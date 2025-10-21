市川・江戸川エリア初！元シルク・ドゥ・ソレイユ出演者が教える「完全サポート型 バク転教室」が新規オープン ～チア強豪チーム支援 × 各世代の“挑戦”を本格サポート～

バク転パーソナル教室 市川店

千葉県市川市に、地域初のマンツーマン型アクロバット教室「バク転パーソナル教室 市川店」が2025年10月10日にオープンいたしました。

元シルク・ドゥ・ソレイユ出演の実力派インストラクター・柴田 翔平が直接指導。子どもから大人、競技者から初心者まで、“夢だった技”に安全に挑戦できる環境を提供いたします。さらに、市川市内のチアリーディング強豪チームへの技術・安全支援にも注力し、地域のスポーツ文化と教育の発展を目指します。

■ 創業背景と市川進出の想い

「バク転パーソナル教室」は2020年に名古屋市で創業し、「やってみたい」を叶える完全マンツーマン指導を理念に全国へ展開してまいりました。

東京・大阪・北海道などで多くの挑戦を支えてきた同教室が、地域のスポーツ・教育文化が盛んな市川市に初進出。

「年齢や経験に関係なく、誰もが挑戦し、成長できる場所をつくりたい」という想いから、10月10日に市川店をオープンいたしました。

■ 店長・柴田翔平の経歴：トップアスリート × エンタメの融合

店長：柴田 翔平

市川店を率いるのは、元シルク・ドゥ・ソレイユ出演者であり、国内トップレベルの男子新体操選手・指導者である柴田 翔平。

青森山田高校 男子新体操部出身。

卒業後、青森大学へ進学。

現役時代は、インターハイ・国体・全日本新体操選手権 優勝。

大学卒業後にシルク・ドゥ・ソレイユ ～マイケル・ジャクソン ONE～ に7年間出演。

帰国後は、母校・青森山田高校の男子新体操部監督に就任。インターハイ優勝へ導く。

【舞台・ライブ出演】

DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN に出演

【メディア出演】

TBS「それSnow Manにやらせて下さい」、テレビ東京「有吉の世界同時中継」

【アニメ】

『バクテン！！』モーションアクター

競技・舞台・メディアと多彩な経験を持つ柴田が、技術・演出・安全を総合的に指導できる稀有な存在として、教室の大きな魅力となっております。

■ バク転パーソナル教室 市川店ならではの強み

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171619/table/1_1_510b492bf4749779db03917052ccd554.jpg?v=202510211127 ]3歳の受講者様大人の受講者様

■ 安全性と快適さを重視した設備環境

市川店では、初心者から上級者まで安心して技の習得に挑戦できるよう、安全性と快適性を最優先にした設備環境を整えております。

- 教室内全面にチアマットを敷設し、床全体が衝撃吸収仕様。転倒や着地時の安全性を高めております- 高品質なエアーマット（空気式補助マット）を完備し、初めての技や高度な技でも安心して練習可能- 厚みのあるエバーマット（着地用マット）を複数設置し、難易度の高い技や連続技にも対応

安全への配慮と競技レベルの両立を図った設備により、初めてバク転に挑戦する方も、競技力向上を目指すチア・ダンス・タンブリング経験者も、安心してステップアップできる環境が整っております。

バク転パーソナル教室市川店内観

■ 地域とともに育む「挑戦の場」

市川市は全国有数のチアリーディング強豪地域です。当教室は、チアチームや学校・地域クラブと連携し、安全かつ高品質な技術習得の場を提供することで、地域全体の競技力向上と教育的価値の創出を目指します。

また、初心者や大人の方も対象としたレッスンにより、年齢・経験を問わず“やってみたい”を実現できる場として、地域コミュニティに新たな挑戦文化を根付かせてまいります。

兄弟姉妹・親子でのレッスンも大歓迎iPadですぐに確認をしながらのレッスン

お問い合わせ先：

■ 教室概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171619/table/1_2_12011f0475e23e179a8cb2e6c761ba9a.jpg?v=202510211127 ]バク転パーソナル教室市川店外観オープン記念キャンペーン開催中- 体験レッスン料無料（当日入会不要）- 体験レッスン当日にご入会の場合、入会料が半額もしくは無料

バク転パーソナル教室 市川店 / 店長：柴田 翔平

TEL：050-1724-1090

E-mail：bakuten.personal.ichikawa@gmail.com

公式サイト：https://bakuten-movatta.com/

Instagram：https://www.instagram.com/bakuten_ichikawa/