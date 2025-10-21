【新発想】菌が繁殖しにくい環境を作る制菌技術で、気になる加湿器のキレイを維持する、加湿器用除菌液「除菌ラボ　加湿器用」を新発売

株式会社E-Surf

この度、株式会社E-Surf（東京都新宿区、代表取締役・田中颯人）は、除菌消臭スプレー「除菌ラボ 加湿器用」を2025年10月下旬より発売いたします。

■ 製品の特長

製品イメージ<植物由来成分 × 制菌技術で菌の繁殖をブロック>

本製品は独自配合の植物由来成分と、除菌ではない新発想の制菌技術で加湿器の使用によって気になるタンク内やフィルター、加湿槽で発生する赤カビやヌメリの発生源にアプローチします。菌が繁殖しにくい環境を作ることで、清掃の負担などを軽減します。実際に自社テストにて約7カ月間放置した加湿器で、赤カビ・ヌメリや異臭がないことを確認しています。

（※効果を保証するものではありません。加湿器の状態によっては赤カビやヌメリが発生する場合もあります。）

約7ヶ月間の放置試験結果<機器にも優しく幅広く使用できる中性設計>

また、本製品はさまざまな素材で形成される機器にダメージを与えることなく使用できるように、薬液を中性のpH約6～7に設計しています。さらに無香料にすることで、超音波式はもちろん、水を含んだフィルターに風を当てて加湿する気化式や、アロマ機能で好きなアロマを使用できるタイプなど、多くの機器で使いやすい設計にしました。

<使いやすくて経済的>

使い方も簡単で、毎日行う加湿器給水時に2リッターに対して、本製品を5ml入れるだけです。ワンタッチ計量キャップなので、計量の手間も少なく使用できます。2リッタータンクの加湿器であれば、1本あたり約2カ月間使用できて、とても経済的に加湿器の衛生対策を行えるアイテムです。

<製品詳細>製品画像

□ 品名：除菌ラボ加湿器用

□ 成分：植物エキス

□ 価格：オープン価格（参考価格 \2,280-税込）

□ 本体容量：300ml

□ 製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCRSS3D7

＜会社概要>

会社名：株式会社E-Surf

代表者：代表取締役社長 田中 颯人

所在地：160-0075 東京都新宿区高田馬場2-17-3

設立：2023年10月