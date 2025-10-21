【LILY BROWN】グローバルな魅力とフレッシュな感性を兼ね備えた「Hearts2Hearts」をスぺシャルモデルに迎えた年間プロジェクトを2025年10月よりスタート
株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN (リリー ブラウン)」は、2025年2月にデビューした8人組ガールズグループ「Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）」をスペシャルモデルに迎えた年間プロジェクトを2025年10月よりスタート致します。本プロジェクト第1弾として、2025年10月21日(火)12:00(正午)よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にてHearts2Heartsをヴィジュアルに起用した2025年冬の最新コレクションの特設ページを公開、10月22日(水)12:00(正午)より先行予約の受付を開始致します。また、10月22日(水)から10月24日(金)の3日間、先行予約商品を対象にMAポイント一律10％還元キャンペーンを開催いたします。
LILY BROWN starring Hearts2Hearts
’25 Winter Collection
多彩な魅力と無限の可能性を持つ彼女たちが纏う、
LILY BROWN 冬の最新コレクション。
クラシックな品格に遊び心と今の気分を重ねて。
特別な季節を彩るときめきのスタイルをお届けします。
LOOK
IAN
Tops \16,940
Skirt \20,900
Shoes \15,950
Pierced earrings \3,520
CARMEN
Dress \29,920
Socks \3,300
Shoes \16,940
Bag \15,950
JUUN
Cardigan \16,940
Shirt \30,910
Pants \11,880
Shoes \14,960
Hair accessory \6,380
YE-ON
Body suit \14,960
Dress \18,920
Shoes \14,960
Hair accessory \8,580
Pierced earrings \4,620
STELLA
Knit tops \10,450
Skirt \14,960
Jacket \15,950
Socks \3,300
Shoes \14,960
Bag \17,930
Babushka \3,960
Necklace \7,920
A-NA
Jacket \25,960
Blouse \14,960
Skirt \12,980
Socks \2,750
Shoes \16,940
Beret \8,910
Bag \19,910
Bag charm \6,930
Pierced earrings \5,500
JIWOO
Jacket \16,940
Bustier \12,980
Skirt \16,940
Pants \14,960
Shoes \16,940
Necklace \6,930
YUHA
Dress \19,910
Socks \2,750
Shoes \16,940
Bag \11,880
すべて税込み価格
販売について
■特設ページ公開日：2025年10月21日(火)12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア 〈 https://lily-brw.com/ 〉
・USAGI ONLINE 〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉
・MASH STORE（公式アプリ）
■先行予約開始日：2025年10月22日(水)12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア 〈 https://lily-brw.com/ 〉
・USAGI ONLINE 〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉
・MASH STORE（公式アプリ）
・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉
・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉
他
※各アイテム商品詳細ページの予定納期に基づき順次販売
■MAポイント10％付与キャンペーン：2025年10月22日(水)～10月24日(金)
10月22日(水)～10月24日(金)の3日間、2025年冬の先行予約対象商品をご購入いただいたMA CARD会員様には、会員ランクに関わらず一律で10％分のポイントを付与いたします。（先行予約商品のみ対象）
Hearts2Hearts (ハーツ・トゥ・ハーツ) プロフィール
【Team Profile】
Hearts2Hearts(ハーツ・トゥ・ハーツ)は様々な感情や心からのメッセージを込めた神秘的で美しい音楽世界を通じて、世界中のファンと心を繋ぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められているグループ。
多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONの計8人のメンバーで構成されている。
LILY BROWN（リリー ブラウン）について
『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。
LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/
lnstagram: https://www.instagram.com/lily_brown_official/?hl=ja
X: https://x.com/_lilybrown
FaceBook: https://www.facebook.com/fashion.lilybrown