRIC2025とは？

国内最大級の成長産業カンファレンス

日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ

新たな価値創出を目指したHYBRID型のカンファレンス&コミュニティです。国内外のスタートアップとエコシステムビルダーが交わる場を創出することで、グローバルを思考するすべての挑戦者を後押しし、スタートアップエコシステムの更なる進化を目指しています。

公式サイト：https://gric.forstartups.com/

シルバースポンサーでの協賛

この度、国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2025」の出展・シルバーパートナーの就任に至りました。

カスタメディアでは、新規事業の支援し隊として最前線で活動すべく今回もシルバースポンサーとして協賛する運びとなりました。

ぜひ、カスタメディアのブースにお越しください。交流させてください。

開催概要

日時：

2025年11月11日(火) - 13日(木)

プログラム：

11月11日(火) 10:00 - 17:00 @ EventHub

11月12日(水) 10:00 - 17:00 @ EventHub

11月13日(木) 10:00 - 17:00 @ EventHub / @ 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

*開催時間・内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

会場：

オンライン @ EventHub

オフライン @ 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

参加費：

無料

主催：

フォースタートアップス株式会社

お申し込みについてはこちらからご覧ください：

https://gric.forstartups.com/tickets-form/general-ticket

出展情報

【カスタメディアMASE】を出展します。

シェアエコやSaaSなどの新規事業を支援。

800サイトの実績を活かし、低コストかつ迅速にシステムを構築し、PMFのリスクを軽減します。

ターゲットは、エンタープライズ企業やSMBのシェアリングエコノミー、マッチングサービスといったプラットフォームビジネスの新規事業を立ち上げたい企業や事業者です。

■会社概要

会社名 ：株式会社カスタメディア

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

代表者 ：代表取締役 宮崎 耕史

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

■ミッション

業界を問わず、新規事業には「千三つ」と言われるほど「多産多死」という特性があります。

私たちは、このような環境下でも、企業の規模を問わず挑戦を繰り返すことができる仕組みが整った世界を目指しています。

私たちが提供するノウハウが詰まった「型」を活用し、迅速かつ低コストでシステムを構築することで、新規事業の失敗リスクを低減します。

「Japan as No.1」と称された”失われた30年”の前の時代のように、日本企業が国内外でイノベーションを起こし、世界市場で存在感を取り戻すことができるよう、失敗を恐れず果敢に新規事業へ挑戦する皆様を支援するのが私たちのミッションです。