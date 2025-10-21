【LILY BROWN】グローバルな魅力とフレッシュな感性を兼ね備えた「Hearts2Hearts」をスぺシャルモデルに迎えた年間プロジェクトを2025年10月よりスタート

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN (リリー ブラウン)」は、2025年2月にデビューした8人組ガールズグループ「Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）」をスペシャルモデルに迎えた年間プロジェクトを2025年10月よりスタート致します。本プロジェクト第1弾として、2025年10月21日(火)12:00(正午)よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にてHearts2Heartsをヴィジュアルに起用した2025年冬の最新コレクションの特設ページを公開、10月22日(水)12:00(正午)より先行予約の受付を開始致します。また、10月22日(水)から10月24日(金)の3日間、先行予約商品を対象にMAポイント一律10％還元キャンペーンを開催いたします。

LILY BROWN starring Hearts2Hearts

’25 Winter Collection

多彩な魅力と無限の可能性を持つ彼女たちが纏う、

LILY BROWN 冬の最新コレクション。

クラシックな品格に遊び心と今の気分を重ねて。

特別な季節を彩るときめきのスタイルをお届けします。

LOOK

IAN

Tops \16,940

Skirt \20,900

Shoes \15,950

Pierced earrings \3,520

CARMEN

Dress \29,920

Socks \3,300

Shoes \16,940

Bag \15,950

JUUN

Cardigan \16,940

Shirt \30,910

Pants \11,880

Shoes \14,960

Hair accessory \6,380

YE-ON

Body suit \14,960

Dress \18,920

Shoes \14,960

Hair accessory \8,580

Pierced earrings \4,620

STELLA

Knit tops \10,450

Skirt \14,960

Jacket \15,950

Socks \3,300

Shoes \14,960

Bag \17,930

Babushka \3,960

Necklace \7,920

A-NA

Jacket \25,960

Blouse \14,960

Skirt \12,980

Socks \2,750

Shoes \16,940

Beret \8,910

Bag \19,910

Bag charm \6,930

Pierced earrings \5,500

JIWOO

Jacket \16,940

Bustier \12,980

Skirt \16,940

Pants \14,960

Shoes \16,940

Necklace \6,930

YUHA

Dress \19,910

Socks \2,750

Shoes \16,940

Bag \11,880

すべて税込み価格

販売について

■特設ページ公開日：2025年10月21日(火)12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア 〈 https://lily-brw.com/ 〉

・USAGI ONLINE 〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）

■先行予約開始日：2025年10月22日(水)12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア 〈 https://lily-brw.com/ 〉

・USAGI ONLINE 〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

他

※各アイテム商品詳細ページの予定納期に基づき順次販売

■MAポイント10％付与キャンペーン：2025年10月22日(水)～10月24日(金)

10月22日(水)～10月24日(金)の3日間、2025年冬の先行予約対象商品をご購入いただいたMA CARD会員様には、会員ランクに関わらず一律で10％分のポイントを付与いたします。（先行予約商品のみ対象）

Hearts2Hearts (ハーツ・トゥ・ハーツ) プロフィール

【Team Profile】

Hearts2Hearts(ハーツ・トゥ・ハーツ)は様々な感情や心からのメッセージを込めた神秘的で美しい音楽世界を通じて、世界中のファンと心を繋ぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められているグループ。

多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONの計8人のメンバーで構成されている。

LILY BROWN（リリー ブラウン）について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。



LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram: https://www.instagram.com/lily_brown_official/?hl=ja

X: https://x.com/_lilybrown

FaceBook: https://www.facebook.com/fashion.lilybrown