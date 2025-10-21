「なぜ死者をミイラに？」「3Dスキャンで謎をどんどん解明中？」古代エジプト文明の奥深すぎる世界をこの1冊に！『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』10/21発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、大好評「眠れなくなるほど面白い」図解シリーズ最新刊として、エジプト学者・考古学者の河合 望（かわい のぞむ）氏による『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』を、2025年10月21日（火）に発売いたします。

3,000年続いた古代エジプト文明の知らなかった一面！

古代エジプトは現代でも新発見が続出！そして発見はさらに謎を呼んで…。

いまだ多くの謎に包まれ、世界中の人々を惹きつけてやまない古代エジプト文明。本書では、35年以上にわたりエジプトで発掘・研究に携わってきた専門家が、最新の考古学研究に基づき、その全貌をわかりやすく図解で解説します。

【本書の主な内容】

知りたかった謎を、文章と図でしっかりお伝えします！来世でも現世の栄光が続きますように…。願いを込めて作られていたミイラ。

「ピラミッドはなぜ造られたのか？」：多くの説が飛び交ってきたピラミッド建築の真実を解説。

「ミイラにはどんな技術が使われていたのか？」：ミイラ作りの驚くべき技術を深掘り。

「古代エジプト人は何を考え、どんな毎日を送っていたのか？」：ピラミッドや神話だけでなく、食事、住まい、労働の実態といった生活面にも深くフォーカス。

「信仰と死後の世界への考え方」：他の入門書ではなかなか触れられないテーマを、学術的裏づけとともに紹介。

「最新CTスキャンで明らかになった新事実」や、「文学や詩に込められた古代人の想い」など、最新知見を盛り込んだトピックも満載。

古代エジプトの壮大な歴史、驚異の技術、そして人々の日常まで、「読むほどに眠れなくなるほど面白い」入門書として最適な一冊です。

■ 著者プロフィール

河合 望（かわい のぞむ）

エジプト学者・考古学者。筑波大学人文社会系教授。

1968年東京都生まれ。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了後、米ジョンズ・ホプキンス大学大学院近東学科博士課程修了。米国エジプト調査センター特別研究員、ユネスコ・コンサルタント、カイロ・アメリカン大学客員教授、金沢大学教授などを歴任。

35年以上にわたりエジプト各地で発掘・保存修復プロジェクトに従事し、新王国時代を中心に古代エジプト文明を幅広く研究している。専門はエジプト学・考古学。著書に『古代エジプト全史』（雄山閣）などがある。

■書誌情報

書名：眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話

著者：河合 望（かわい のぞむ）

発売日：2025年10月21日（火）

ISBN：9784537223149

判型・ページ数：A5判・128ページ

定価：1,089円（税込）

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10143452.html

日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：74名（2025年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp