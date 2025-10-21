【約9割が同じECサイトでリピート購入経験あり！】ECサイトから届く“パーソナライズ通知”が購買行動を後押しする実態が明らかに
株式会社シナブル（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：小林 裕紀）は、ECサイトを月1回以上利用している方を対象に、「EC通知のパーソナライズ化と顧客の購買意欲」に関する調査を実施しました。
近年、EC市場の拡大とともに、ユーザーへの通知施策が多様化していますが、一律のセール情報では購買意欲につながりにくい傾向も見られます。
顧客が求めているのは「安さ」だけなのでしょうか。
また、パーソナライズされた情報は購買行動やリピート利用にどのような影響を与えるのでしょう。
そこで今回、EC・通販特化のパーソナライズド・プレシジョンCRMプラットフォーム『EC Intelligence』（https://www.scinable.com/）を提供している株式会社シナブルは、ECサイトを月1回以上利用している方を対象に、「EC通知のパーソナライズ化と顧客の購買意欲」に関する調査を実施しました。
調査概要：「EC通知のパーソナライズ化と顧客の購買意欲」に関する調査
【調査期間】2025年8月25日（月）～2025年8月26日（火）
【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査
【調査人数】1,010人
【調査対象】調査回答時にECサイトを月1回以上利用していると回答したモニター
【調査元】株式会社シナブル（https://www.scinable.com/）
【モニター提供元】PRIZMAリサーチ
約9割がECサイトからリピートで購入経験あり！？
はじめに、「これまでに、同じECサイトで商品をリピート購入したことはあるか」について尋ねたところ、約9割が『よくある（44.6％）』『たまにある（46.2％）』と回答しました。
リピート購入経験が「ある」という方が圧倒的多数を占めており、ECサイトでの継続的な購買行動が一般的であることがうかがえます。
これは、消費者がECサイトに対して一定の信頼や利便性を感じている可能性を示しています。
では、どのくらいの頻度で同じECサイトを利用しているのでしょうか。
ここからは、前の質問で『よくある』『たまにある』『ほとんどない』と回答した方に聞きました。
「最もリピート購入するECサイトでは、どのぐらいの頻度で購入しているか」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。
『月に1回程度（46.0％）』
『半年に1回程度（41.6％）』
『年に1回程度（9.5％）』
『それ以外（2.9％）』
『月に1回程度』や『半年に1回程度』という方が多いことから、定期的に同じECサイトを利用する習慣が根付いていることがわかります。
実際に、どのようなジャンルの商品を購入することが多いのでしょうか。
「ECサイトでリピート購入する商品は、どのようなジャンルが多いか」と尋ねたところ、『食品・飲料（46.6％）』と回答した方が最も多く、『日用品・消耗品（44.3％）』『美容・ヘルスケア（30.7％）』となりました。
『食品・飲料』や『日用品・消耗品』が上位に挙がっていることから、日常的に消費するジャンルの商品のリピート傾向が強いようです。
また、『美容・ヘルスケア』や『医薬品・サプリメント』など、継続利用や補充が必要なジャンルの商品をリピート購入する方もいることがわかりました。
【あなた専用のセールは購買意欲を高める？】ECユーザーの約4割が「一律より個別通知から購入したい」と回答！
では、どのような理由で「同じECサイトで再度購入したい」と思ったのでしょうか。
引き続き、同じECサイトでのリピート購入経験について『よくある』『たまにある』『ほとんどない』と回答した方に聞きました。
「リピート購入したECサイトの中で、『もう一度同じサイトで購入したい』と思った理由」について尋ねたところ、『価格が安かった（63.0％）』と回答した方が最も多く、『送料が無料だった（46.6％）』『商品の質や品揃えが良かった（38.9％）』となりました。
「価格の安さ」や「送料無料」といった経済的なメリットが、再購入の大きな動機となっていることがわかります。
また、「商品の質や品揃えの良さ」や「好みに合った商品の提案」なども上位になり、品揃えに加えてパーソナライズ化された提案などの要素が選ばれる理由となっていることが浮き彫りになりました。
続いて、特典の中でどのようなものが購買意欲を最も刺激するかを全員にうかがいました。
「セールや割引、クーポンなどの特典のうち、あなたの購買意欲を最も高めるものはどれか」と尋ねたところ、『期間限定のセールや特集キャンペーン（21.8％）』と回答した方が最も多く、『あなただけの特別なクーポン（20.0％）』『ポイント還元率アップ（15.5％）』となりました。
「期間限定」「あなただけ」という限定性のある特典が、消費者の購買意欲を特に高めている傾向が見られます。
こうした限定性は、希少価値や緊急性を感じさせることで行動を促す手法として有効といえますが、「全員向け」と「個別向け」のセールでは、どちらの方がより購買意欲が高まるのでしょうか。
EC・通販特化のパーソナライズド・プレシジョンCRMプラットフォームなら『EC Intelligence』
今回、「EC通知のパーソナライズ化と顧客の購買意欲」に関する調査を実施した株式会社シナブルは、ECサイトの売上アップに必要な機能を網羅したクラウド型のソフトウェアである『EC Intelligence』（https://www.scinable.com/）を開発・販売しています。
主に、以下の機能が備わっています。
■MA・データ分析・CDP
・メッセージ配信の一元管理
メール、LINE、SMS、アプリ通知、DMを統合的に管理し、コンテンツ作成や配信設定の時間を削減します。
・データ統合と顧客セグメント作成
複雑なSQL操作なしでデータを統合し、顧客セグメントの作成が可能です。
・自動データ結合と計算
CDP機能により、RFM分析や購入履歴のデータを自動で結合・計算します。
・高いメール到達率
SPF、DKIM、DMARCによる送信元ドメイン認証に対応し、メール到達率向上が可能です。
■MAと統合された検索・レコメンドエンジン
・高速レスポンス
独自開発の検索エンジンにより、100万点以上の商品からの検索・レコメンドを高速で行えます。
・レコメンドエンジン
テキストマイニングと協調フィルタリングにより、個別の検索結果やレコメンドを提供します。
■Web接客・A／Bテスト・サイト改善
・バナーやポップアップの出し分け
顧客データを利用して、条件に応じたバナーやポップアップを表示します。
・A／Bテストと効果測定
すべてのコンテンツでA／Bテストが可能で、効果を自動で測定します。
■その他の機能
・アンケート作成
多様な設問形式やページ分岐に対応したアンケートフォームを作成できます。
・リアルタイム分析
サイト訪問者のリアルタイム分析を行い、現在の閲覧者数や購入者数を表示できます。
・セキュリティ
高いセキュリティを確保するため、ブラウザ認証、OTP認証、IP制限などに対応しています。
■EC Intelligenceの強み
EC Intelligenceの機能を活用した施策例が多くあります。
１.サイトからの離脱を減らすため、検索結果が0件の場合でも商品を提案する仕組みの導入
２.特定の顧客にのみクーポンを表示し、セール時でも利益率を維持する施策を実施
３.顧客ごとにカスタマイズされたクーポンや値下げ情報を自動でメール送信
上記以外にも施策例があるので、顧客体験の向上や売上の増加を図れます。
