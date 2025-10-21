UNDERCOVERとのコラボTシャツコレクションを発表、東京発のグローバルメディア NOTHINGNESS

シーズ・オブ・タイム株式会社

2025年6月に正式ローンチした東京発のグローバルメディア「Nothingness(https://www.instagram.com/nothingnessfer/)（ナッシングネス）」は、高橋盾氏がデザインした「UNDERCOVER(https://undercoverism.com/)（アンダーカバー）」とのコラボレーションによるTシャツおよびロングスリーブTシャツを発売します。

これらのアイテムは、10月25日（土）に開催される「DOVER STREET MARKET GINZA（ドーバー ストリート マーケット ギンザ）」の恒例イベント “OPEN HOUSE（オープンハウス）” にてローンチされ、その後 DSMGのオンラインストア(https://shop-jp.doverstreetmarket.com/) にて販売されます。

デザインは、「Nothingness」の和訳である“無”を「UNDERCOVER」らしいグラフィックで表現。“無”の構成要素を分解し、その部首をさまざまな物体に置き換えた独創的な仕上がりとなっています。背面首元には「UNDERCOVER」のロゴを配置。Tシャツはホワイトボディにブラックプリント、ロングスリーブはブラックボディにホワイトプリントで展開されます。

NOTHINGNESS × UNDERCOVER “MU” TEE

ショートスリーブ：\8,800（税込）

ロングスリーブ：\12,100（税込）

サイズ：M,L,XL

NOTHINGNESS:

東京を拠点に新たに始動したカルチャーメディア。日本、そして世界の創造的な声を拾い上げ、オルタナティブな視点を提示しながら、ポストハイプ時代のクリエイションを世界に向けて発信していきます。記事だけにとどまらず、プロダクト、ミュージックプロジェクト、オフラインイベントなど多面的なアプローチを通じてカルチャーを探求していきます。

https://nothingness-fer.com/

https://www.instagram.com/nothingnessfer/

https://shop.nothingness-fer.com/