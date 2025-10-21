大容量6.5Lタンクで約9時間連続運転 (※)！加熱・気化式の『ハイブリット式加湿器』新発売！

小泉成器株式会社

理美容器具などの自社商品の企画・開発と、国内外のメーカーブランド商品を取扱い、販売する代理店業を展開する小泉成器株式会社(本社：大阪市中央区備後町、代表取締役社長：橋本直志)は、『ハイブリット式加湿器（KHM-5552/W）』の販売を開始しましたので、お知らせします。　





製品情報


[品名]ハイブリット式加湿器
[品番]KHM-5552/W
[カラー]ホワイト

■特長


・大容量6.5Lタンク。加湿量約550ml、約9時間の長時間連続運転が可能。


・給水しやすい簡単上部給水。本体から引き出した給水トレーに水を直接入れて給水も可能。


・自動モード搭載で湿度55％を維持するように自動で加湿量をコントロール。


・お手入れしやすい抗菌加工のタンク。タンクの中に銀イオン抗菌カートリッジ、抗菌/防カビフィルターを搭載し、内部乾燥モードで菌の発生を予防。



製品特長


■内部乾燥機能付きでお手入れ簡単




■きれいな水で加湿




■簡単給水



上部の給水口から直接給水

取っ手付き給水トレーで持ち運び便利

使用イメージ




製品仕様




詳細はこちらから


小泉成器商品総合サイト


https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1556



コイズミオンラインショップ


https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/season/khm5552


企業情報



小泉成器は、理美容家電・調理家電などの自社ブランド商品の企画・開発・販売と、健康関連機器・調理家電・リビング 関連商品などの販売代理店ビジネスを行う会社です。時代の変化や人々の暮らしの変化と向き合いながら、“量の拡大” よりも“質の豊かさ”を追求するのが事業の本質と捉え、生活者にとっての「豊かな暮らしのナビゲーター」として、新たな需要創造の提案を行っています。
・企業名：小泉成器株式会社
・代表取締役社長：橋本直志
・本社所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
・事業内容：家電製品、家庭用品の企画・製造・卸売り