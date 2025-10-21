リベロエンジニアとLIXILが工場・倉庫の業務を効率化するスマートグラスシステムを開発

株式会社リベロエンジニア

株式会社リベロエンジニア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金子周平、以下、リベロエンジニア）と株式会社LIXIL（本社：東京都品川区、取締役 代表執行役社長兼CEO：瀬戸欣哉、以下、LIXIL）は、工場・倉庫における入庫・出庫業務を効率化するために、スマートグラスを活用したシステムを開発しました。

このシステムは、LIXILのエクステリア製品を生産している粕川工場の課題から生まれたソリューションです。作業員の目に次の作業指示や商品情報をリアルタイムに投影することで、伝票や端末操作から解放される「ハンズフリー」を実現。ピッキング作業の精度とスピードをスマートグラスという新たな技術で飛躍的に向上させます。

「探す・手入力・手作業」の時間をなくし、現場の生産性が向上

LIXILには、各工場が主体的に改善活動を行う文化が根付いています。その中で、粕川工場では入出庫業務において、主に次の3つの課題がありました。

・手作業の発生：調達先ごとに納品伝票の様式が異なり、入庫登録に手作業が必要だった

・作業効率の低下：ピッキング時に両手がふさがり、出庫登録がスムーズに行えなかった

・時間ロス：広大な倉庫内で、作業者が棚や在庫の場所を探すことに時間を要していた

なんとか、この状況を打破できないか――。

そんな現場の熱意から、タブレットやスマートグラスといった新技術の導入が自発的に模索され始めました。数ある選択肢と向き合う中で出会ったのが、リベロエンジニアでした。豊富な知見から各ツールの長所とあえて短所も包み隠さず提示し、「LIXILの現場が抱える課題」に対し、スマートグラスの利点を最大限引き出す、オーダーメイドの解決策を示しました。このユーザーに寄り添う誠実な姿勢と的確な提案がLIXIL担当者の心をつかみ、双方で未来を創る挑戦が始まりました。

スマートグラスで“ムダ”を削減──現場に寄り添うテクノロジーのかたち

スマートグラスシステムの開発は、当初ウォーターフォール型（工程を順に進める方式）で行っていました。

ある程度システムが完成した段階で、実際の入庫・出庫業務の現場でテストを実施したところ、細かな使い勝手の課題が浮かび上がります。

そこで、基本機能はそのまま活かしつつ、操作性や現場でのフィット感を高めるために、アジャイル的（小さく試して改善を重ねる進め方）な手法を取り入れて改善を実施。

この柔軟なアプローチにより、従業員の理解度が向上し、現場から新たな効率化アイデアも生まれています。

スマートグラスの導入によって、倉庫内での移動や作業時間のムダを削減し、生産性の向上と従業員の身体的負担の軽減を両立することに成功しました。

現場起点の改善が、テクノロジー導入の真価を引き出す鍵となりました。

＜スマートグラスシステムの主な特長＞

ハンズフリー： 両手での作業を妨げず、音声やボタンでの操作が可能

高い安全性： 視界の端に情報が表示されるため、周囲の状況を常に把握できる

シンプルな操作性： 誰でも直感的に使える分かりやすいデザイン

高い汎用性： Android OSを搭載し、将来的な機能拡張や他業務への応用も可能

さらなる業務効率化と、汎用化サービスの提供へ

今後、LIXILの粕川工場では、入庫・出庫業務だけではなく、在庫品の管理や出荷業務等にも対応できる機能拡張を行いつつ、さらなる業務効率化を目指していきます。

また、リベロエンジニアでは、LIXILで開発したスマートグラスシステムを汎用化したービスを「Libero Sight（リベロサイト）(TM)」として、販売・提供していきます。10月29日より開催される［名古屋］スマート物流エキスポ出展予定。

なお、今回開発したスマートグラスシステムについて、リベロエンジニア及びLIXILは共同で特許出願をしております。

株式会社リベロエンジニアについて

リベロエンジニアは2014年、高還元SESの先駆けとして創業。「エンジニアをもっと自由に。」を掲げ、経営・ITコンサルティング、受託開発、コンテンツマーケティング、自社サービスの開発など、エンジニアの選択肢を広げるとともに、それに紐づく多角的な事業を展開。「総合デジタル企業」として広くDX・IT課題の解決をサポートいたします。

【会社概要】

社名：株式会社リベロエンジニア

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-35-3

代表取締役：金子周平

設立： 2014年5月

HP：https://libero-en.jp

株式会社LIXILについて

LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社LIXIL

本社所在地：東京都品川区西品川一丁目1-1

大崎ガーデンタワー24F

代表取締役：瀬戸欣哉

設立： 2001年10月

HP：https://www.lixil.com/jp/