【新製品】シリーズ累計売上17万台を突破したN-FORCE握力計から「HG-371 GripScan」が新発売

株式会社CORVETTE（本社：和歌山県東牟婁郡、代表取締役：松本 力）は、N-FORCE（エヌフォース）より新モデル「HG-371」を10月11日販売開始されました！在宅トレーニングが広がる現代において、求められるのは成果の見える化と続けやすさ。N-FORCEの新型デジタル握力計「HG-371」は、バックライトLCDで数値をはっきり表示し、前回比較や平均値比較（STRONG／NORMAL／WEAK）で小さな伸びも逃さず可視化します。シリコンラバーグリップとグリップ幅調整で誰でも測りやすく、日々のトレーニングを前向きに続けられる設計です。さらにUSB-C充電／乾電池のハイブリッド電源と1年保証で、家庭から教育・介護現場まで幅広いシーンをサポートします。

N-FORCE握力計 HG-371

握力測定で得られる主なメリット

- 「見える化」とモチベ維持：少しずつ上がる数値が成長を客観的に示し、目標設定と継続を後押し。- 身体バランスの把握：左右の握力差を確認し、偏りのないトレーニング計画に。- 健康のバロメーター：全身筋力との相関から、日々の健康管理や高齢者のリスク把握の目安に。- 集中度の高いトレーニング：「昨日の記録を超える」など明確な目標で一回一回の動作に集中。- 記録の共有で“楽しく継続”：家族・友人とスコアを競い合い、ゲーム感覚で習慣化。N-FORCE握力計 HG-371■主な特長[表: https://prtimes.jp/data/corp/42427/table/8_1_056129e2296b3892f33e9f13cffcbc6a.jpg?v=202510211056 ]

シリコンラバーグリップで手になじむ

NEWモデル握力計【HG-371】仕様

会社概要／メディアお問い合わせ

- 価格 3,480円(税込)- JAN：4580455043075- 発売日：2025年10月11日発売- 流通：オンライン各店・Amazon ▶ https://x.gd/QEqrF・楽天 ▶ https://item.rakuten.co.jp/k-power/hg-371/N-FORCE HG-371シリーズ実績（参考：N-FORCE HGシリーズ）- Amazonベストセラー1位- 高評価レビュー3,700件以上- 家電量販店・フィットネスジム・企業・各種施設などで採用- TV・SNSで多数紹介- 楽天市場・Yahoo!ショッピング 握力計部門ランキング1位

所在地：〒649-4104 和歌山県東牟婁郡串本町古座1039-35

代表者：松本 力／設立：2015年8月

TEL：070-3974-7435（平日9:00-17:00）

Mail：nforcejapan@gmail.com