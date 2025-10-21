紀文食品、「紀文・鍋白書2025～前編～」を発表。前編では全国7地域の鍋やおでんに関する調査を実施。



































本編では、鍋料理の出現率ランキングの年代別の調査結果のほか、好きな鍋料理ランキング、好きなおでん種ランキングなど様々な情報を掲載しています。

詳しくは、下記URLより「紀文・鍋白書2025～前編～」データをダウンロードいただき、ご確認ください。



https://www.kibun.co.jp/cms1/kibuncontent/uploads/nabereport2025_251021.pdf





https://digitalpr.jp/table_img/2636/120454/120454_web_3.png昨年の秋冬(主に令和6年9月から令和7年2月の間)におでん以外の鍋料理とおでん、それぞれ誰と一緒に食べたかについて聞いたところ、おでん以外の鍋料理は95.3%、おでんは98.1％の人が「家族と一緒に食べた」と回答しました。共働き世帯が増え、家族そろった食事が貴重な時間へと変わっていく中でも、鍋料理は家族そろったときに食べるメニューとして親しまれているのかもしれません。