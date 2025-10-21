＜A.P.C.＞2025年10月24日(金) A.P.C. DAIMARU SAPPOROオープン

株式会社ルックホールディングス

モダンフレンチスタイルを提案する“A.P.C.（アー・ペー・セー）”は、2025年10月24日（金）、新店舗「A.P.C. DAIMARU SAPPORO」を大丸札幌店にオープンします。

A.P.C. DAIMARU SAPPORO

〒060-0015 北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 5階

T 011-215-0211

A.P.C.とは ” Atelier de Production et de Creation (アトリエ・ドゥ・プロデュクシオン・エ・ドゥ・クレアシオン)”の略称で「生産と創造のアトリエ」を意味します。見せかけの贅沢を排除した、より本質的なエレガンスを主張するミニマルな服作りでメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリーのフルコレクションを展開し、エフォートレスクールを体現しています。

A.P.C. DAIMARU SAPPORO は、ローラン・ドゥロー・アーキテクツがデザイン監修を行い、木材とステンレスを基調に、塗装や乳白色のガラスをアクセントとして取り入れ、札幌の冬を思わせるイメージを表現しています。 これらの要素にシンプルな木製什器を組み合わせることで、A.P.C.のミニマルでクリーンな美学を表現しています。

店内では、メンズ、レディースのトータルコレクションの他に定番デニムやキャンドル等を揃え、オープン記念限定品として、メンズロゴスウェットやカーディガンを発売します。

また、38,500円(税込)以上お買い上げのお客様へ、A.P.C.オリジナルA.PC. SAPPOROロゴ入りトートバッグをプレゼントいたします。

数に限りがございますので予めご了承ください。

店舗詳細

営業時間：10:00～20:00

日本公式アカウント

Website : https://www.apcjp.com/jpn/

twitter : https://twitter.com/APC_JAPAN

LINE : https://page.line.me/010kylka?openQrModal=true

A.P.C. DAIKANYAMA Instagram : https://www.instagram.com/apc_daikanyama/?hl=ja

A.P.C. KANAZAWA Instagram : https://www.instagram.com/apc_kanazawa/?hl=ja