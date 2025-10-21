OLIVIERS&COがお届けする、聖夜の食卓を彩る特別な贈り物
『OLIVIERS&CO（オリヴィエ・アンド・コー）』はフランス生まれの高級オリーブオイルブランドです。
日本で唯一の販売店である『OLIVIERS&CO GINZA』では、毎年地中海各国から厳選された貴重なエキストラバージンオリーブオイルをお届けしております。
URLはこちら:https://oliviersandco.jp/
◆魔法の食卓 ― La table enchantee d’OLIVIERS&CO
日ごとにOLIVIERS＆COの世界へと誘う特別なアドベントカレンダー。
表紙を開くと、仕掛け絵本のように立ち上がるポップアップのクリスマスの食卓が現れます。
深みのあるボルドーやガーネットレッド、グリーン、アイボリー、ゴールドが彩る、華やかで温かみのあるデザインです。
2つの引き出しには、番号付きの24のサプライズが隠されており、甘いお菓子や塩味のグルメ、定番アイテム、近年の人気商品、2025年クリスマス限定の新作が詰まっています。
このカレンダーは単なる美食のためのカレンダーではなく、エレガントで洗練されたインテリアの一部として飾れるオブジェでもあり、クリスマスまでの時間をさらに特別なものにしてくれます。
大切な人への贈り物にも最適で、待ち遠しいアドベントの期間を発見と美味しさで満たしてくれます。
カウントダウンは始まりました。さあ、ホリデーシーズンの魔法を楽しみましょう。
商品名：アドベントカレンダー2025年
価格 ：19,440円【税込】
販売場所：店舗、オンラインストア
URL ：https://oliviersandco.jp/
先行予約受付期間：
2025年10月1日(水)から10月31日(金)
特典：送料無料
準備が整い次第、順次発送いたします。
尚、お届け希望日はご指定できません。
11月30日(日)までにお届けいたします。
◆L’Art de Noel… a savourer ～味わうクリスマスの芸術～
一年に一度だけ出会える、特別な食卓にぴったりな華やかでエレガントなエキストラバージンオリーブオイルです。
南イタリア・プーリアの名門 サビーノ・レオーネ家が手がけたグラン・クリュ。
冬季限定デザインボトルは深緑、煌めく金、鮮やかな赤が織りなす植物モチーフで華やかに彩られ、テーブルに置くだけで心弾むクリスマスの雰囲気を演出します。
プーリアを代表する品種 コラティーナ種100％で作られたオリーブオイルは、収穫したその日のうちに搾油。フレッシュで力強くも、繊細な味わいが広がります。
アボカド、トマト、熟したバナナ、ペパーミント、そしてほのかなアーモンドの苦みが織りなす豊かなアロマは、料理に華やかなアクセントを与えます。
クリーミーな栗のヴルーテ、サーモンのグラブラックス、古代野菜のロースト、スパゲッティ・カチョエペペやラザニアなど、幅広いレシピを格上げ。
大切な方への贈り物や、パーティーに、そして自分へのご褒美におすすめです。
特別なオリーブオイルでクリスマスをより優雅に。
商品名：冬季限定デザインボトル
【イタリア】サビーノレオーネ
価格 ：8,748円【税込】
内容 ：458g（500ml）
販売場所：店舗、オンラインストア
販売日：11月中旬予定
URL ：https://oliviersandco.jp/
◆5つの味が奏でる贅沢な夜 ～L’ Ecrin de Saveurs～
地中海の豊かな恵みを小さなボトルに閉じ込めた、特別なコフレ。
爽やかなハーブや柑橘の香りのオリーブオイルから、フルーティーで甘酸っぱい味わい、濃厚で奥行きのあるバルサミコまで、料理にひとしずく添えるだけで食卓が華やぐ贅沢なラインナップ。
大切な方へのギフトやご自宅でのテーブルを彩る特別なひと箱です。
商品名：ノエルC
（オイル＆ビネガーセット）
価格 ：12,960円【税込】
内容 ：45g（50ml）×5種入
販売場所：店舗、オンラインストア
販売日：11月中旬予定
URL ：https://oliviersandco.jp/
◆心を満たすBIOギフト ～Le Cadeau de la Nature～
自然の恵みを丁寧に受け取り、素材本来の香りと味わいを引き出した、OLIVIERS&COのBIOシリーズも入荷しております。
BIO認証を受けたエキストラバージンオリーブオイルをはじめ、香り豊かなアロマティックオリーブオイル、上品な酸味のバルサミコビネガー、南仏の太陽を感じるタプナードやソースなど、体に優しく上質な味わいが揃います。
毎日の食卓を彩るだけでなく、健康を気づかう大切な方への贈り物としても喜ばれています。
自然がもたらすやさしさと洗練された味わいが、心を満たすひとときを演出します。
ご自宅用にも、オリジナルギフトにもぜひご利用ください。
【OLIVIERS＆CO GINZA】
住所 ：東京都中央区銀座1-3-3 G1ビル1F
電話番号：03-6263-2951
営業時間：11:00～19:00
アクセス：銀座一丁目駅から徒歩1分、有楽町駅から徒歩5分