¥á¥·¥¦¥¹¡¢krew¥·¥êー¥º¤ËAIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¦ÂÈÇ¤ò¡ÖAI¥é¥Ü¡×¤Ç¸ø³«¡£Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ç¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤Î´¶³Ð¤Çkintone¾å¤Î¥Çー¥¿²Ã¹©¤ä¥°¥é¥ÕÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ë

²èÁü¡§krewData¤ÈkrewDashboard¤ÎAIµ¡Ç½¤Î¥¤¥áー¥¸
¥á¥·¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀçÂæ»ÔÀô¶è»ç»³3-1-4 ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî ¹Ì¹¨¡§°Ê²¼¥á¥·¥¦¥¹¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡ÖAI¥é¥Ü¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2-7-1 ÅìµþÆüËÜ¶¶¥¿¥ïー27F ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÄÌî ·Äµ×¡§°Ê²¼¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡Ë¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ökintone¡×¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖkrewData¡×¤È¡ÖkrewDashboard¡×¤ËAIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¦ÂÈÇ¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
krew¥·¥êー¥º¤ÎAIµ¡Ç½¤Ï¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ç¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤Î´¶³Ð¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹Í×·ï¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¥¢¥×¥ê´Ö¤Î¥Çー¥¿¤ò²Ã¹©¡¦½¸·×¤¹¤ë¥Çー¥¿ÊÔ½¸¥Õ¥íー¤ä¡¢¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£kintone¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¥Çー¥¿½èÍý¤äºîÀ®¤·¤¿¤¤¥°¥é¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²Ã¹©¤Î»ÅÊý¤äÀßÄêÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ç¸ò¤ï¤¹´¶³Ð¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¥Çー¥¿ÊÔ½¸¥Õ¥íー¤ä¥°¥é¥Õ¤òÀ¸À®¡£²ñÏÃ¤Î·ÑÂ³¤Ç½¤Àµ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖAI¥é¥Ü¡×¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·krew¥·¥êー¥º¤ò¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥á¥·¥¦¥¹¤¬¸¦µæ¡¦³«È¯Ãæ¤ÎAI¤ò¦ÂÈÇ¤È¤·¤Æ¥æー¥¶ーÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë³è¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÖAI¥é¥Ü¡×¤Ç¤ÏkrewData¤ÈkrewDashboard¤ÎAIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¦ÂÈÇ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ÇAIµ¡Ç½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¦ÂÈÇ¤Ç¤ÏAIµ¡Ç½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Îkintone³èÍÑ¤òÂ¥¤¹µ¡Ç½¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£krewData¤Ç¤Ïkintone¥É¥á¥¤¥óÆâ¤Î¥Çー¥¿ÊÔ½¸¥Õ¥íー¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¡×¤ò¡¢kewSheet¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥æー¥¶ー¤¬Æ±»þ¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÊÔ½¸¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
krewData ¤ÎAIµ¡Ç½¡Ê¥Õ¥íーÀ¸À®AI¡Ë
AIµ¡Ç½¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥óÀßÄê²èÌÌ¤ÎAI¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏ¥¢¥×¥ê¤È½ÐÎÏ¥¢¥×¥ê¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤ÈÂÐÏÃ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ½»»¤È¼ÂÀÓ¤ò¾È¤é¤·¤ÆÂÐÈæ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ç¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤Î´¶³Ð¤ÇAI¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤Ë¤è¤êÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥íー¤Ï¡Ö¥Çー¥¿½èÍý¤Î¾ÜºÙ¡×¥Æ¥¥¹¥È¤Ç½èÍýÆâÍÆ¤òÄó¼¨¡£¥×¥ì¥Ó¥åー¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Õ¥íー¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥Çー¥¿ÊÔ½¸¥Õ¥íー¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥æー¥¶¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¾Ü¤·¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢krewData¤Î¼«¼ç³Ø½¬¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
²èÁü¡§Í½»»¥¢¥×¥ê¤È¼ÂÀÓ¥¢¥×¥ê¤òÆþÎÏ¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢Í½¼Â¥¢¥×¥ê¤ò½ÐÎÏÀè¤Ë»ØÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î½èÍý¥¤¥áー¥¸
krewDashboard¤ÎAIµ¡Ç½¡Ê¥°¥é¥ÕºîÀ®AI¡Ë
krewDashboard¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óÀßÄê²èÌÌ¤ÎAI¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºîÀ®¤·¤¿¤¤¥°¥é¥Õ¤Î¥Çー¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐÏÃ¤ò³«»Ï¡£¡Ö¾¦ÃÌ¤Î·îÊÌ¿ä°Ü¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Ç¥°¥é¥Õ¤òºîÀ®¤·¡¢ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¤Î¾ÜºÙÀâÌÀ¤È¥×¥ì¥Ó¥åー¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¤Àµ¤äÊÑ¹¹¤ÏÄÉ²Ã¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÅ¬µ¹ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§°Æ·ï´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢·îÊÌ¤Î¾¦ÃÌ¿ô¤È¹ç·×ÈñÍÑ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥°¥é¥Õ¤òÀ¸À®¤·¤¿¤È¤³¤í
krew¥·¥êー¥º¤ÎAIµ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
10·î22Æü¡¢¦ÂÈÇ¤Î¿·µ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤È»²²Ã¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤«¤é
¢¨¤´Ãí°Õ¡§krewData¤ª¤è¤ÓkrewDasboard¤ÎAIµ¡Ç½¤Ï¤´·ÀÌó¥æー¥¶ーÍÍ¤Î¤ß30Æü´Ö¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÈÇ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
krew¥·¥êー¥º¤Î¤½¤ÎÂ¾¤Î¿·µ¡Ç½¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¦ÂÈÇ¡Ë
¢¨°Ê²¼¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
krewData¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó
¡ÖkrewData¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¡×¤ÏkrewData¤È¤ÏÊÌ¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¡£kintone¥É¥á¥¤¥óÆâ¤Ë¤¢¤ëkrewData¤ÎÀßÄê¤È¼Â¹Ô¾õ¶·¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÁÈ¿¥¤ÇkrewData¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýÉôÌç¤Ç¤Ï¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½èÍý¤ò¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³°Éô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¥Çー¥¿Æþ½ÐÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£krewData¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¾å¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ÈÅýÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿kintone´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§krewData¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Îµ¡Ç½¤Î³µÇ°¿Þ
krewData¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¡¢´ÉÍýÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¤Î¥Çー¥¿ÊÔ½¸¥Õ¥íー¤ÎÆâÍÆ¤ä¹¹¿·Æü¡¢¹¹¿·¼Ô¡¢¼Â¹ÔÆü»þ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤Û¤«¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤ÎµÙÆü¤ÎÀßÄê¡¢³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê¾ðÊó¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥æー¥¶ー¸ÇÄê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§krewData¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý²èÌÌ
krewSheet¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ±ÊÔ½¸
kewSheet¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆÊÔ½¸ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥ì¥³ー¥É¤òÊÔ½¸Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Çー¥¿ÊÝÂ¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ì¥³ー¥É¤Ë¥í¥Ã¥¯¤¬¤«¤«¤ê¡¢¹¹¿·¤·¤¿ÃÍ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ººÆÆþÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¥·ー¥È¤Ë¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤¬²¿¿Í¤¤¤Æ¤É¤Î¹àÌÜ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¥ì¥³ー¥É¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§krewSheet¾å¤ÇÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ±ÊÔ½¸¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
¢£krew¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
krew¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥á¥·¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¥°¥ìー¥×¥·¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëkintone¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£kintone¤ËExcel¥é¥¤¥¯¤ÊÁàºîÀ¤ÎÆþÎÏ¡¦ÊÔ½¸µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖkrewSheet¡×¡¢kintone¥¢¥×¥ê¤Î¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°½¸·×¤Ç¤¤ë¡ÖkrewData¡×¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥°¥é¥Õ¤ä¥Á¥ãー¥È¤Çkintone¤Î¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖkrewDashboard¡×¤Î3¤Ä¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥·¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¥á¥·¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¥°¥ìー¥×¥·¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿