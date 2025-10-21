マンションは「家」ではなく「資産」! 「半住半投」こそ最強の考え方！ 住まい選びの視点が変わる『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』10/21発売!
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、シリーズ累計300万部を超える『眠れなくなるほど面白い図解』シリーズの最新刊として、『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』（沖有人 著）を2025年10月21日（火）に刊行いたします。
マンションは「一生モノ」ではなく「売るモノ」
「マンション購入は『住む場所』ではなく『資産としてどう扱うか』がカギ」
本書は、日本最大級の不動産ビッグデータを活用し、資産価値に基づいたマンション購入の指針を提言する不動産コンサルタント・沖有人（おき ゆうじん）氏が、数万件規模の取引データを徹底分析。資産価値が高まる物件の条件と、多くの購入者が数千万円単位の含み益を得ている “再現性のある法則” を図解で分かりやすく解説する一冊です。
近年の不動産高値相場を受け、「今、買うべきか」「タワマンは本当に買って大丈夫か」といった疑問が高まる中、本書では不動産市況のプロが、資産価値の視点から「後悔しないマンションの選び方・住み方・売り方」を徹底解説します。
本書の「はじめに」まずこの文章を読んで下さい！
10年ごとに買い換えを行った場合、資産はどうなる…!？気になる情報を分かりやすく文章と図で紹介！
「この先、値段が下がるかも…」気になりますよね！ でも安心していい理由をデータ付きで説明します
不動産業界が語りたがらない「資産価値の真実」を公開！
「駅からの距離」「間取り」「新築か中古か」といった基本条件に加え、「売主」「総戸数」が資産性に直結する意外な理由や、「複数路線乗り入れ駅」は必ずしも有利ではない、といった不動産業界が語りたがらない知識も明らかにします。
これから購入を検討している方はもちろん、すでに所有している方、将来に不安を抱える方にも必携の「マンションバイブル」です。本書を読むだけで、住まい選びの視点が根本から一変します。
＜本書でわかることの一例＞
◆ 今の高値相場、買うのは待つべき?
◆ タワマンは買っても大丈夫?
◆ 価値が上がる物件の見分け方は?
◆ 損をしない売却タイミングとは?
◆ 「賃貸」vs「持ち家」論争に決着をもたらす、資産性の考え方
■ 著者プロフィール
沖 有人（おき ゆうじん）
スタイルアクト株式会社代表取締役。不動産コンサルタント。慶應義塾大学経済学部卒業後、コンサルティング会社を経て1998年に独立。日本最大級の不動産ビッグデータを活用し、資産価値に基づいたマンション購入の指針を提言する。運営する「住まいサーフィン」は会員数32万人を超え、多くの購入者・投資家の支持を集めている。著書に『マンションは10年で買い替えなさい』『独身こそ自宅マンションを買いなさい』（いずれも朝日新聞出版）などがある。YouTube、講演などメディア出演も多数。
■ 書籍情報
著者:沖 有人
定価:1,089円（税込）
判型・ページ数:A5判・128ページ
ISBN:978-4-537-22320-0
出版年月日:2025年10月21日
https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10144696.html
