ＤＭ三井製糖が日本自転車競技連盟の強化センターHPCJCとサプライヤー契約締結

「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖株式会社（東京都港区、代表取締役社長CEO 森本卓）は、公益財団法人日本自転車競技連盟の強化センターであるHigh(ハイ) Performance(パフォーマンス) Center(センター) of(オブ) Japan(ジャパン) Cycling(サイクリング)（静岡県伊豆市、以下、「HPCJC」）と2026年3月末までのサプライヤー契約を締結しました。持続するエネルギー源「パラチノース(R)」や糖に関する知見を提供することで、彼らの競技活動をサポートします。

HPCJCについて

HPCJCは、公益財団法人日本自転車競技連盟の強化センターとして、世界選手権やオリンピックでのメダルを獲得を目指してアスリートを強化、育成する組織です。2018年から本格的に活動を開始し、現在では『Two Wheels, One Goal.』（ふたつの車輪にすべてを乗せて、日本の自転車競技を、この世界にたったひとつしかないゴールへ）というスローガンを掲げ、伊豆ベロドロームを拠点として活動しています。

選手からのコメント

- 今村 駿介（いまむら しゅんすけ）選手

1998年生まれ、福岡県出身。ワンティ・NIPPO・リユーズ所属。パリオリンピック男子マディソン6位入賞。

「パラチノースはドリンクに溶かして練習時やレース時に飲んでおり、自炊の際にもパラチノースを甘味料として煮物やレバーの煮込みなどに使用しています。今年からベルギーに生活拠点を移し、海外のチームで武者修行していますが、海外の高強度なトレーニングでも、パラチノースのおかげで最後まで頑張れるようになった気がします。」

- 窪木 一茂（くぼき かずしげ）選手

1989年生まれ、福島県出身。愛三工業レーシングチーム所属。プロ競輪選手。パリオリンピック男子マディソン6位入賞、男子オムニアム6位入賞。

「パラチノースを摂るようになって、エネルギーがしっかり補給できている感覚があり、レース後半や練習の終盤でも頑張れる感覚があります。練習時やレース時だけでなく、よくコーヒーに溶かして飲んだり、ヨーグルトに混ぜて食べたりしています。味がくどくないのが良いですね。」

（一番前が窪木選手）- 小原 佑太（おばら ゆうた）選手

1996年生まれ、青森県出身。チーム楽天Kドリームス所属。プロ競輪選手。パリオリンピック男子スプリント6位入賞。

「補給や補水の際に味の濃いモノを身体が受け付けず、かつレース間での食事による補給も苦手で、パラチノースを導入する前はエネルギーが不足している感覚がありました。スッキリした味のパラチノースは、飲みやすく、かつエネルギー補給できるので愛用しています。」

（一番右が小原選手）

※写真提供：JCF

DM三井製糖は「パラチノース(R)」で挑戦を続けるHPCJC及びその所属アスリートを全力で応援します。

公式HP：https://japanhpc.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hpcjc?igsh=MXYzYTQxdjluYWphcg==

X(旧Twitter)： https://x.com/japanhpc

選手や栄養士へのインタビュー記事も公開

パラチノース(R)とHPCJCの特別コラボ企画として、パラチノース公式サイトにて、独占取材記事を公開しています。

「＜独占取材＞HPCJC選手・スポーツ栄養士に聞く 最後まで力を出し切るためのパラチノース(R)活用法」

https://www.palatinose.jp/palatinomedia/hpcjc/

Palatinose(R)（パラチノース(R)）とは

糖のトップメーカー・DM三井製糖が 40 年にわたり研究・開発する「パラチノース(R)」は、世界に先駆けて 1985 年に日本で最初に食品用途で発売された、小腸全体を使ってゆっくり吸収される性質をもつ植物（てん菜）由来の天然糖質。砂糖と同じくブドウ糖と果糖がつながった二糖類でエネルギー量も同じ（1gあたり4kcal）ですが、吸収スピードが砂糖の約5分の1という特性をもっています。その特性から、「パラチノース(R)」は持久系スポーツに適したエネルギー源といわれ、科学的な知見からアスリートのパフォーマンスアップに貢献。マラソンやトレイルランナーといった持久系スポーツ選手や、トレーニーに愛飲いただいています。

徳用1kg 携帯用 20gスティックタイプ

パラチノース(R)公式サイト：https://www.palatinose.jp/

公式オンラインショップ︓https://shop.palatinose.jp/

DM三井製糖株式会社 概要

DM三井製糖は、「姿かたちを変えながら一生に寄り添い、幸せの時を広げる。」を企業理念に掲げ、事業ポートフォリオの変革を進めています。特に、ライフ・エナジー事業を成長領域の一翼と位置づけ、若年層からシニア層までそれぞれの世代に合った形で商品とサービスを提供する“Nutrition By Life Stage”を実現するべく活動を展開しています。スポーツはこの“Nutrition By Life Stage”における重要ターゲットであるため、今後もアスリート向けの製品開発やスポーツチームへの協賛などを通して、スポーツに取り組む皆さまを応援していきます。

■会 社 名 ：DM三井製糖株式会社

（Mitsui DM Sugar Co.,Ltd.）

■所 在 地 ：東京都港区芝五丁目26番16号

Mita S-Garden

■代 表 者 ：代表取締役社長CEO 森本 卓

■設 立 ：1947年9月4日

■事業内容 ：精製糖、砂糖関連商品及び機能性食品の製造・販売並びに不動産事業

■公式サイト：https://www.msdm-hd.com/