高品質な樽生ビールを提供する飲食店TOP40を表彰する「ベスト オブ パーフェクトクラシック店 2025」10月20日(月)実施

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)はサッポロ　クラシック発売40周年を記念して、高品質な樽生ビールを提供する店舗を表彰する「ベスト オブ パーフェクトクラシック店 2025」を10月20日(月)にサッポロビール園ポプラ館(注1)で開催しました。




「ベスト オブ パーフェクトクラシック店」は当社規定の品質基準を満たし、完璧な生ビールを目指す「パーフェクトクラシック」を取り扱う全道約400店(注2)の中から、お客様に生ビールの感動を伝えることができる特に素晴らしい40店を「ベスト オブ パーフェクトクラシック店 2025 TOP40」として選出し、「サッポロ　クラシック」の特長である「素材のうまみ」と「爽快な味わい」そして「北海道で暮らすシアワセ」を日頃から伝えていただいている飲食店の皆様に向けて、感謝の気持ちを込めて表彰しました。



「サッポロ　クラシック」はこれからもさまざまなお客様接点で、感動の生ビール体験を提供し、飲食店様とともに外食市場の活性化に貢献していきます。


(注1) https://sapporobiergarten-poplarkan.com/


(注2)2025年9月末時点



■概要


1.名称
「ベスト オブ パーフェクトクラシック店 2025」



2.内容
当社規定の品質基準を満たし、完璧な生ビールを目指す「パーフェクトクラシック」を取扱う全道約400店(注2)の中から、お客様に感動を与えられる特に優秀な飲食店40店を「ベスト オブ パーフェクトクラシック 2025 TOP40」として選出し、表彰を行いました。なお受賞店は当社ブランドサイトにおいても10月31日(金)以降の公開を予定しています。


https://www.sapporobeer.jp/classic/



3.受賞店
・札幌市


海鮮居酒や小鉢、鮨処 西鶴 本店、酒とめし　幹、炭火焼肉かみふらの、つつみ人、
なかよし餃子　エリザベス、なんぶ酒場、花わさび、BAR KNIGHT、ひこま豚とまごころ料理　澤、
BISTRO BANG BANG、ビール酒場　麦源、三木谷商店、味和久、ＲＡＤ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ、


炉端焼き　めんめ、和食研究室　遊海新地



・小樽市


小樽バイン、寿し処 彩華、和食処 晄進



・千歳市


雨やどり



・栗山町


beer&bar くりとくら



・苫小牧市


刺身居酒屋　なか善別邸



・函館市


輝なり、串バル　Otori、函館海鮮料理　海寿、みなとや、ラムしゃぶ函館吉田


　　　　　　　　　　　　
・旭川市


おばんざい　たりき、花月会館



・帯広市


香酒　鞘、まさゆめ



・足寄町


Ｒｏｃｃａ



・北見市


居酒屋　おっぱらぺえ、サワーとお料理　れもん、焼鳥　輝



・美幌町
カフェバー　ファイブ５

・網走市
北の料理ya　ふか井、酒菜亭　喜八

・斜里町
遊食家　ＳＵＮ



■「サッポロ　クラシック」について


北海道で生まれ育ったサッポロビールが、地域限定ビールの先駆けとして1985年に北海道への感謝の気持ちを込めてつくった北海道限定ビールです。北海道産ホップ、北海道産大麦麦芽を一部使用し、副原料を一切使わない麦芽100％で、北海道の食や気候と合わせた爽やかな味わいが特長です。


サッポロ　クラシック　ブランドサイト： https://www.sapporobeer.jp/classic/



【消費者の方からのお問い合わせ先】
サッポロビール（株）お客様センター
TEL 0120-207-800