【イベントレポート】ザスパ群馬にて冠試合を実施

株式会社アッツCANNAスペシャルマッチ

株式会社アッツ（本社：大阪市北区）は、2024年10月18日（金）に開催されたザスパ群馬 vs 福島ユナイテッドFCにて、冠協賛企業として「CANNAスペシャルマッチ」を実施いたしました。

■試合前ブース出店にて地域サポーターとの交流

当日は、試合前のスタジアム場外にて自社ブランド「CANNA（カンナ）」のブースを出店。オンライン限定で展開しているCBD配合スキンケア商品を実際にお試しいただける体験会やサンプル配布を行いました。

また、Instagramフォローで豪華景品が当たるカプセルトイイベントも実施し、多くの来場者の皆さまにご参加いただきました。

ブースでは、CBDの正しい理解と安全性をお伝えすることを目的に、スタッフが丁寧に製品の魅力をご紹介。来場者の方々に、楽しみながらCBDを身近に感じていただける機会となりました。

■代表からのメッセージ

KICKOFFイベントでは、代表の山崎がピッチに登壇し、地域スポーツへの感謝と応援のメッセージを述べました。続くキックインセレモニーでは、ザスパ群馬の選手たちを鼓舞し、会場全体が一体となる温かな雰囲気に包まれました。

試合は惜しくも1-2という結果となりましたが、選手たちの全力のプレーに多くの感動が生まれました。



株式会社アッツは、今後もスポーツを通じて地域とのつながりを大切にし、人と社会を元気にする取り組みを続けてまいります。

◆ザスパ群馬について◆

リエゾン草津として1995年に誕生し、2002年にザスパ草津へ改称。2005年にJリーグ加盟後、2013年に群馬県全体を象徴する「ザスパクサツ群馬」となりました。名称は草津温泉の「スパ」に由来し、エンブレムは温泉の湯気3本ラインと上州名物「雷」を組み合わせています。＜公式サイト＞https://thespa.co.jp/

◆株式会社アッツについて◆

「あっ！と驚くものを世界に」を企業理念に、生活をより豊かにする商品の企画・開発を行う企業です。 スキンケア商品を展開し、自社ECサイトを通じて販売しています。＜公式サイト＞https://canna-ac.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社アッツ 広報部

担当：水谷 結衣（みずたに・ゆい）

TEL：080-4872-4706

MAIL：koho@kotona-pr.com