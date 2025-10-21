今回は「地元で愛される名店」がテーマ 「ロッテ」×「ことりっぷ」コラボ商品第16弾を10／28発売

株式会社昭文社ホールディングス◆人気コラボの第16弾は新潟、愛媛、それぞれの地元で愛される名店のスイーツを表現☆

株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、人気旅行ガイドブックシリーズ「ことりっぷ」と、株式会社ロッテ（本社：新宿区西新宿、代表取締役社長執行役員 中島英樹、以下ロッテ）のコラボ第16弾商品、新潟『ことりっぷ 小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞』、えひめ南予『ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞』をロッテより、2025年10月28日に発売することをお知らせします。

)) コラボレーションの特徴 ((

＜ロッテ×ことりっぷコラボ商品（第16弾） 左：パッケージ、右：イメージ画像＞

本企画は「まるでおうちにいながらでも旅したような気分を疑似体験できる」をコンセプトに2020年10月にスタートして以来、全国各地の名店とコラボレーションしてまいりました。

今回は、ロッテとことりっぷ、そして地元自治体の観光担当者、地元の名店の4者が「地元で愛される名店」をテーマに共創した、新潟市の人気カフェ「編むと紡ぐ」と、愛媛県大洲市の人気カフェ「Ridi」（リディ）のそれぞれ人気スイーツとコラボレーションした商品を発売いたします。

ことりっぷの表紙柄があしらわれたパッケージとお菓子で＜おいしい旅気分＞を味わいながら、この商品をきっかけにコラボレーションしたカフェに足を運んでいただき、スイーツとともに観光もぜひお楽しみください。

＜パッケージにはことりっぷの表紙柄を採用 左：新潟、右：えひめ南予＞

)) 商品の特長 ((

＜それぞれの商品のパッケージ、特徴・断面図＞

||『ことりっぷ 小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞』

◆新潟市の沼垂（ぬったり）テラス商店街にある人気カフェ「編むと紡ぐ」の「焙じ茶のタルトショコラ」の味わいを表現しました。

◆焙じ茶パウダーを配合したクリームを、チョコレートを練り込んだ生地でサンドし、焙じ茶とチョコレートの味わいをバランスよく楽しめるように仕立てました。

商品名 ：ことりっぷ 小さなチョコパイ

＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞

発売日 ：2025年10月28日（火）

発売地区：全国

内容量 ：8個

価格 ：オープン価格（想定小売価格混345円前後〔税込〕）

◆新潟・沼垂「編むと紡ぐ」

新潟県新潟市の沼垂テラス商店街にある「美味しく美しい喫茶時間を。」をコンセプトにしているカフェ。

豆の特徴を生かしたコーヒーと、自家製のスイーツが人気。店内は北欧テイストの家具に落ち着きのある木製のテーブルが並んでおり、柔らかな空間で、心落ち着くひとときを過ごせます。

「焙じ茶のタルトショコラ」は、店主こだわりの焙じ茶を使用した編むと紡ぐの人気スイーツ。香ばしく、心地良い食感に焼き上げたタルト生地と焙じ茶の香りが、濃厚なチョコレートを引き立てます。コーヒーと合わせることで更に美味しく感じられます。

＜左：店舗外観、右：タルトショコラ＞

|| 『ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞』

◆愛媛県大洲市にある人気カフェ「Ridi」（リディ）の「チーズケーキ」の味わいを表現しました。

◆2つのチーズ原料※1を使ったクリームを、ビターキャラメルパウダーとチーズパウダーを練り込んだ生地でサンドし、チーズと優しいキャラメルの味わいをバランスよく楽しめるように仕立てました。

※1：クリームチーズ0.8％使用（生換算）、エメンタールチーズ0.2％使用（生換算）

商品名 ：ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞』

発売日 ：2025年10月28日（火）

発売地区：全国

内容量 ：8個

価格 ：オープン価格（想定小売価格345円前後〔税込〕）

◆愛媛・大洲「Ridi」

愛媛県大洲市にある、地元の方に長く愛されているカフェ。「美味しいスイーツを食べて笑顔になってもらいたい」という思いで、地元産の旬のフルーツを使った、でき立てのスイーツを提供。店内は欧州のアンティーク家具が並び、おとぎ話のような空間で繊細なスイーツが楽しめます。

「チーズケーキ」は、Ridi創業のきっかけとなった、高温短時間で焼き上げるシンプルな味わいの人気スイーツ。四季折々の旬のフルーツを使ったチーズケーキも提供されており、季節感を楽しむことができます。

)) ことりっぷについて ((

＜左：店舗外観、右：チーズケーキ＞

「ことりっぷ」は旅するすべての女性を応援するメディアです。旅先の情報を毎日発信する「WEB・アプリ」、旅先や地域の魅力を紹介する季刊誌「ことりっぷマガジン」、国内海外109※タイトル、累計発行部数1900万部超の旅行ガイドブック「ことりっぷ」、イベント・ワークショップなど、さまざまな形で旅する女性をしあわせにするお手伝いをしています。

（※ 2025年9月末現在）

また、女性を誘客する自治体や交通関連、流通関連、飲食店、女性向け商品のメーカーなど幅広い法人様とのコラボレーションを展開している人気ブランドです。

|| ことりっぷweb⇒ https://co-trip.jp/(https://co-trip.jp/)

|| ことりっぷオンラインストア⇒ https://shop.co-trip.jp/(https://shop.co-trip.jp/)

↓本リリースのPDFはこちらからダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d7916-773-cc4ed7d415f6ca7c960e8ad31559f889.pdf