「32．キネコ国際映画祭」に初出店！世界で一枚のオリジナルハンカチ作りのワークショップを開催

繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社（本社 東京都中央区 取締役社長 中西一）は、2025年10月31日（金）～11月4日（火）まで二子玉川で開催される「32．キネコ国際映画祭」に、2025年11月1日(土)～11月3日(月・祝)の3日間限定で初出店いたします。

初出店となる今回、当社が展開する2つのハンカチブランド、こども向けハンカチ『bloomie’s（ブルーミーズ）』と、「手のひらに密やかな贅沢を」をコンセプトにした『CLASSICS the Small Luxury（クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ）』のハンカチーフを販売いたします。

また、特別企画として「世界に一枚だけのオリジナルハンカチ作り」ワークショップを開催します。

お子さまから大人までお楽しみいただける体験型コンテンツとして、色を塗ったり絵を描き加えたりし

ながら、自分だけの一枚をお作りいただけます。今回の出店を通じて、ハンカチの持つ「作る・選ぶ・使う」楽しさをより多くの方にお届けします。

■ハンカチーフの販売

遊び心溢れるデザインのこどもハンカチや、発売以来人気の様々な動物がハンカチの縁を引っ張る刺繍がユニークな「HIKKOMI 」シリーズなどを販売します。

■ハンカチのワークショップについて

今回のワークショップのためにキネコ国際映画祭オリジナルのハンカチを作成しました。ハンカチの裏面には、名前が書けるネームタグ付き。色を塗ったり絵を描き加えたり。世界にひとつだけのハンカチーフをお作りいただけます。お子様はもちろん大人もお楽しみいただけます。

・内容：オリジナルのハンカチ作り

・開催時間：10:00～17:00の間、1日12回実施（所要時間 約30分）

・定員：各回4名様

・参加費：500円（税込）

※当日10:00より、全回分の参加整理券を会場ブースにて配布いたします。

※整理券が無くなり次第、受付終了となります。

※各回開始より10分以上経過した場合、キャンセル扱いとさせていただきます。

■Instagramフォローキャンペーン

期間中、『bloomie’s』と『CLASSICS the Small Luxury』の両アカウントのInstagramをフォローいただくと、「bloomie’s」の紙せっけんのサンプルをプレゼントいたします。

いつでも、どこでも携帯できるコンパクトな紙せっけんは、お子様の手におさまるサイズですので、ハンカチと一緒に、ぜひ持ち歩いてください。どのパッケージでデザインが当たるかは、お楽しみに♪

※数に限りがございますため、無くなり次第終了となります。

■出店情報

イベント名：32．キネコ国際映画祭 KINEKO MARCHE

日程：2025年11月1日(土)～11月3日(月・祝)

時間：10:00～17：00

会場：二子玉川ライズ 中央広場

■キネコ国際映画祭とは

キネコ国際映画祭は二子玉川ライズや玉川高島屋S.Cなどを中心とした二子玉川の街一帯が映画館になる、地元でも長年愛されているイベントです。世界中から集められた最新映画を子どもたちの年齢に合わせたプログラムで上映し、映画を通じて未来を願う作品上映や、多様なワークショップなどを展開します。

https://www.kineko.jp/

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

