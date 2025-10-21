NIPPON FOOD SHIFT FES.東京2025開催

農林水産省は、消費者に日本の「食」と「農」を取り巻く課題を身近なものとして考えてもらうための国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」を展開しています。

その取組の一つとして、農林漁業者や食品事業者と消費者とをつなぎ、日本の「食」や「農」をめぐる事情や課題を共に考えるイベント「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES.東京 2025」を令和7年11月8日(土曜日)から9日(日曜日)まで、丸の内仲通りにおいて開催します。

1.開催趣旨

農林水産省は、消費者に日本の「食」と「農」を取り巻く課題を身近なものとして考えてもらうために、生産者や事業者と出会い、対話をする機会を創出し、食への新たな気づきや発見を促し、意識や行動を変えていくためのきっかけづくりを行ってきました。

今年度も、丸の内仲通りにおいて、日本の「食」や「農」が抱える課題や目指す未来について、ともに考えるきっかけとするイベント「NIPPON FOOD SHIFT FES.東京 2025」を開催します。

この場を通じて、食料システムを支える企業や農業現場における取組の紹介、食と農の理解を深めるワークショップ、国産の魅力を存分に発信するマルシェ、キッチンカーでの販売等を行う予定です。

2.開催日及び場所

NIPPON FOOD SHIFT FES.東京 2025

開催日程：令和7年11月8日(土曜日) 11時から17時まで

11月9日(日曜日) 11時から17時まで

開催場所：丸の内仲通り（明治安田生命ビル前及び丸の内仲通りビル前）

3.主なイベント内容

・出張農園での収穫体験やしめ縄リース作り体験

・「食と農をつなぐアワード」、「FOOD SHIFT セレクション」の受賞取組

・受賞産品紹介・推進パートナーによるサステナブル食材のキッチンカー出店

・推進パートナーや地域食材・地域産品の生産者によるマルシェ

詳細は特設サイト「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES.東京 2025（外部リンク）」をご覧ください。

本イベントは、天候等により開催内容が変更になる場合があります。

4.関連サイト

食から日本を考える。ニッポンフードシフト公式Webサイト

https://nippon-food-shift.maff.go.jp/（外部リンク）

5.添付資料

NIPPON FOOD SHIFT FES.東京2025チラシ(PDF : 3,798KB)

報道発表資料(PDF : 660KB)