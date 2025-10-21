株式会社ジェイテック、アイクラフト株式会社とソリューションパートナー契約を締結

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（本社：大阪府大阪市西区江戸堀、代表取締役社長 中川 優介、以下「ジェイテック」）と、ソフトウェア開発のシステム立案から開発・運用・納品後の運用サポートまで地域密着型でソリューションを展開するアイクラフト株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区京町、代表取締役社長 山本 博和、以下「アイクラフト」）はソリューションパートナー契約を締結したことをお知らせします。今後も両社の強みである技術を掛け合わせることで、より新しいサービスを創出できるよう支援します。

契約締結の背景

ジェイテックは、ハイブリッド型生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を中堅・中小製造業向けに導入することで、多くの製造業の課題解決に取り組んできました。

製造業をはじめとするあらゆる産業は、生産性向上、原価低減、納期遵守といった課題に直面しています。これらの課題を解決するため、DXは、規模や分野を問わず企業変革を推し進める上で不可欠な要素となっています。

しかし、その実現には膨大かつ複雑なデータ基盤の整備が不可欠であり、多くの企業、特に中小企業にとっては、高コストと技術的な負担という大きなハードルとなっています。

この状況を打開するため、企業は単に最新技術を導入するだけでなく、自社のビジネスモデルや業務プロセスに合わせた戦略的なIT投資が求められます。また、データ基盤の構築を外部の専門家やサービスに委託することも、負担を軽減する有効な手段となり得ます。

こうした背景を踏まえ、両社がタッグを組んで、ハイブリッド型生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」で製造業の課題解決を推進します。

アイクラフト（山本電機製作所）について

アイクラフトは、株式会社山本電機製作所（本社：兵庫県神戸市長田区西尻池町、代表取締役社長 山本 博和、以下「山本電機製作所」）のグループ企業であり、「地域に喜ばれるITを届けよう」を掲げ、神戸・東京で様々なITソリューションを提供しています。情報システムの運用保守、ネットワークからソフトウェアまでの構築を柱とするIT技術者の会社です。技術力と提案力で、開発から運用保守まで一貫して、最適なIT環境に貢献しています。

山本電機製作所は、微差圧計で国内トップシェアを誇る、高い開発力と独創的な製品づくりで実績のある企業であり、さまざまな顧客ニーズに応え、今後、水素関連製品、航空機器関連製品の開発などにも参入し、性能・高信頼性を誇るレベルセンサーで水素社会実現に貢献します。

会社名：アイクラフト株式会社

本社所在地：兵庫県神戸市中央区京町83番地 三宮センチュリービル13F

代表取締役社長：山本博和

URL：https://www.icraft.jp/

会社名：株式会社山本電機製作所

本社所在地：神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号

代表取締役社長：山本博和

URL：https://www.manostar.co.jp/

J's Works ERP（JWE）とは

「JWE」は、多様な管理方法や生産形態に対応し、製造現場の様々な課題を解決するハイブリッド型生産管理・販売管理パッケージです。

・多様な生産形態に対応

「受注生産」「見込生産」「半見込生産」といった異なる生産形態に柔軟に対応します。

・現場目線の使いやすさ

Excelのような使い心地で操作が簡単であり、業務に合わせたメニュー構成が可能です。これにより、納期遅れや作業漏れといった現場の課題を解決に導きます。

・柔軟な生産管理

「品目+工程」で管理することで、煩雑になりがちな品目コードを増やすことなく、管理を簡単にします。また、MRPを活用することで、作業計画や発注計画の漏れを防止します。自動で変更計画を立案してくれるため、迅速な対応が可能です。

・正確な在庫管理と欠品防止

倉庫だけでなく、作業場所も在庫管理の対象にできます。さらに、安全在庫を設定することで、欠品による納期遅れやコスト増加を防ぎ、スムーズな製造をサポートします。

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

株式会社ジェイテックについて

「J_TECH」という社名は、Japan（日本）とTechnology（技術）からできており、日本社会が直面する高齢化やグローバル化などの課題を理解し、技術力で貢献していくことが私たちの存在意義です。

私たちの活動の土台には、人々がより快適になりますようにという「人への想い」があります。創業以来、お客様との信頼関係を第一に考え、技術力の向上に努めてまいりました。この想いは、企業スローガンである「ヒトを想う、テクノロジー。」に込められています。

私たちはこれからも、最先端の技術と革新的な手法を駆使し、お客様に安心感と優れたソリューションを提供し続けてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/