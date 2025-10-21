【千葉県佐倉市】市内初開催!！『SAKURA WELL-BEINGフエア』11/29(土)
佐倉市で初めて、“健やかさ”と“心地よさ”をテーマにした体験型イベント『SAKURA WELL-BEINGフェア』(https://www.seirei.or.jp/sakura/events/sakura_wellbeingfair20251129/)を開催します！
身体的・精神的・社会的に良好な状態＝「ウエルビーイング」をキーワードに、世代を超えて楽しめるプログラムが満載。市民の皆さまはもちろん、市外からのご来場も大歓迎です！
■ 開催概要
・日時：2025年11月29日(土) 10:00～16:00
・会場：イオンタウンユーカリが丘 西街区1階『さくらの広場』
(千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3)
・入場：無料
・予約：不要(一部企画は先着順)
■見どころ
１. こどもから大人まで楽しめる体験イベント
・骨粗しょう症VR体験
・骨密度測定
・こども薬剤師体験
・内視鏡体験『トライ!スコープ』
・健康・筋力測定など
家族みんなで楽しめる企画が満載!
２. 食と健康をつなぐ!オーガニックセミナー＆試食体験
・『オーガニック×栄養バランス』セミナー
・ 『オーガニック食品』のテイスティング
・ 佐倉自慢の『オーガニック野菜』をご紹介
"食べて学べる”ウエルビーイング体験をお届けします。
３. 医療の最前線から学ぶ!副院長による特別セミナー
～医療の最前線で活躍する副院長によるトークセッションを開催～
・ 『ウエルビーイングを目指した膝の痛みのケア』
東邦大学医療センター佐倉病院 副院長 整形外科学 教授 中川 晃一氏
・『学び直しが拓く医療の未来～薬剤師から医師への夢の実現～』受講者も参加可能な車座対談
聖隷佐倉市民病院 副院長 整形外科 小谷俊明氏(https://sakulike.city.sakura.lg.jp/raise/3434/)・東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器科 岡崎太郎氏(https://sakulike.city.sakura.lg.jp/raise/2728/)
４. チーバくん・みらいくんと記念撮影!
・ 千葉県の人気キャラクターと一緒に写真が撮れる撮影会を開催。こどもたちに大人気のフォトスポットです。
■ 主催
聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人 聖隷福祉事業団のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000077508.html)
■ 共催
東邦大学医療センター佐倉病院(https://www.sakura.med.toho-u.ac.jp/)・イオンタウンユーカリが丘(https://www.aeontown.co.jp/yukarigaoka/)・イオンスタイルユーカリが丘店(https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%81%8C%E4%B8%98/shop_info/hours/)・
アステラス製薬株式会社(https://www.astellas.com/jp/)・アムジェン株式会社(https://www.amgen.co.jp/)・中外製薬株式会社(https://www.chugai-pharm.co.jp/)・岩渕薬品株式会社(https://www.iwabuchi-net.co.jp/)・
岩渕データ＆コンサルティング株式会社(https://www.iwabuchi-dc.co.jp/company/) (※順不同)
■後援
佐倉市(https://www.city.sakura.lg.jp/)・佐倉市薬剤師会
会場(イメージ)
こども薬剤師体験(イメージ)
■ 会場へのアクセス
電車
京成本線 ユーカリが丘駅 徒歩約10分
バス
ユーカリが丘駅発着「ユーカリが丘循環こあらバス」(https://town.yukarigaoka.jp/yukariline/bas_timetable/)をご利用ください。
車
東関東自動車道千葉北ICより約20分
■ お問い合わせ
・聖隷佐倉市民病院
千葉県佐倉市江原台2丁目36番2
TEL:043-486-1151
受付時間：9時～17時(土日祝除く)
https://www.seirei.or.jp/sakura/
・佐倉市役所 魅力推進部 佐倉の魅力推進課
千葉県佐倉市海隣寺町97
TEL:043-484-6541
https://www.city.sakura.lg.jp/
佐倉で"ウエルビーイング"を体感しよう!
医療・食・体験・学び交流を通じて、佐倉の魅力を再発見できる1日。
未来の医療人を目指す若者から、健康を意識するシニア世代まで、すべての人に”心地よさ"を届けます。
ぜひ、ご家族・ご友人と一緒にご来場ください!