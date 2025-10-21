市川・江戸川エリア初！元シルク・ドゥ・ソレイユ出演者が教える「完全サポート型 バク転教室」が新規オープン ～チア強豪チーム支援 × 各世代の“挑戦”を本格サポート～
千葉県市川市に、地域初のマンツーマン型アクロバット教室「バク転パーソナル教室 市川店」が2025年10月10日にオープンいたしました。
元シルク・ドゥ・ソレイユ出演の実力派インストラクター・柴田 翔平が直接指導。子どもから大人、競技者から初心者まで、“夢だった技”に安全に挑戦できる環境を提供いたします。さらに、市川市内のチアリーディング強豪チームへの技術・安全支援にも注力し、地域のスポーツ文化と教育の発展を目指します。
■ 創業背景と市川進出の想い
「バク転パーソナル教室」は2020年に名古屋市で創業し、「やってみたい」を叶える完全マンツーマン指導を理念に全国へ展開してまいりました。
東京・大阪・北海道などで多くの挑戦を支えてきた同教室が、地域のスポーツ・教育文化が盛んな市川市に初進出。
「年齢や経験に関係なく、誰もが挑戦し、成長できる場所をつくりたい」という想いから、10月10日に市川店をオープンいたしました。
■ 店長・柴田翔平の経歴：トップアスリート × エンタメの融合
店長：柴田 翔平
市川店を率いるのは、元シルク・ドゥ・ソレイユ出演者であり、国内トップレベルの男子新体操選手・指導者である柴田 翔平。
青森山田高校 男子新体操部出身。
卒業後、青森大学へ進学。
現役時代は、インターハイ・国体・全日本新体操選手権 優勝。
大学卒業後にシルク・ドゥ・ソレイユ ～マイケル・ジャクソン ONE～ に7年間出演。
帰国後は、母校・青森山田高校の男子新体操部監督に就任。インターハイ優勝へ導く。
【舞台・ライブ出演】
DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN に出演
【メディア出演】
TBS「それSnow Manにやらせて下さい」、テレビ東京「有吉の世界同時中継」
【アニメ】
『バクテン！！』モーションアクター
競技・舞台・メディアと多彩な経験を持つ柴田が、技術・演出・安全を総合的に指導できる稀有な存在として、教室の大きな魅力となっております。
■ バク転パーソナル教室 市川店ならではの強み
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171619/table/1_1_510b492bf4749779db03917052ccd554.jpg?v=202510211127 ]
3歳の受講者様
大人の受講者様
■ 安全性と快適さを重視した設備環境
市川店では、初心者から上級者まで安心して技の習得に挑戦できるよう、安全性と快適性を最優先にした設備環境を整えております。
- 教室内全面にチアマットを敷設し、床全体が衝撃吸収仕様。転倒や着地時の安全性を高めております
- 高品質なエアーマット（空気式補助マット）を完備し、初めての技や高度な技でも安心して練習可能
- 厚みのあるエバーマット（着地用マット）を複数設置し、難易度の高い技や連続技にも対応
安全への配慮と競技レベルの両立を図った設備により、初めてバク転に挑戦する方も、競技力向上を目指すチア・ダンス・タンブリング経験者も、安心してステップアップできる環境が整っております。
バク転パーソナル教室市川店内観
■ 地域とともに育む「挑戦の場」
市川市は全国有数のチアリーディング強豪地域です。当教室は、チアチームや学校・地域クラブと連携し、安全かつ高品質な技術習得の場を提供することで、地域全体の競技力向上と教育的価値の創出を目指します。
また、初心者や大人の方も対象としたレッスンにより、年齢・経験を問わず“やってみたい”を実現できる場として、地域コミュニティに新たな挑戦文化を根付かせてまいります。
兄弟姉妹・親子でのレッスンも大歓迎
iPadですぐに確認をしながらのレッスン
■ 教室概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171619/table/1_2_12011f0475e23e179a8cb2e6c761ba9a.jpg?v=202510211127 ]
バク転パーソナル教室市川店外観
オープン記念キャンペーン開催中
- 体験レッスン料無料（当日入会不要）
- 体験レッスン当日にご入会の場合、入会料が半額もしくは無料
お問い合わせ先：
バク転パーソナル教室 市川店 / 店長：柴田 翔平
TEL：050-1724-1090
E-mail：bakuten.personal.ichikawa@gmail.com
公式サイト：https://bakuten-movatta.com/
Instagram：https://www.instagram.com/bakuten_ichikawa/