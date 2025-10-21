【11/8（土）開催】高齢者住宅で幅広い世代の方に楽しめる多世代・地域交流イベント　第8回「マルシェ」を開催！【入場無料】

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研ココファン（東京・品川／代表取締役 兼 COO：森 猛、以下当社）が運営する「ココファン川崎高津」において、2025年11月8日（土）に地域の方々に向けた多世代・地域交流のマルシェイベントを開催いたします。

「ココファン川崎高津」は、川崎市と学研グループの共創により誕生した「学びと福祉の多世代型複合拠点」です。子どもから高齢者まで、すべての世代が健やかに、自分らしく暮らし続けられるよう、介護・子育て支援・交流の場など、多世代に向けたサービスと取り組みを展開しています。

その一環として、地域の多世代交流を目的とした「マルシェ」イベントを定期的に開催しています。

第8回目となる今回のマルシェでは、前回初めて実施しご好評いただいたスタンプラリーを、今回も引き続き開催いたします。他にも充実したラインナップで、幅広い世代の方に楽しんでいただけるマルシェイベントとなっています。ぜひお越しください。

【プログラム】

●マルシェ：地元野菜の直売・お花の移動販売・キッチンカー

●キッズイベント：スタンプラリー、クイズSHOW、ウォーキングサッカー体験会、絵本の読み聞かせなど

●ワークショップ：お花のワークショップ（事前予約制）

●介護・健康ブース：介護相談会

その他、子育て相談会や認知症サポーター養成講座（事前予約制）など、さまざまなプログラムをご用意しています。

【第8回マルシェ 概要】

日時：2025年11月8日（土） 10:30～14:00

場所：ココファン川崎高津

〒213-0025 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷265-5

お問い合わせ：TEL.0120-936-350（ココファン川崎高津）

学研ココファンについて

学研グループの中で高齢者支援事業を担い、高齢期の安心・安全で心ゆたかな暮らしを支援。2004年の創立以来、住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らし続けられるサポートとサービスを提供。

事業の中心は、お元気な方から介護が必要な方まで、幅広く入居が可能なサービス付き高齢者向け住宅の運営で、現在では全国200拠点以上でサービス提供を行っています。

■株式会社学研ココファン（Gakken Cocofump Co., Ltd.）

https://cocofump.gakken.co.jp/

・代表取締役社長 兼 COO：森 猛

・法人設立年月日：2008年5月15日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1860（代表）

・事業内容：・サービス付き高齢者向け住宅および有料⽼人ホーム等の

企画・開発・運営、指定居宅サービス事業

（訪問介護、居宅介護支援、通所介護、短期入所生活介護、

その他）

・フランチャイズ事業

・不動産賃貸に関する事業

・その他付帯する一切の事業

・介護・保育の人材養成事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開