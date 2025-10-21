季節ごとに脚を組み替え！ソファ用こたつとしてもローテーブルとしても使える！『ソファ用こたつ』新発売！

小泉成器株式会社

理美容器具などの自社商品の企画・開発と、国内外のメーカーブランド商品を取扱い、販売する代理店業を展開する小泉成器株式会社(本社：大阪市中央区備後町、代表取締役社長：橋本直志)は、『ソファ用こたつ（KSR-32251/H・T）、（KSR-33251/H・T）、（KSR-34251/H・T）』の販売を開始しましたので、お知らせします。

製品情報

[品名]ソファ用こたつ

[品番]KSR-32251/H・T、KSR-33251/H・T、KSR-34251/H・T

[カラー]ダークウォッシュ、ダークブラウン



■特長

・季節ごとに脚を組み替え可能。

夏はローテーブルとして、冬は22cmの継脚を使ってこたつとして使用できる。

・天板には、天然木の素材を使用。

さらに、UV加工を施すことで傷つきにくく天然木の風合いを長く保つ。

・遠赤消臭ヒーター搭載。遠赤効果でより暖かく、気になるこたつの中の嫌な臭いも和らげる。

製品特長

■夏はローテーブル、冬はこたつとして使用できる！

■継脚で高さ調節

■天然木突板天板＋UV加工

■使いやすいコントローラー

■収納スペース

製品仕様

詳細はこちらから

小泉成器商品総合サイト

【KSR-32251/H・T】https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1536

【KSR-33251/H・T】https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1537

【KSR-34251/H・T】https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1538

コイズミオンラインショップ

【KSR-32251/H・T】https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/season/ksr32251

【KSR-33251/H・T】https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/season/ksr33251

【KSR-34251/H・T】https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/season/ksr34251

企業情報

小泉成器は、理美容家電・調理家電などの自社ブランド商品の企画・開発・販売と、健康関連機器・調理家電・リビング 関連商品などの販売代理店ビジネスを行う会社です。時代の変化や人々の暮らしの変化と向き合いながら、“量の拡大” よりも“質の豊かさ”を追求するのが事業の本質と捉え、生活者にとっての「豊かな暮らしのナビゲーター」として、新たな需要創造の提案を行っています。

・企業名：小泉成器株式会社

・代表取締役社長：橋本直志

・本社所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

・事業内容：家電製品、家庭用品の企画・製造・卸売り