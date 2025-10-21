ESG情報統合管理クラウド「estoma」が、数百問の質問票対応工数を劇的に削減する、AI自動転記機能をリリース。ESG報告業務の劇的な効率化を実現

株式会社estoma

株式会社estoma（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤総一郎）は、この度、当社が提供するESG情報統合管理クラウド「estoma」において、企業間で実施される環境調査（質問票）への対応工数を大幅に削減する「AI自動転記機能」を新たにリリースいたしました。

1. 社会的な背景と企業の課題

近年、気候変動や人権問題などの社会課題が深刻化する中、企業に対するESG（環境・社会・ガバナンス）情報の開示要求は、投資家、サプライチェーン、金融機関など、あらゆるステークホルダーから急速に高まっています。この動きは、企業の持続可能性と長期的な企業価値向上に不可欠であり、社会全体のサステナビリティを推進する重要な要素となっています。

しかし、多くの企業では、GRI、SASB、TCFD、CDPといった国際的な開示基準に加え、顧客企業や取引先から個別に送付される数百問にも及ぶ「サステナビリティ・質問票」への対応が大きな業務負荷となっています。特に、一度回答した情報を、企業ごとに形式の異なる質問票へ手作業でコピー＆ペーストする作業は、多大な時間と人的リソースを消費し、ESG担当部門における「ボトルネック」となっていました。この煩雑な作業は、担当者の疲弊を招き、より戦略的なESG施策の企画・実行へ注力する時間を奪うという、日本のサステナビリティ推進における喫緊の課題となっていました。

2. 新機能による提供価値と課題解決

今回リリースされた「AI自動転記機能」は、この社会的な課題を解決し、企業のESG業務を根本から効率化するものです。

数百問の転記作業をAIが自動化し、工数を劇的に削減:

estoma内で一元管理された回答内容を、AIが各質問票の指定箇所へ正確に自動転記します。これにより、従来、多大な時間を要していた転記作業が不要となり、ESG業務にかかる工数（時間・人的リソース）を大幅に削減することが可能となります。

ESG報告業務の真の効率化を実現し、戦略業務へのシフトを支援:

質問への「回答支援」、「AIによる自動転記」、そして「質問票提出」までの一連の対応業務をestoma内で一貫して完了できるようになります。これにより、担当者は定型業務の負荷から解放され、ESG戦略の立案、施策の推進、ステークホルダーとの対話といったより付加価値の高い、戦略的な業務へシフトできるようになります。これは、企業が社会の要請に応えるサステナビリティ経営を加速させる上で、極めて重要な変革となります。

estomaは今後も、企業のESG情報開示・管理を最適化し、サステナビリティを通じた企業価値向上と、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

【転記機能リリース記念】先着3社限定 無料トライアルキャンペーン実施

estomaの画期的な新機能をぜひご体感いただくため、以下の通り無料トライアルキャンペーンを実施いたします。煩雑なESG報告業務の負荷を解消し、より戦略的な業務へのシフトを支援します。ご興味のある企業様は、以下までご連絡ください 。

対象: estomaを未導入の企業様

期間: 2025年10月22日（火） ∼ 2025年12月31日（水）

内容:estomaのフル機能を3か月間無料でご提供

枠数:先着3社様限定



＜本件へのお申し込み・問い合わせ先＞

株式会社estoma

無料トライアルキャンペーン担当

TEL：03-6775-9242

メール：info@estoma.co.jp

■ 株式会社estomaについて

株式会社estomaは、「2100年まで豊かな地球環境と人類を守る」という思いから立ち上がったソーシャルベンチャー企業です。世界初のESG情報統合管理クラウド「estoma」では、「ESGの学習」「ESG開示枠組み対応」「外部評価機関対応」「サプライヤー管理」「ESGデータ収集・分析・CO2算定」など、ESG開示における全ての取り組みや情報を一元管理することで、企業のサステナビリティ推進を多角的に支援しています。

＜ 会社概要＞

代表者：代表取締役 伊藤 総一郎

所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 13F

事業内容：ESG情報統合管理クラウドの開発・運営、サステナビリティ人材育成プログラムの提供