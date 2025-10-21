こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東北6県の注目グルメ・郷土料理が集う「大東北展」を開催します
初出店の16店舗を含む計64店舗が青森、秋田・岩手・山形・宮城・福島から集結
京王百貨店 新宿店では、10月30日(木)～11月4日(火)の期間、「大東北展」を開催します。イートインには、昨年も人気を博した岩手県「初駒」のわんこそば、「ぴょんぴょん舎」の盛岡冷麺、秋田県「秋田比内や」の比内地鶏親子丼のほか、山形県「ラーメン工房 あるます～ぷ」が登場します。スイーツは、宮城県「メゾン シーラカンス」、「Gelateria Liberta（ジェラテリア リベルタ）」、山形県「茶蔵（さくら）」など多数の初登場店舗が出店します。そのほか東北各地の名物・郷土料理が計64店舗から集結します。
■郷土料理の老舗や人気店がイートインに登場
（ラストオーダーは各日閉場の1時間前）
●山形県／ラーメン工房 あるます～ぷ《初登場》
《京王限定販売》
「山形あるまブラック醤油」（1人前）1,250円
もちもちとした太縮れ麺に、ほんのりとした甘味とレモンの酸味が効いた優しい味わいのスープが良く絡みます。山形名物の「玉こんにゃく」を入れた京王百貨店限定メニューです。
●岩手県／初駒(はつこま)
「わんこそば30杯コース」（1人前）1,980円
盛岡八幡宮の門前に本店を構える1960年創業のそばの名店。お給仕さんとの掛け合いでお楽しみいただけます。
●岩手県／ぴょんぴょん舎
「盛岡冷麺」（1人前）1,100円
モチモチとした食感の自家製麺に、牛骨ベースのコク深いスープと爽やかな酸味のキムチとの相性が抜群です。
●秋田県／秋田比内や
「特選秋田うまいものセット」（特選比内地鶏ミニ親子丼・ミニ稲庭手綯うどん、いぶりがっこ付、1人前）1,650円
肉厚の比内地鶏を香ばしく焼き上げ、半熟卵でとろりと仕上げた親子丼。
■注目の和スイーツに、素材を活かした洋スイーツ
●宮城県／メゾン シーラカンス《初登場》
「シーラカンス モナカ」（簡易箱6個入）2,350円 〈各日限定250点販売予定〉
※お一人様3点まで
十勝産小豆の餡とフランス産イズニーバターを挟み、フランスのゲランド塩を効かせた仙台の和洋折衷スイーツです。
●山形県／茶蔵(さくら)《初登場》《実演》
「ジェラート2種盛り」（1カップ〈2種・各50g〉）550円
1887年創業のお茶の老舗「桑名園本店」が運営する同店の抹茶ジェラートは厳選した本格抹茶を使用した緑鮮やかなジェラートです。
●福島県／凍天処木乃幡(しみてんどころこのはた)《初登場》《実演》
「凍天」（1個）300円
氷点下の屋外で寒風にさらし、凍らせ、ゆっくり自然乾燥させて作る福島の伝統的な保存食“凍餅”（よもぎ餅）をほんのりと甘いドーナツ生地で包んで揚げた、独特の食感と風味が特徴の和スイーツです。
●宮城県／Gelateria Liberta(ジェラテリアリベルタ)《初登場》《実演》
「ジェラート2種盛Caffe（エスプレッソラテ）と山元いちご農園のいちご」（1個）700円
エスプレッソラテと、宮城県の苺農園の苺を使用したジェラート。
●山形県／高橋フルーツランド《実演》
「季節のフルーツパフェ」(1カップ）1,320円
冷凍さくらんぼとシャインマスカット、ラ・フランスに山形県産牛乳を使ったソフトクリームをあわせました。
●青森県／コマモシフォン《実演》
「王道アップルパイ」（直径18cm）2,500円
青森県産の「紅玉」と「ふじ」、2種類のリンゴたっぷり詰めました。パイのサクサク感とリンゴのシャキシャキ感が絶妙です。
■ビールとの相性もぴったりのできたてグルメ
●青森県／大安食堂(だいあんしょくどう)《初登場》《店内調理》
「しおてば」（10本入）1,512円
青森・八戸の館鼻岸壁朝市の名物の、塩味が美味しい外がパリパリの手羽先。
●岩手県／平野屋《実演》
「いかぽっぽ」（1本）1,080円
ボリューム満点の肉厚なイカを醤油ベースのタレで香ばしく焼き上げました。
●山形県／後藤屋《実演》
「山形名物 いも煮」（1人前）972円
里芋、牛肉、こんにゃくなどを醤油味で煮込んだ山形県自慢の郷土料理です。
※会場ではプラスチック容器でのご提供になります。
●青森県／カネセ高橋かまぼこ店《店内調理》
「津軽イカメンチ」（6個入）849円
刻んだイカと野菜を混ぜ合わせて揚げた青森県のB級グルメ。
●秋田県／炭焼ホルモンぴょん吉《初登場》《実演》
「横手やきそば」（1人前）700円
太麺に半熟の目玉焼き、福神漬けが添えられた甘めの味付けのご当地グルメ。
※画像はイメージです。
●宮城県／いかや《初登場》
「ほや塩辛」（140g）1,296円
甘くて肉厚なホヤの塩辛はご飯のお供にぴったりです。貝やイカのような食感が特徴的です。
●秋田県／OK, ADAM《初登場》
「樽生ハードサイダー」（1杯）600円から
「ハードサイダーボトル」（1本、300ml）880円から
秋田県のリンゴで作るアメリカスタイルの酒、ハードサイダー。会場ではフレッシュな樽生も楽しめます。
※飲酒運転（車・バイク・自転車）、20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※画像はイメージです。
■人気の駅弁や贅沢な弁当に舌鼓
●山形県／新杵屋(しんきねや)《実演》
「牛肉どまん中」（1折）1,620円
山形県産米「どまんなか」に牛そぼろと牛肉煮をのせた、根強い人気を誇る駅弁。
●宮城県／仙台味乃吉(せんだいみのきち)《実演》
「厚切り牛たん弁当」（1折）1,998円
肉厚でも歯切れの良い、食べ応えのある牛タンが敷き詰められた弁当です。
●福島県／小名浜美食ホテル《実演》
「うに弁」（1折）1,880円
ウニと味噌を混ぜて作った「うにそぼろ」の上に、生ウニをのせた贅沢な逸品。
■東北6県アンテナショップも登場します
●秋田県／稲庭手延製麺
「稲庭つるつる饂飩」（350g）594円
●宮城県／山形屋商店
「仙台麩」（大・2本入）470円
●福島県／かんのや
「家伝ゆべし」（2個×3袋入）896円 ほか
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込みです。画像はすべてイメージです。
会期： 10月30日（木）～11月4日（火）
会場：京王百貨店 新宿店7階大催場
営業時間：10時～20時 ※最終日は17時閉場
会場：京王百貨店 新宿店7階大催場
営業時間：10時～20時 ※最終日は17時閉場
京王百貨店 新宿店では、10月30日(木)～11月4日(火)の期間、「大東北展」を開催します。イートインには、昨年も人気を博した岩手県「初駒」のわんこそば、「ぴょんぴょん舎」の盛岡冷麺、秋田県「秋田比内や」の比内地鶏親子丼のほか、山形県「ラーメン工房 あるます～ぷ」が登場します。スイーツは、宮城県「メゾン シーラカンス」、「Gelateria Liberta（ジェラテリア リベルタ）」、山形県「茶蔵（さくら）」など多数の初登場店舗が出店します。そのほか東北各地の名物・郷土料理が計64店舗から集結します。
■郷土料理の老舗や人気店がイートインに登場
（ラストオーダーは各日閉場の1時間前）
●山形県／ラーメン工房 あるます～ぷ《初登場》
《京王限定販売》
「山形あるまブラック醤油」（1人前）1,250円
もちもちとした太縮れ麺に、ほんのりとした甘味とレモンの酸味が効いた優しい味わいのスープが良く絡みます。山形名物の「玉こんにゃく」を入れた京王百貨店限定メニューです。
●岩手県／初駒(はつこま)
「わんこそば30杯コース」（1人前）1,980円
盛岡八幡宮の門前に本店を構える1960年創業のそばの名店。お給仕さんとの掛け合いでお楽しみいただけます。
●岩手県／ぴょんぴょん舎
「盛岡冷麺」（1人前）1,100円
モチモチとした食感の自家製麺に、牛骨ベースのコク深いスープと爽やかな酸味のキムチとの相性が抜群です。
●秋田県／秋田比内や
「特選秋田うまいものセット」（特選比内地鶏ミニ親子丼・ミニ稲庭手綯うどん、いぶりがっこ付、1人前）1,650円
肉厚の比内地鶏を香ばしく焼き上げ、半熟卵でとろりと仕上げた親子丼。
■注目の和スイーツに、素材を活かした洋スイーツ
●宮城県／メゾン シーラカンス《初登場》
「シーラカンス モナカ」（簡易箱6個入）2,350円 〈各日限定250点販売予定〉
※お一人様3点まで
十勝産小豆の餡とフランス産イズニーバターを挟み、フランスのゲランド塩を効かせた仙台の和洋折衷スイーツです。
●山形県／茶蔵(さくら)《初登場》《実演》
「ジェラート2種盛り」（1カップ〈2種・各50g〉）550円
1887年創業のお茶の老舗「桑名園本店」が運営する同店の抹茶ジェラートは厳選した本格抹茶を使用した緑鮮やかなジェラートです。
●福島県／凍天処木乃幡(しみてんどころこのはた)《初登場》《実演》
「凍天」（1個）300円
氷点下の屋外で寒風にさらし、凍らせ、ゆっくり自然乾燥させて作る福島の伝統的な保存食“凍餅”（よもぎ餅）をほんのりと甘いドーナツ生地で包んで揚げた、独特の食感と風味が特徴の和スイーツです。
●宮城県／Gelateria Liberta(ジェラテリアリベルタ)《初登場》《実演》
「ジェラート2種盛Caffe（エスプレッソラテ）と山元いちご農園のいちご」（1個）700円
エスプレッソラテと、宮城県の苺農園の苺を使用したジェラート。
●山形県／高橋フルーツランド《実演》
「季節のフルーツパフェ」(1カップ）1,320円
冷凍さくらんぼとシャインマスカット、ラ・フランスに山形県産牛乳を使ったソフトクリームをあわせました。
●青森県／コマモシフォン《実演》
「王道アップルパイ」（直径18cm）2,500円
青森県産の「紅玉」と「ふじ」、2種類のリンゴたっぷり詰めました。パイのサクサク感とリンゴのシャキシャキ感が絶妙です。
■ビールとの相性もぴったりのできたてグルメ
●青森県／大安食堂(だいあんしょくどう)《初登場》《店内調理》
「しおてば」（10本入）1,512円
青森・八戸の館鼻岸壁朝市の名物の、塩味が美味しい外がパリパリの手羽先。
●岩手県／平野屋《実演》
「いかぽっぽ」（1本）1,080円
ボリューム満点の肉厚なイカを醤油ベースのタレで香ばしく焼き上げました。
●山形県／後藤屋《実演》
「山形名物 いも煮」（1人前）972円
里芋、牛肉、こんにゃくなどを醤油味で煮込んだ山形県自慢の郷土料理です。
※会場ではプラスチック容器でのご提供になります。
●青森県／カネセ高橋かまぼこ店《店内調理》
「津軽イカメンチ」（6個入）849円
刻んだイカと野菜を混ぜ合わせて揚げた青森県のB級グルメ。
●秋田県／炭焼ホルモンぴょん吉《初登場》《実演》
「横手やきそば」（1人前）700円
太麺に半熟の目玉焼き、福神漬けが添えられた甘めの味付けのご当地グルメ。
※画像はイメージです。
●宮城県／いかや《初登場》
「ほや塩辛」（140g）1,296円
甘くて肉厚なホヤの塩辛はご飯のお供にぴったりです。貝やイカのような食感が特徴的です。
●秋田県／OK, ADAM《初登場》
「樽生ハードサイダー」（1杯）600円から
「ハードサイダーボトル」（1本、300ml）880円から
秋田県のリンゴで作るアメリカスタイルの酒、ハードサイダー。会場ではフレッシュな樽生も楽しめます。
※飲酒運転（車・バイク・自転車）、20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※画像はイメージです。
■人気の駅弁や贅沢な弁当に舌鼓
●山形県／新杵屋(しんきねや)《実演》
「牛肉どまん中」（1折）1,620円
山形県産米「どまんなか」に牛そぼろと牛肉煮をのせた、根強い人気を誇る駅弁。
●宮城県／仙台味乃吉(せんだいみのきち)《実演》
「厚切り牛たん弁当」（1折）1,998円
肉厚でも歯切れの良い、食べ応えのある牛タンが敷き詰められた弁当です。
●福島県／小名浜美食ホテル《実演》
「うに弁」（1折）1,880円
ウニと味噌を混ぜて作った「うにそぼろ」の上に、生ウニをのせた贅沢な逸品。
■東北6県アンテナショップも登場します
●秋田県／稲庭手延製麺
「稲庭つるつる饂飩」（350g）594円
●宮城県／山形屋商店
「仙台麩」（大・2本入）470円
●福島県／かんのや
「家伝ゆべし」（2個×3袋入）896円 ほか
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込みです。画像はすべてイメージです。