TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 健康菓子市場の動向と将来展望』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 健康菓子市場の動向と将来展望』について、弊社リサーチャーの前田雅俊のインタビュー記事を2025年10月20日に公開したことをお知らせいたします。
◆なぜ今回、菓子市場全体ではなく、「健康菓子」に特化した調査を実施したのでしょうか？
前田：近年、少子化や人口構造の変化により、菓子市場全体の成長は鈍化傾向にあります。そうした中で、健康意識の高まりを背景に、「健康効果」を訴求した健康菓子市場は着実に存在感を強めてきました。特に新型コロナウイルス感染拡大を契機に、・・・
◆なるほど、そのような背景があったのですね。では、実際の調査を通して、どのような発見がありましたか？
前田：はい、大きく2つの発見がありました。1つ目は、健康菓子市場のターゲット層が従来の子ども中心から働く大人層へと広がり、求められる機能性も多様化している点です。たとえば、・・・
◆そのような発見があったのですね。では、明らかになったことは何かありますか？
前田：はい、特徴的な動きとして「グミサプリ」のように、サプリメントブランドと菓子が融合した新しい商品群が需要を伸ばしていることが挙げられます。たとえば、味覚糖の「UHAグミサプリ」は、グミという手軽に摂取できる形状に「おいしさ」と「栄養補給」という機能を組み合わせることで、・・・
◆非常に興味深いですね。それでは、健康菓子市場で特に注目すべきトレンドはありますか？
前田：注目すべき点は大きく2つあります。1つ目は、機能性表示食品制度を活用し、明確な健康効果を訴求する傾向です。たとえば、明治の腸活スイーツ「オリゴ糖ミルクチョコレート」は整腸効果を謳い、カルビーの「フルグラ 食後の血糖値ケア」は血糖値対策を打ち出すなど、特定の健康課題に対応する取り組みが強化されています。こうした商品は、・・・
◆なるほど、機能性表示食品の活用と制度に依存しない価値提案の両立が必要になるのですね。では、最後に本調査レポートにおいて「ここに注目してほしい！」というポイントは何でしょうか？
前田：本レポートの最大の強みは、健康菓子市場の動向を多角的な視点から詳細に分析している点です。単なる市場規模の把握にとどまらず、主要企業の戦略や今後の成長が期待される注目領域までを具体的に整理しています。具体的には、・・・
2025年 健康菓子市場の動向と将来展望
ー拡大する健康需要、今後の注目領域とはー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250664
発刊日：2025年8月18日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
2025年 健康菓子市場の動向と将来展望
ー拡大する健康需要、今後の注目領域とはー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250664
発刊日：2025年8月18日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
