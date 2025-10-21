【キャンメイク40周年記念】みんなで選ぶ40thカラーキャンペーン第2弾アイテム！とろけて潤う(ハート)「むちぷるティント」記念カラーを2025年10月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）のメイクアップブランド「キャンメイク」は、ブランド誕生40周年を記念して実施した「みんなで選ぶ40thカラーキャンペーン」の第2弾として、大人気のむっちりぷるぷるの唇に仕上がる「むちぷるティント」から、40周年記念カラーを2025年10月下旬より先行発売いたします。

- 商品概要：40周年記念カラー 「キャンメイク むちぷるティント」 先行1色 \770（税込）

40年の感謝を込めて(ハート)みんなで選ぶ40thカラーキャンペーン第2弾・「むちぷるティント」40thカラーが登場！

第1弾に続き、キャンペーンにはたくさんのご参加ありがとうございました！色モチ×ツヤ感×

ボリュームUP(メイクアップ効果)の全てを叶える大人気ティント「むちぷるティント」から、

40周年記念カラーがついに登場です。

皆さまの投票で選ばれたカラーは、色っぽかわいいクリーミーなピンクベージュ。そして、

カラー名は 「40thx ストロベリーボンボン」に決定しました。キュートなピンクベージュ系カラーで、甘～い雰囲気を演出します(ハート)

＼40周年記念カラー／

40thx ストロベリーボンボン

★新色の注目ポイント

＜40周年記念カラー＞ 40thx ストロベリーボンボン

「40thx ストロベリーボンボン」は、白をひとさじ加えたような、ほんのりクリーミーなピンクベージュです。クリーミーでありながら、肌になじみつつ血色感をしっかりと引き出してくれるカラーです。白みピンクは白浮きしやすい、血色が悪く見えやすいと感じる方にもおすすめ。どんな肌トーンの方にも使いやすい、絶妙で万能なカラーです。

※仕上がりイメージ

【商品特長】

■プランパー効果※でむっちりぷるぷる唇に

・唇の縦じわをカバーしながらボリュームUP※むっちりぷるぷる唇に ※メイクアップ効果

■シロップのようなちゅるっとした艶が続く

・高発色が続く長持ちティント処方

・重ね塗りすることで発色の調節が可能

■清涼感のある使い心地

・無香料で使いやすく、スーッと清涼感のある使い心地

■とろけて密着！なめらかな塗り心地

・唇の上でとろけて密着するメルティングオイル配合

・するするとした塗り心地で、重ね塗りしても重たくならずムラになりにくい

■6種の美容保湿成分配合

・ワセリン、ヒアルロン酸、コラーゲン、アルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)、ハチミツ、シアバター

・リップクリームいらずの高い保湿効果で潤いが持続

■フリー処方

・香料、パラベン、アルコール、シリコーン 全てフリー

【カラー展開】 全7色 ／ 新発売 先行1色

＜既存色＞ 01 バタースコッチ：温もりのあるオレンジベージュ

＜既存色＞ 02 モモ：血色感じるヌーディーピンク

＜既存色＞ 03 ワインベリー：気品をまとうローズウッド

＜既存色＞ 05 フィグピューレ：色っぽさと上品さのある赤みローズ

＜既存色＞ 06 ラズベリーケーキ：甘い雰囲気を出せるモーヴピンク

＜既存色＞ 07 フルーツオレ：ピュア感あふれるミルキーなコーラル

★＜先行＞ 40thx ストロベリーボンボン：色っぽかわいいクリーミーなピンクベージュ

- とびきりの感謝を込めて(ハート)40thスペシャル企画展開中！テーマは『みんなと作った「かわいい！」 40年』

たくさんの「かわいい(ハート)」を一緒に作ってくれた大切な皆さまへ、とびきりの感謝を込めて。

キャンメイクでは、『みんなとつくった「かわいい！」40年』をテーマに掲げ、SNSキャンペーンや周年記念商品の発売、店頭イベント、ポップアップといったさまざまな企画を、1年を通して展開中です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000019685.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000019685.html)

「みんなで選ぶ40thカラーキャンペーン」

「みんなで選ぶ40thカラー」は、40年の感謝を込めて実施した周年キャンペーンです。キャンメイク公式SNSや店頭を通じ、皆さまからの投票で選ばれたカラーを“40thカラー”として商品化。周年のブランドメッセージ『みんなとつくった「かわいい！」40年』 を形にして、さらに色名も皆さまからのアンケートで決定しています。また、色番の「40thx」は、“40th”と“thanks”を組み合わせたもので、キャンメイク40周年のお祝いと、皆さんが一緒に選んでくれたことへの”ありがとう“の感謝の気持ちが込められています。

(ハート)みんなで選んだ「パウダーチークス P40thx」大好評発売中！

第1弾として、ロングセラーのツヤ感単色チーク「パウダーチークス」の40周年記念カラー「P40thx キューティーベリー」を2025年8月下旬より発売いたしました。初恋を思い出す甘酸っぱいベリーピンクです(ハート)

SNSなどでは、「青みピンクがとびきり可愛すぎる！」「イエベ・ブルベ、どちらも使いやすい！」といったうれしいご感想も数多く寄せられ、大変ご好評をいただいています。

※詳しくは以下の特設サイトをご覧ください。

https://www.canmake.com/topics/detail/382(https://www.canmake.com/topics/detail/382)

＜現在発売中の40周年記念商品＞

1.キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダーmini <全4色>

https://www.canmake.com/item/detail/196(https://www.canmake.com/item/detail/196)

2.キャンメイク グラスティントシロップ 40thメモラブルピンクレッド

https://www.canmake.com/item/detail/184(https://www.canmake.com/item/detail/184)

3.キャンメイク クリーミータッチライナー シアー 40thトゥルーレッド

https://www.canmake.com/item/detail/202(https://www.canmake.com/item/detail/202)

4. キャンメイク パウダーチークス P40thx キューティーベリー

https://www.canmake.com/item/detail/183(https://www.canmake.com/item/detail/183)

マシュマロフィニッシュパウダー miniグラスティントシロップ 40thクリーミータッチライナー シアー

～#CANMAKE40周年 投稿募集中！～

「#CANMAKE40周年」を付けて、XやInstagramでお気に入りのアイテムを投稿して、あなたのお気に入りのキャンメイク商品をシェアしてください！たくさんの投稿をお待ちしています。

※「#CANMAKE40周年」を付けていただいた投稿は、キャンメイク公式SNS・HP・各キャンペーン等でご紹介させていただく場合がございます。

- 2025年、キャンメイクは40周年！

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、

この春40周年を迎えました。

これからも「かわいい！に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい！」に出会えますように(ハート)

【40周年ブランドムービー公開中】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw(https://youtu.be/jwO1cAqI8zw)

【CANMAKE 40周年特設サイト】 https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)

Youtube：https://www.youtube.com/@canmake2174(https://www.youtube.com/@canmake2174)

TikTok：https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official(https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official)