長澤まさみ×永瀬正敏が“10秒トーク”で登場！FamilyMartVision新番組「10（テン）セカンズキーワード」が10月21日配信スタート！

株式会社ゲート・ワン

ファミリーマート店舗内（一部地域除く）のリテールメディアを運営している株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田 一郎、以下当社）は、株式会社ナターシャ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：清水信行）と共同で新番組「10（テン）セカンズキーワード」（以下、当番組）を制作し、放映を2025年10月21日（火）から開始いたします。

当番組では、「質問に10秒以内で答える」というルールのもと、出演者の素顔や作品への想いを引き出すトークコンテンツです。毎回、話題の映画・ドラマ・音楽・アートなど、さまざまなエンターテインメント作品にまつわる“キーワード”をテーマに質問を展開し、10秒という限られた時間の中で、出演者の率直なリアクションや印象的な一言をお届けします。

記念すべき初回放映では、映画『おーい、応為』に出演する長澤まさみさん、永瀬正敏さんが登場。作品に関連したお題にテンポよく答えるトークを通して、作品の魅力やお二人の表情を店頭でお楽しみいただけます。

今後も本番組では、俳優だけでなく、ミュージシャンやアーティストなど、さまざまな分野で活躍するゲストが登場予定です。ファミリーマートを訪れるひとときに、旬のエンターテインメントとともに出演者の「今」が伝わるコンテンツをお届けしてまいります。

■配信開始日

2025年10月21日（火）～

※放映内容は1週間毎に切り替わります。

※配信内容・配信期間・配信時間は予告なく変更される場合がございます。

※地域によって配信していない場合がございます。

※FamilyMartVison設置店舗に限ります。

▼FamilyMartVision設置店舗はこちら▼

https://gate-one.co.jp/map/

▼FamilyMartVision番組情報はこちら▼

https://gate-one.co.jp/program/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆株式会社ナターシャ

株式会社ナターシャは、ニュースメディア「ナタリー」の運営を軸に、エンタテインメントに関するさまざまな事業を行っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆映画『おーい、応為』

江戸時代、破天荒な絵師・葛飾北斎と、彼の娘であり弟子でもあった葛飾応為。「美人画は北斎をも凌ぐ」と言われた画才を持ち、北斎の右腕として、そして数少ない女性の絵師として、人生を描きぬいた応為。親ゆずりの豪胆さで、男社会を駆け抜けていった先駆的な女性アーティスト・葛飾応為とは。自分の心に正直に、そして自由に生きようとした彼女が、最後にたどり着いた幸せとは--。

監督・脚本を手がけるのは、『日日是好日』『星の子』などで人間の奥行きを繊細に描いてきた大森立嗣。主人公・葛飾応為（かつしか・おうい）を演じるのは、『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004）で脚光を浴びて以来、日本映画界を牽引し続ける長澤まさみ。『MOTHER マザー』（2020）以来となる大森監督との再タッグにして、長澤にとって本作は初の時代劇主演作となる。共演に、応為の父、葛飾北斎役で永瀬正敏、応為の気心知れた友人・善次郎（渓斎英泉）役にKing & Princeの高橋海人が出演する。葛飾応為を取り巻く人物にも大谷亮平、篠井英介、奥野瑛太、寺島しのぶら実力派キャスト陣が集結し、知られざる天才絵師・応為の物語に彩りを与えている。

監督・脚本：大森立嗣

キャスト：長澤まさみ 高橋海人 大谷亮平 篠井英介 奥野瑛太寺島しのぶ 永瀬正敏

原作：飯島虚心 『葛飾北斎伝』（岩波文庫刊） 杉浦日向子 『百日紅』（筑摩書房刊）より「木瓜」「野分」

配給：東京テアトル、ヨアケ (C)︎2025「おーい、応為」製作委員会

2025年10月17日（金）より全国公開中！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆FamilyMartVisionとは

全国47都道府県にあるファミリーマートには、毎日1,500万人以上のお客さまが訪れます。株式会社ゲート・ワンは、このお客さまとの接点を持つファミリーマート店舗をメディアと捉え、全国のファミリーマート店内に設置される大画面のデジタルサイネージ

「FamilyMartVision」から、旬なエンタメ情報や、アート、ニュース、地域情報等、来店されるお客さまへ、様々な魅力あふれる映像コンテンツを配信しています。加えて、エリア別や時間帯別のターゲティング配信や、サイネージの視認率や店頭での購買などの広告効果の可視化、株式会社データ・ワンの持つ購買データを活用したデジタル広告サービスとの連携をすることで、より高度な広告サービスを整備し、広告主となる企業へ新たな付加価値を提供してまいります。

◆株式会社ゲート・ワン概要

会社名：株式会社ゲート・ワン

代表者：代表取締役社長CEO 藏田 一郎

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2021年9月24日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ配信を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp