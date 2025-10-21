アンリツ、クラウド／仮想環境で通信品質を正確に評価する仮想ネットワーク測定ソリューションを販売開始

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、Amazon Web Services（AWS）のクラウド環境上で動作する仮想ネットワーク測定ソリューション「Virtual Network Master for AWS MX109030PC」の販売を開始しました。本ソリューションは、クラウドや仮想環境を含むネットワークの通信品質を正確かつ再現性高く評価できるソフトウェアベースの測定ツールです。ネットワーク品質評価に重要な指標である、遅延、ジッタ、スループット、パケット（フレーム）ロス率などを片方向および往復で的確に測定できます。ハードウェア測定器の設置ができない仮想環境においても、ソフトウェアベースの本ソリューションにより、E2E（End-to-End）通信品質を正確に評価可能です。

また、セルラーネットワーク側に、ハードウェア測定器のネットワークマスタ MT1000A／MT1040Aを設置することで、コア・クラウドからフィールドまで一貫した品質評価も可能にします。

開発の背景

クラウド化・仮想化の進展により、ネットワークの通信品質はサーバや仮想スイッチ等の仮想レイヤーの影響を強く受けるようになりました。しかし、データセンタやクラウド上ではハードウェア測定器の設置が難しく、アプリケーション間の実効品質を把握することが課題でした。アンリツは、AWSのクラウド環境上で動作する測定ソリューションを開発し、仮想環境でも実運用に近い条件で、E2E品質を正確かつ再現性高く評価する環境を提供します。

製品概要

Virtual Network Master for AWS MX109030PCは、クラウドや仮想環境を含むネットワークの通信品質を正確に評価するソフトウェアベースの測定ソリューションです。AWS上で動作するソフトウェア・プローブをクラウド／データセンタ／仮想ネットワークに配置しハードウェア測定器が置けない環境でも、正確な通信品質評価を実現します。

- 測定項目：スループット、遅延、ジッタ、パケット（フレーム）ロス率- 操作性：WebブラウザGUIおよびAPIによる遠隔操作・自動化に対応- 連携性：MX109030PC 同士やMT1000A／MT1040Aとの対向試験に対応し、フィールド～クラウド一貫の可視化を実現

MX109030PCの詳細はこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mx109030pc)

MT1000Aの詳細はこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mt1000a)

MT1040Aの詳細はこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mt1040a)

※Amazon Web Services、AWS は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、Facebookでもご覧いただけます。

https://www.facebook.com/AnritsuTandM/