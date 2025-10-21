季節ごとに脚を組み替え！ソファ用こたつとしてもローテーブルとしても使える！『ソファ用こたつ』新発売！

小泉成器株式会社

理美容器具などの自社商品の企画・開発と、国内外のメーカーブランド商品を取扱い、販売する代理店業を展開する小泉成器株式会社(本社：大阪市中央区備後町、代表取締役社長：橋本直志)は、『ソファ用こたつ（KSR-32251/H・T）、（KSR-33251/H・T）、（KSR-34251/H・T）』の販売を開始しましたので、お知らせします。





製品情報　


[品名]ソファ用こたつ
[品番]KSR-32251/H・T、KSR-33251/H・T、KSR-34251/H・T
[カラー]ダークウォッシュ、ダークブラウン



■特長


・季節ごとに脚を組み替え可能。


　夏はローテーブルとして、冬は22cmの継脚を使ってこたつとして使用できる。


・天板には、天然木の素材を使用。


　さらに、UV加工を施すことで傷つきにくく天然木の風合いを長く保つ。


・遠赤消臭ヒーター搭載。遠赤効果でより暖かく、気になるこたつの中の嫌な臭いも和らげる。



製品特長


■夏はローテーブル、冬はこたつとして使用できる！




■継脚で高さ調節




■天然木突板天板＋UV加工





■使いやすいコントローラー




■収納スペース




製品仕様




詳細はこちらから


小泉成器商品総合サイト


【KSR-32251/H・T】https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1536


【KSR-33251/H・T】https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1537


【KSR-34251/H・T】https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1538



コイズミオンラインショップ


【KSR-32251/H・T】https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/season/ksr32251


【KSR-33251/H・T】https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/season/ksr33251


【KSR-34251/H・T】https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/season/ksr34251



企業情報



小泉成器は、理美容家電・調理家電などの自社ブランド商品の企画・開発・販売と、健康関連機器・調理家電・リビング 関連商品などの販売代理店ビジネスを行う会社です。時代の変化や人々の暮らしの変化と向き合いながら、“量の拡大” よりも“質の豊かさ”を追求するのが事業の本質と捉え、生活者にとっての「豊かな暮らしのナビゲーター」として、新たな需要創造の提案を行っています。
・企業名：小泉成器株式会社
・代表取締役社長：橋本直志
・本社所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
・事業内容：家電製品、家庭用品の企画・製造・卸売り