〈両備ファジアーノ全力応援プロジェクト〉岡山桃太郎空港でアウェイ戦応援のサポーターをお見送り　岡山県民の想いを乗せて「いってらっしゃい！」

両備ホールディングス株式会社

Jリーグもいよいよ後半戦。J1初挑戦のファジアーノ岡山は、毎試合で岡山のサポーターに感動を届けています。 両備グループでは「両備ファジアーノ全力応援プロジェクト」として、さまざまな応援企画を展開していますが、このたび、岡山桃太郎空港の地上業務全般を担う両備ホールディングス株式会社両備スカイサービスカンパニー（所在地：岡山市北区日応寺、カンパ ニー長：槙尾恵）の企画で、関東圏で開催されるアウェイ戦を対象に、観戦にでかけるサポーターを岡山の空の玄関口である岡山桃太郎空港からお見送りしよう！というプロジェクトを進めていますのでお知らせします。ANA、JALの航空会社の協力をいただき実施が実現したもので、”岡山らしいおもてなし”を尽くしてまいります。

実施内容

関東圏で開催されるアウェイ戦4ゲーム（9/20東京V戦、9/27町田戦、10/25FC東京戦、11/8川崎F戦）において、試合前日と当日に羽田空港に向けて出発する、岡山空港出発のANA便、JAL便（全58便）を対象に応援企画を実施します。

応援その１. 応援メッセージコンテナの配備

ご搭乗のお客様から見えるように、ファジアーノ岡山への応援メッセージを装飾した特別コンテナを配備します。

空港スタッフの思いを視覚的に表現し出発の瞬間までを盛り上げます。

応援その２. 応援法被着用による出発作業

航空機付近にいるグランドハンドリンスタッフがファジアーノ岡山公式法被を着用し、岡山空港出発時点からのワクワク感を演出します。

応援その３. 応援フラッグでのお見送り

航空機の出発時に空港スタッフがファジアーノ岡山公式フラッグを振ってお見送りします。

会社概要

応募企画対象便

両備ホールディングス株式会社

URL：https://www.ryobi-holdings.jp/

本社：岡山県岡山市北区下石井2-10-12 杜の街グレースオフィススクエア5階

創立：1910（明治43）年7月31日

両備スカイサービスカンパニー（社内カンパニー）

URL:https://www.ryobi-holdings.jp/sky/

所在地：岡山県岡山市北区日応寺1277番地 岡山桃太郎空港内

事業内容：岡山桃太郎空港地上業務全般、ANA岡山地区総代理店