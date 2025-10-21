建設DXを加速する遠隔臨場サービスが進化　フルHD・Webブラウザ対応で生産性を飛躍的に向上　～「ブレない、傾かない、歪まない」現場の”見える化”を実現～

株式会社シーティーエス

建設ICTの専門企業として、全国の建設現場の課題解決を支援する株式会社シーティーエス（本社：長野県上田市、代表取締役：横島 泰蔵、以下CTS)は、建設現場の生産性向上に貢献するサービス「サイトアシストパッケージ（以下SAP）」の現場情報関連コンテンツの一つである遠隔臨場サービス「GENBAコネクトneo」を、2025年10月にリニューアルしました。今回の刷新により、高画質フルHD映像・Webブラウザ対応などの機能強化を実現し、建設現場における遠隔支援の利便性と生産性をさらに高めます。

GENBAコネクトneoリニューアルメイン画像

■ 「GENBAコネクトneo」の特長：現場の課題を解決する3つの強み

今回のリニューアルでの改良ポイントは「カメラ機能」「システム機能」「現場利便性」の3点です。単なる機能追加に留まらず、現場の使いやすさと性能を徹底的に追求しました。

1. 圧倒的な高画質と安定性

搭載するカメラはザクティ社が提供するウェアラブルカメラを採用。高画質フルHDに対応し、強力なブレ補正と水平維持機能、優れたオートフォーカスにより「ブレ無い」「傾かない」「歪まない」映像を提供します。これにより、遠隔地からでも細部の状況を正確に把握でき、手戻りのリスクを最小限に抑えます。

2. 誰でも使える高い利便性

専用アプリケーションが不要となり、Webブラウザから手軽にアクセスできるようになりました。直感的なユーザーインターフェース（UI）を採用し、PCやタブレットの操作に不慣れな方でもスムーズに利用できます。

3. 現場作業に寄り添った設計

両手が自由になるヘルメット専用マウントで、作業者の安全を確保。ワンプッシュでカメラ部分のみを脱着でき、接写や‧スケールの確認も容易です。また、独自の帯域制御技術により、回線が細い現場でも高解像度・高音質を維持します。音声サンプリングは、一般的なWeb会議システムの2倍の精度である32KHzに対応し、クリアな音声で円滑なコミュニケーションを可能にします。

■ 豊富な標準機能で現場コミュニケーションをさらに強化

「GENBAコネクトneo」は、高画質な遠隔臨場に加え、現場の業務効率を向上させる多彩な機能を標準搭載しています。

● 録音・録画機能：臨場の様子を録画することが可能で、報告書の作成や社内教育に活用できます。現場側のカメラの録画や、参加者全員が把握できる会議全体録画が可能です。

● 資料・画面共有：PDF、Officeファイルなどをリアルタイムに共有する事や、現場で取得した映像（静止画）に描画で指示を記述しその場で現場へ共有する事が可能です。

● アプリケーション共有：CADデータや各社独自のアプリケーションの画面を共有し、遠隔から現場へ様々な指示を伝える事が可能です。

■ サービス提供について

「GENBAコネクトneo」はレンタル形式で提供いたします。PC、タブレット、ウェアラブルカメラなどのオプション機器もご要望に応じてレンタル可能です。初期費用およびレンタル費用については、お問い合わせください。全国31支店のネットワークを活かしたサポート体制で、導入から運用まで安心してお任せいただけます。

■「GENBAコネクトneo」リニューアルに至った背景

2021年6月よりサービス提供してきた「GENBAコネクト」は、受注者には「段階確認に伴う手待ち時間の削減」や「確認書類の簡素化」を、発注者（監督員）には「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」といった成果を上げてきました。

近年は、人手不足や働き方改革の対策としてSAPの提案を進める中、検査前の社内検査、安全パトロール、社内教育や遠隔指導など、自社の生産性向上に繋がる遠隔臨場の需要が増加傾向にあります。それに伴い、お客様からは「高画質な映像」「複数人同時通話」「テレビ会議の様な機能」といった要望が寄せられ、この度のリニューアルでこれらが実現しました。

CTSは本リニューアルを通じて、支援者と現場をリアルタイムにつなぐ、ストレスのない、遠隔臨場環境を提供することで、SAPのさらなる活用と普及を推進します。

GENBAコネクトneo活用事例撮影者が完全に横向きでも表示画像は水平を維持新旧ユーザーインターフェース装着イメージワンプッシュでカメラ部分を脱着スケールの目盛もクッキリ

■株式会社シーティーエスについて

1972年の創業以来、土木・建設業界及び測量業界のお客様に向けに、測量計測機器の販売・保守、ならびにシステム機器や測量計測機器のレンタル事業を展開してまいりました。「全国の建設現場及び技術者の課題を、デジタルデータサービスと測量計測システムを中心に、身近なサポートで解決する」ことを理念に掲げ、建設ICTの専門企業として、調査・設計・施工・維持管理・修繕に至る建設生産システム全体の効率化・高度化に取り組んでいます。『ハードを主体としたITインフラのレンタル企業』から『データ・情報関連サービスを統合的に提供する企業』への進化を中期経営方針として見据え、官公庁市場に向けたクラウド映像ソリューションの提供等を通じて、全国規模でのネットワーク構築と現場の見える化、情報・データ利活用の推進を目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社シーティーエス

本社所在地：長野県上田市古里115

代表取締役：横島 泰蔵

設立：1972年4月11日

HP：https://www.cts-h.co.jp/

TEL：0268-26-3700（代表）

FAX：0268-26-2102（代表）

CTS 本社社屋