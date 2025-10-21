実は30年以上愛されて累計13,000個突破！大阪ローカルパン屋の冬限定“シュトーレン”が11月1日(土)より販売開始

株式会社ぱんのいえぱんのいえプレミアムシュトーレン

「美味しい焼き立てパンをふくよかな香りとともに提供する」を目標に掲げる株式会社ぱんのいえ（本社：大阪府柏原市、代表：舩田 洋史）は、パン屋、カフェを合わせて8店舗経営する大阪のローカルチェーン。2025年11月1日（土）よりぱんのいえ全店舗で、ドライフルーツとナッツがたっぷり入ったドイツのクリスマス伝統菓子シュトーレンの販売を発表いたします。

地元で長年愛されるパン屋本気のシュトーレン

ぱんのいえで毎年クリスマスのアドヴェント期間を目指して販売を実施しているプレミアムシュトーレンの販売開始時期が１１月１日(土)に決定しました。

ぱんのいえではバターをたっぷり使用した生地に食感が楽しく香ばしいナッツと洋酒漬けのドライフルーツを練り込み、表面を真っ白の粉砂糖で覆ったドイツの伝統的なクリスマス菓子をイメージしたシュトーレンの販売を続けております。

近年は日本でも定番化しているシュトーレン、ぱんのいえでの販売は今年で30年を超え、毎年大変好評いただいているシュトーレンが今年も登場です。

プレミアムシュトーレン

バターを贅沢に使用した生地にたっぷりのナッツとドライフルーツを練りこんだぱんのいえ特製のシュトーレン

【本体価格】

１本 2400円／１個

ハーフ 1200円／１個

※表示価格はすべて税抜価格です。

テイクアウトの場合は消費税 8％、イートインの場合は 10％ の消費税が加算されます。

長年愛されるシュトーレンの秘密

「今年のシュトーレン販売はいつから？」店頭やSNSでそんなご質問をいただくほど、地元の皆さまに親しまれている「ぱんのいえ」のシュトーレン。

ドイツの伝統菓子であるシュトーレンが、日本で広く知られるようになったのは、SNSの普及やメディアで取り上げられた2014年頃からと言われています。

しかし「ぱんのいえ」では、そのずっと前、まだシュトーレンの存在すらあまり知られていなかった30年以上前から販売を始めていました。

生地の分割生地の成型生地発酵前

販売当初は、通常のパンよりも何倍も高い価格に「高い」「なにそれ？」と戸惑うお声も多く、粉砂糖をたっぷりまとった真っ白な見た目に「どうやって食べるの？」と疑問を持たれることもありました。

それでも30年以上、変わらず作り続けてこられたのは、代々受け継いできたこだわりのレシピと、そんな私たちの挑戦を温かく受け入れてくださったお客様のおかげです。

今年も店内で手作り

「ぱんのいえ」のシュトーレンは今年も長年受け継がれてきた自家製レシピで、職人がひとつひとつ丁寧にお作りしています。

使用するのは、洋酒にじっくり漬け込んだドライフルーツや、香ばしくローストしたナッツ、たっぷりのバターなど、クリスマスの時期に食べる特別なお菓子だからこそ素材にも一切妥協なし。贅沢な味わいを引き出すため、時間と手間を惜しまず仕込んでいます。

焼き上がりに粉糖をかけている様子

そして、シュトーレンの魅力はやはり「時間とともに変化する美味しさ」

アドヴェントの期間に、少しずつスライスして味わうことで、洋酒やドライフルーツの風味が生地にじんわりと馴染み、日ごとに味わいが深まっていきます。

そんな、クリスマスを待ちわびる気持ちに寄り添ってくれるようなお菓子は、おうちでのくつろぎ時間にはもちろん、日持ちがすることから、ギフトとしても大人気。

毎年「友達にプレゼントするね」と何十本もご予約くださるお客様もいらっしゃり、その笑顔を見るたび、私たちもあたたかい気持ちになります。

今年も、「ぱんのいえ」こだわりのシュトーレンとともに、心あたたまるひとときをお過ごしください。

これまでの商品例と今後の展望

1979年の創業以来、「おいしいパンを」「お客様が欲しいときに」「焼き立てで」をモットーに、地域に根ざしたパンづくりを続けてきた株式会社ぱんのいえは、今年で創業46年を迎えました。

わずか1店舗から始まった「ぱんのいえ」は、パンが国民食として定着していく時代の流れとともに多くのお客様に支えられ、現在ではパン屋6店舗、併設カフェ2店舗を展開する企業へと成長しております。

当社は創業当初より、地域に密着した店舗運営を続けてきたことが、地元の皆様からのご支持につながってきたと考えております。今後も「焼き立て」「揚げたて」「つくりたて」の“三たて”にこだわり抜き、変わらぬ品質とまごころで、より多くのお客様に喜んでいただけるパンをご提供してまいります。

また、企業としての成長だけでなく、スタッフ一人ひとりの成長と生活の向上を大切にしながら、地域の皆様に愛され、必要とされるお店づくりに今後も力を注いでまいります。

店舗内取材可能です。作製の様子等撮影のご相談も承ります。

これまでに開発した商品例

・ぱんのいえ一番人気「しおぱん」

・定番食パン「和」

その他クロワッサンや自家製カスタードのクリームパン等パンや定番の商品も取り揃えております。

ぱんのいえHP商品紹介ページ(https://pannoie.jp/)

しおぱん和(なごみ)食パン

最新情報

公式Instagramは毎日店舗限定商品や定番商品、食パンアレンジも更新中です

株式会社ぱんのいえ

【会社概要】社名：株式会社ぱんのいえ

本社所在地：大阪府柏原市清州1丁目1-4

代表取締役：舩田洋史

事業内容：パン販売カフェ営業

設立：1979年

HP：https://pannoie.jp/