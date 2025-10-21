プラステ、東レ開発の高機能中綿素材を採用したアウター「ウォームリザーブパデッドシリーズ」全４型を10月21日（火）に発売

株式会社プラステ

ファーストリテイリンググループの「PLST（プラステ）」は、東レが開発した高機能中綿素材を採用した新シリーズ「ウォームリザーブパデッドシリーズ」を、2025年10月21日（火）より発売いたします。軽さと暖かさを両立しながら、日常のさまざまなシーンで快適に着られる４型のアウターを展開。気軽に着られて、冬の装いを美しく見せる新ラインをお楽しみください。

【「ウォームリザーブパデッドシリーズ」とは】

「ウォームリザーブパデッドシリーズ」は、東レが開発した高機能中綿素材を採用した、冬の新たなアウターラインです。シリーズでは、ライフスタイルや着こなしに合わせて選べる４型を展開。すっきりとした印象の「リモンタパデッドハーフコート」、上品なロングシルエットが際立つ「リモンタパデッドロングコート」、季節の変わり目に重宝する「リモンタパデッドロングベスト」、ショート丈でモダンな印象の「スタンドカラーパデッドブルゾン」と、多彩なラインナップが揃います。着ぶくれしにくく、体のラインを美しく見せるシルエット設計に加えて、高い保温性をもつ素材なので、冬のあらゆるシーンで活躍します。

■細幅ステッチで身体をすっきりとみせ、軽やかに着こなせるハーフコート

「リモンタパデッドハーフコート」は、ウエストがフィットするシルエットで、すっきりとした印象に仕上げたハーフコートです。身頃のステッチを細幅にすることで胸元のボリュームを抑え、着ぶくれしにくいデザインに仕上げました。袖口にはインナーリブを備え、冷気の侵入を防ぎます。

上下どちらからも開閉できるダブルジップ仕様で、着こなしに動きを出しやすく、パンツにもスカートにもバランスよく合わせられます。フードは取り外し可能で、シーンに合わせたアレンジも自在です。

リモンタパデッドハーフコート 27,000円（税込）

カラー： BLACK、OLIVE、NAVY

■裾に広がるプリンセスラインが美しく、暖かさと上品さを兼ね備えたロングコート

「リモンタパデッドロングコート」は、上半身にフィット感を持たせつつ、裾に向かって緩やかに広がる“プリンセスライン”が、美しいシルエットを描くロングコートです。ウエスト部分をゴム寄せにし、上半身のステッチを細かく、下半身を広めに設計することで、ボディラインにメリハリがつき、着るだけでスタイルアップが叶います。立体的なフードは小顔効果もあり、ファスナー付きポケットで実用性も兼備。

通勤やお出かけなど日常の装いを品よくアップデートでき、寒い日もエレガントに過ごせる一着です。

リモンタパデッドロングコート 37,000円（税込）

カラー：BLACK、OLIVE、NAVY

■高めウエストで脚を長く見せ、レイヤード自在なロングベスト

「リモンタパデッドロングベスト」は、秋から冬にかけて季節の変わり目にも活躍するロング丈のベストです。アームホールが広く、厚手のニットやスウェットなど、合わせるトップスを選ばずレイヤードしやすい設計。ウエスト位置を高めに設計し、ゴム寄せ仕様にしているので、腰の位置を高く見せながらスタイルアップを実現します。全体的にAラインシルエットに仕上げ、自然な立体感と上品な雰囲気を演出します。

袖がなく気軽に羽織ることができるため、気温差のある時季のアウターとして最適です。

リモンタパデッドロングベスト 37,000円（税込）

カラー：BLACK、DARK BROWN

■ボリュームのある袖とフラットな表面感で、モードに仕上げたショートブルゾン

「スタンドカラーパデッドブルゾン」は、ゆったりと広がりを持たせた九分丈の袖と、ボリュームのある襟が印象的なショート丈のブルゾンです。着丈を短くすることで全体を軽やかに見せつつ、身頃のステッチをなくすことで、すっきりとした印象に仕上げています。比翼仕立てでファスナーを隠し、モダンな雰囲気をプラス。裾のドローコードでシルエットを好みに合わせて調整可能です。両脇には、上からも横からも手を入れられるダブルポケットを備え、機能性にも優れています。

目を引くデザインながらも、ショート丈なので、合わせるボトムを選ばずに着られます。冬のスタイリングをモダンに見せてくれる一着です。

スタンドカラーパデッドブルゾン 30,000円（税込）

カラー：BLACK、DARK BROWN

■高機能中綿素材の主な特徴

◯優れた保温性

繊維の中心が空洞になっており、内部に空気を取り込むことによって暖かさを保ちます。洗濯を繰り返しても保温力が低下しにくく、同じ体積のダウンと比較しても熱が逃げにくい構造です。

◯美しいシルエットをキープ

一般的な中綿は湿気や着用によって片寄りやすく、デザインが崩れてしまう傾向がありますが、本素材は「かさ高性（膨らみ）」に優れているため、その心配が少なく、シルエットの美しさを長く楽しめます。

◯家庭での手洗いが可能

乾きやすい素材のため、ご自宅で手洗いができます。クリーニングに出す手間がなく、扱いやすいのが特長です。

◯綿抜けしにくい構造

ダウンと比較して綿抜けが起こりにくいのも特長。中に着ている洋服に綿が付着する心配がなく、着用時も快適に過ごせます。

