【キャンメイク】大人気フェイスパウダー「～Abloom～シリーズ」から“キルティングデザイン”限定パッケージが登場！2025年10月下旬より発売
株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）のメイクアップブランド「キャンメイク」は、「マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～」と「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」から、ぷっくり立体感のあるキルティングデザインの限定パッケージ各1色を2025年10月下旬より限定発売いたします。
- フェイスパウダー限定パッケージ第4弾！2025年バージョンは、2色の“キルティングデザインのパッケージ”(ハート)
毎年大好評の限定パッケージが今年も登場！ブランド誕生40周年の記念すべき今年は「～Abloom～シリーズ」からキルティングデザインを2色発売します！マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～01はピンク、イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～01はブルーの生地を使用しており、生地の質感はもちろん、色にもとことんこだわった限定パッケージです。
★限定「キルティングデザイン」の注目ポイント
2023年は「レザー調」、2024年は「ピンクツイード生地」の限定パッケージを発売し、大変ご好評をいただきました。今年は、光沢感のあるキルティング調の生地を採用した限定パッケージを数量限定で発売します！
ぷっくりとした立体感のあるキルティング調の生地には、キュートなハート型のステッチが施され、素材の上品なパール感がほどよく甘さをおさえて大人かわいいデザインに仕上げています。温かみのある、やさしいさわり心地も魅力です(ハート)
マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～ 01
イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～ 01
- 商品概要： 【限定】 「キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー ~Abloom~」
キルティング調パッケージ 全1色 \1,034（税込）
長時間メイクしたてのトーンUPが続く、澄んだマシュマロ肌仕上げのフェイスパウダーから、「キルティング調パッケージ」が数量限定で登場！
通常デザイン
【限定】キルティング調パッケージ
【商品特長】
■透明感のあるマシュマロ肌が長時間続く
・マシュマロのようなふわふわマットな仕上がり
・ひと塗りで透明感を与えて濁りの無い澄んだ肌が長時間持続
・肌の凹凸をぼかし、キメが整ったように毛穴をカバー
■5色のカラーで顔色補正効果
・5色の異なるカラーを混ぜて使うことで、
肌のくすみや色ムラを補正して顔色を長時間トーンUP
■汗・皮脂に強く、メイクしたての透明美肌が続く
・皮脂吸収パウダー配合により、汗・皮脂に強く長時間メイク崩れを防止
■UVカット効果（SPF19・PA++）
・日常の紫外線から肌をガード
■単品使用時は、洗顔料や石けんのみでオフ可能
■15種の美容液成分・天然ミネラル成分配合
■ミラー＆ふわっふわな専用パフ付
01 ディアレストブーケ
※既存色（通常デザイン）
02 サクラチュール
03 プルメリアリース
02 サクラチュール：血色感をUPしてくれるやわらかいピンク系カラー
03 プルメリアリース：軽やかな華やかさをUPしてくれるフレッシュカラー
※既存品についての詳細は、以下ページをご覧ください。
https://www.canmake.com/item/detail/131(https://www.canmake.com/item/detail/131)
- 商品概要： 【限定】 「キャンメイク イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」
キルティング調パッケージ 全1色 \1,034（税込）
繊細パールでトーンUPが続く、澄んだ光沢ツヤ肌仕上げのフェイスパウダーから、「キルティング調パッケージ」が数量限定で登場！
通常デザイン
【限定】キルティング調パッケージ
【商品特長】
■透明感のある光沢ツヤ肌が長時間続く
・繊細パール配合で、立体感と光沢感のあるツヤ肌仕上がり
・ひと塗りで肌に透明感与え、メイクしたての透明感が長時間持続
・肌の凹凸を目立たなくしてキメが整ったように毛穴をカバー
■5色のカラーで顔色補正効果
・5色を混ぜて使うことで、
肌のくすみや色ムラを補正して顔色を長時間トーンアップ
■長時間メイク崩れを防ぐ
・水や汗に強く、メイクしたての美しい仕上がりをキープ
■UVカット効果（SPF24・PA++）
・日常の紫外線から肌をガード
■単品使用時は、洗顔料や石けんのみでオフ可能
■15種の美容液成分・天然ミネラル成分配合
■ミラー＆ふわっふわな専用パフ付
01 ハイドレンジアガーデン
【カラー展開】 全1色（限定デザイン）
01 ハイドレンジアガーデン：ラベンダーカラーで儚げ透明感UP！
※既存色（通常デザイン）
02 エメラルドハーバリウム
5色のカラーで自然に明るくトーンUP
※既存品についての詳細は、以下ページをご覧ください。
https://www.canmake.com/item/detail/182(https://www.canmake.com/item/detail/182)
ブラシ塗りもおすすめ！
より透明感のある、軽やかな仕上がりに(ハート)
【別売】マシュマロフィニッシュパウダーブラシ \528（税込）
肌当たりなめらかな、毛量たっぷりのラウンドブラシ
https://www.canmake.com/item/detail/148(https://www.canmake.com/item/detail/148)
- 2025年、キャンメイクは40周年！
You Can Make it なりたい自分になれますように
「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、
この春40周年を迎えました。
これからも「かわいい！に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。
40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい！」に出会えますように(ハート)
【40周年ブランドムービー公開中】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw(https://youtu.be/jwO1cAqI8zw)
【CANMAKE 40周年特設サイト】 https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)
公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)
インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)
X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)
Youtube：https://www.youtube.com/@canmake2174(https://www.youtube.com/@canmake2174)
TikTok：https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official(https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official)