ZET-BASE KYOTO、COP30「ジャパン・パビリオン」バーチャル展示に出展

株式会社ツクリエ

脱炭素関連スタートアップ支援拠点 ZET-BASE KYOTO（運営：株式会社ツクリエ、所在地：京都府向日市）は、2025年11月にブラジル・ベレンで開催される 国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30） において、環境省が設置する「ジャパン・パビリオン バーチャル展示」への出展が決定しました。

今年は、京都議定書の発効（2005年）から20年という節目の年。ZET-BASE KYOTOは、「京都から再び、世界の脱炭素を加速する拠点」として、地域とスタートアップが共に創るカーボンニュートラルの未来像を発信します。

▼ ZET-BASE KYOTO ウェブサイト

https://zetbase-kyoto.com/

■出展の背景

ZET-BASE KYOTOは、2025年4月に京都府向日市・JR向日町駅前に開設された、脱炭素に挑むスタートアップを支援するスタートアップ支援拠点です。「Zero Emission Technology」を軸に、企業・大学・行政・市民が連携し、研究開発から実証・事業化までを支援。脱炭素テクノロジー分野における新たな産業創出と地域共創を目指しています。

COP30は、パリ協定以降の国際的なカーボンニュートラル実現に向けた重要な節目の会議です。

日本の環境政策を紹介する「ジャパン・パビリオン」では、バーチャル展示を通じて全国各地の取り組みを世界へ発信します。ZET-BASE KYOTOは、「地域から世界へ」というメッセージのもと、京都発の脱炭素イノベーションを紹介します。

■ バーチャル展示の内容（予定）

・施設紹介ムービー：「京都から世界へ、ゼロカーボンを共創する拠点」

・入居スタートアップ・大学連携イベント/プロジェクトの紹介

・京都府・地域企業との共創事例の紹介

また、会期中にはZET-BASE KYOTOにて「サテライトイベント」を開催し、COP30の取り組みを紹介、国際会議と京都をつなぎます。

▼ COP30 ジャパンパビリオン バーチャル展示 URL

日本語 https://jprsi.go.jp/ja/member/808

英 語 https://jprsi.go.jp/en/member/808

■ 京都から世界へ：20年後のメッセージ

1997年に京都で採択され、2005年に発効した「京都議定書」から20年。

脱炭素の理念は今、企業・市民・若い起業家たちの手によって次のフェーズへ進化しています。

ZET-BASE KYOTOは、「京都議定書の精神を次世代へつなぐ場所」として、

技術・文化・教育を横断しながら、地域から世界へ持続可能な未来像を発信してまいります。

<コメント>

株式会社ツクリエ 代表取締役 鈴木英樹 氏

脱炭素社会の実現には、行政や企業だけでなく、市民やスタートアップの共創が欠かせません。

京都から生まれる技術と人の力で、地球規模の課題解決を進めていきたいと考えています。

■株式会社ツクリエについて

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは、起業支援と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造支援を中心に事業展開するプロフェッショナル集団です。ディープテック、クリエイティブ、グローバル、起業家教育の4分野を重点に、イベント企画・相談事業・プログラム運営を通じて、起業家・スタートアップ・クリエイター・研究者の方々を多角的に支援しています。

本社オフィス：東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 VORT水道橋III 6階

京都オフィス：京都市中京区新町通三条上ル町頭町112菊三ビル2階

代表者：代表取締役 鈴木 英樹

事業内容：起業支援サービス、インキュベーション事業、アクセラレーションプログラム開発事業、事業プロデュース、創業投資、他

会社HP：https://tsucrea.com/

ZET-BASE KYOTO

京都府向日市寺戸町山縄手21番1 京都フィナンシャルグループ MUKOUビル 3階

https://zetbase-kyoto.com/

