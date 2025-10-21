高品質な樽生ビールを提供する飲食店TOP40を表彰する「ベスト オブ パーフェクトクラシック店 2025」10月20日(月)実施

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)はサッポロ クラシック発売40周年を記念して、高品質な樽生ビールを提供する店舗を表彰する「ベスト オブ パーフェクトクラシック店 2025」を10月20日(月)にサッポロビール園ポプラ館(注1)で開催しました。

「ベスト オブ パーフェクトクラシック店」は当社規定の品質基準を満たし、完璧な生ビールを目指す「パーフェクトクラシック」を取り扱う全道約400店(注2)の中から、お客様に生ビールの感動を伝えることができる特に素晴らしい40店を「ベスト オブ パーフェクトクラシック店 2025 TOP40」として選出し、「サッポロ クラシック」の特長である「素材のうまみ」と「爽快な味わい」そして「北海道で暮らすシアワセ」を日頃から伝えていただいている飲食店の皆様に向けて、感謝の気持ちを込めて表彰しました。



「サッポロ クラシック」はこれからもさまざまなお客様接点で、感動の生ビール体験を提供し、飲食店様とともに外食市場の活性化に貢献していきます。

(注1) https://sapporobiergarten-poplarkan.com/

(注2)2025年9月末時点

■概要

1.名称

「ベスト オブ パーフェクトクラシック店 2025」



2.内容

当社規定の品質基準を満たし、完璧な生ビールを目指す「パーフェクトクラシック」を取扱う全道約400店(注2)の中から、お客様に感動を与えられる特に優秀な飲食店40店を「ベスト オブ パーフェクトクラシック 2025 TOP40」として選出し、表彰を行いました。なお受賞店は当社ブランドサイトにおいても10月31日(金)以降の公開を予定しています。

https://www.sapporobeer.jp/classic/



3.受賞店

・札幌市

海鮮居酒や小鉢、鮨処 西鶴 本店、酒とめし 幹、炭火焼肉かみふらの、つつみ人、

なかよし餃子 エリザベス、なんぶ酒場、花わさび、BAR KNIGHT、ひこま豚とまごころ料理 澤、

BISTRO BANG BANG、ビール酒場 麦源、三木谷商店、味和久、ＲＡＤ ＢＲＯＴＨＥＲＳ、

炉端焼き めんめ、和食研究室 遊海新地



・小樽市

小樽バイン、寿し処 彩華、和食処 晄進



・千歳市

雨やどり

・栗山町

beer&bar くりとくら

・苫小牧市

刺身居酒屋 なか善別邸



・函館市

輝なり、串バル Otori、函館海鮮料理 海寿、みなとや、ラムしゃぶ函館吉田



・旭川市

おばんざい たりき、花月会館



・帯広市

香酒 鞘、まさゆめ

・足寄町

Ｒｏｃｃａ



・北見市

居酒屋 おっぱらぺえ、サワーとお料理 れもん、焼鳥 輝



・美幌町

カフェバー ファイブ５



・網走市

北の料理ya ふか井、酒菜亭 喜八



・斜里町

遊食家 ＳＵＮ

■「サッポロ クラシック」について

北海道で生まれ育ったサッポロビールが、地域限定ビールの先駆けとして1985年に北海道への感謝の気持ちを込めてつくった北海道限定ビールです。北海道産ホップ、北海道産大麦麦芽を一部使用し、副原料を一切使わない麦芽100％で、北海道の食や気候と合わせた爽やかな味わいが特長です。

サッポロ クラシック ブランドサイト： https://www.sapporobeer.jp/classic/



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800