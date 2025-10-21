カミナシ、「スマート工場EXPO 名古屋」に出展

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2025年10月29日（水）～10月31日（金）にポートメッセなごやで開催される「スマート工場EXPO 名古屋」に出展します。

背景

「スマート工場EXPO」は、製造業のスマート化・DX推進のための最新技術が一堂に会する展示会です。IoT・AIによる遠隔監視、予兆保全、見える化ソリューションをはじめ、デジタルツイン、FA・ロボット、生産管理システムなど、スマート工場の実現に欠かせない多様なサービスが出展します。また、生成AIやAI検査などの注目度の高いテーマや、製造業現場の人手不足、生産効率の向上などの課題を解決する最新ソリューションに実際に触れながら情報収集ができます。製造業の設計・開発、製造、生産技術、情報システム部門の方が多数来場します。

カミナシが提供する現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、デジタル化によって製造業の現場における紙とムダを減らし、業務効率化・デジタル化・DXの取り組みを強化するソリューションとして、本展示会へ出展します。当日は、製品のデモンストレーションを通じて『カミナシ』の操作性を体感いただけるほか、実際の導入事例もご紹介します。

展示会概要

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

- イベント名：スマート工場EXPO 名古屋- 開催日時 ：2025年10月29日（水）～10月31日（金）10:00-17:00- 会場 ：ポートメッセなごや- 主催 ：RX Japan株式会社- 公式サイト：https://www.fiweek.jp/nagoya/ja-jp/about/sfe.html- カミナシブース番号：N40-31

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場の基盤である「作業方法」「人」「設備」にフォーカスした製品群を展開しています。現場帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』や現場従業員管理システム『カミナシ 従業員』、動画マニュアル・研修システム『カミナシ 教育』、設備保全システム『カミナシ 設備保全』を提供しています。多角的なクラウドサービスの展開を通じて、現場で働くノンデスクワーカー3,900万人の働き方をスマートにすることを目指しています。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp