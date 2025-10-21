【ウェビナーのご案内】フェーズフリーで日常を豊かに、非常時も安心に！

NTTアーバンバリューサポート株式会社

“日常の快適さ”と“もしもの備え”を同時に叶える工夫がオフィスで実現できることをご存じですか？ このたび、NTTアーバンバリューサポート株式会社（以下、UVS）は、その最新の考え方「フェーズフリー※」をテーマにした無料ウェビナーを開催いたします。

お申込みはこちら▶ :https://uvs.smktg.jp/public/seminar/view/331?utm_medium=website

「いざという時の備え」だけでなく、「毎日の業務にも役立つ」しくみ。フェーズフリーは、そんな日常と非常時の垣根をなくし、企業活動の中で自然に取り入れられる新しい考え方です。（※） 今回のウェビナーでは、「フェーズフリー」という新しい価値観を提唱し、その普及を牽引してきた佐藤氏（一般社団法人フェーズフリー 代表理事）と、UVS社員による対談形式で、実際の事例や導入の工夫をわかりやすくご紹介します。

こんな方におすすめです：

・オフィス環境をもっと“日常快適”かつ“有事に強い”ものにしたいと考えている方

・フェーズフリーの考え方をどう取り入れられるか知りたい方

・設備や備品の見直しをきっかけに、自然に防災力を高めたい方

「防災は後回し」と思われがちな今だからこそ、日常の延長で自然に取り入れられる、“備えない防災”という考え方に触れてみませんか？ フェーズフリーは、特別な準備ではなく、日常の工夫がそのまま“もしも”に役立つしくみです。 皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

※フェーズフリーとは・・・ Phase Free（フェーズフリー）とは、日常時（平常時）と 非常時（災害時）のフェーズからフリーにして、生活の質（QOL／クオリティ・オブ・ライフ）を向上させようとする、防災に関わる新しい概念です。いつも使っているモノやサービスを、もしものときにも役立つようにデザインしようという考え方です。